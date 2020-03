Lukuaika noin 4 min

Natiivimainonta on paras keino tavoittaa kohderyhmäsi oikeassa kanavassa oikealla tavalla. Natiivin luonteeseen kuuluu olennaisesti puhuttelutapa: kohderyhmää kannattaa puhutella sitä kiinnostavalla tavalla ja samalla äänellä kuin valitun median journalistisissa sisällöissäkin.

Natiivimainonnan ostajana sinun täytyy tietää, ketä haluat tavoitella ja mitä haluat saada aikaan. Haluatko informoida, osallistaa, ohjata suoraviivaisesti ostamaan vai kasvattaa brändisi tunnettuutta? Hyvä natiivisisältö luo positiivisia muistijälkiä, jotka parhaassa tapauksessa muuttuvat ostotilanteessa rahaksi. Kun olet nämä valinnat tehnyt, on aika pohtia oikeaa kanavaa ja parasta sisältömuotoa.

Tarinankerronnan muodot muuttuvat nopeasti

Jos haluat puhutella milleniaaleja (syntyneet 1981–1997), ei yleisaikakauslehti ole tehokkain kanava. Tämä sukupolvi kulkee kuulokkeet korvilla ja elää symbioosissa puhelimen ja somen kanssa. Vie siksi sisältösi Instagramiin ja tee instastoryja. Tai tee podcast-sarja, jonka sisältöön kytket oman kaupallisen viestisi. Podcastien tavoittavuudet eivät vielä meillä Suomessa ole kovin suuria, mutta jos kuuntelija viettää 20–30 minuuttia brändisi parissa kiinnostavan sisällön koukuttavana, syntyy todennäköisesti vahva muistijälki. Katso tästä, miten toteutimme Nordealle monikanavaisen kampanjan milleniaalien tavoittamiseksi.

Jos tavoittelet vielä nuorempaa Z-sukupolvea (1998-2010), siirry sinne missä hekin ovat: Instaan, YouTubeen, TikTokiin tai Snapchattiin. Älä todistele ja vakuuttele, vaan usko tuotteeseesi, aktivoi ja anna nuorten itse valita ja suositella. Kaverin suosittelun voima on tässä ja milleniaalien ikäryhmässä vahva, ja siksi mainontaan kannattaa kytkeä myös vaikuttajia.

Kiinnostava sisältömuoto nuorille ja nuorille aikuisille on chatfiction eli WhatsAppiin käsikirjoitettu draama, jossa mainostaja kirjoitetaan luontevaksi osaksi sisältöä. Nämä swaippaajat ja someaddiktit eivät jaksa keskittyä pitkään, ja siksi heidät on koukutettava ensimmäisistä sekunneista alkaen. Näin muun muassa Mehiläinen onnistui tekemään kampanjassaan.

Huolellisesti suunniteltu ja ajankohtainen sisältö koukuttaa

Tämän päivän neli–kuuskymppiset ovat X-sukupolvea (1961-1980), joka on elänyt lapsuutensa analogisen television kanssa ja kokenut digitaalisen murroksen. Nyt tämäkin sukupolvi etsii verkosta tietoa, inspiraatiota ja vertaiskokemuksia. Verkko on väline, jolla voi helpottaa monia asioita: pankkiasiointi on arkipäivää ja verkkokaupoista uskalletaan shoppailla. Kivijalkakaupat ovat silti vielä luonnollinen osa äksien arkea, kun taas zetat ja milleniaalit ostavat kaiken mahdollisen sujuvasti verkosta.

Facebook ja sen erilaiset suljetut ryhmät ovat tärkeitä sekä äksille että babyboomerseille. Niistä haetaan vertaiskokemuksia ja tukea omille valinnoille. Esimerkiksi harrastuksiin liittyvät ryhmät ovat tosi suosittuja, Yhtä lailla medioiden omat Facebook-ryhmät ovat myös muuttuneet aktiivisiksi yhteisöiksi ja ne toimivat hyvin sisältöihin ohjaavina alustoina. Näistä myös nousee esiin ilmiöitä ja trendejä, jotka ovat oivaksi avuksi sisältöjen suunnittelussa.

Baby boomersit eli sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat (1945–1960) katsovat edelleen televisiota ja lukevat painettuja sanoma- ja aikakauslehtiä. He tekevät ostoksensa perinteisesti kaupassa, mutta hakevat inspiraatiota ja tietoa verkosta. Perinteiset natiiviartikkelit verkossa ja samat sisällöt aikakauslehtien kerrontatapaan muokattuna printissä ovat erinomainen keino tavoittaa heidät. Mieti, mitä haluat natiiviartikkelin keinoin kertoa: tarjota tietoa, viihdyttää, kertoa vertaiskokemuksia vai aktivoida? Katso, miten Vivago tavoitti ikääntyvät suomalaiset ja heidän läheisensä.

Verkko mahdollistaa kiinnostavien visuaalisten elementtien yhdistämisen sisältöihin, jolloin natiivisisältöjen lukukokemus on kiehtova ja pysäyttävä. Verkossa voidaan myös aktivoida lukija osallistumaan sisällön kulkuun interaktiivisessa artikkelissa tai osallistumaan kilpailuihin, testeihin tai testiryhmiin. Shoppable content, eli palstamaiset tuotekoosteet valituista teemoista ovat hyvä keino johdattaa inspiraation hakijat suoraan verkkokauppaasi.

Me A-lehdissä kehitämme natiivimainonnan kerrontatapoja aktiivisesti ja teemme kaupallisia sisältöjä samalla intohimolla kuin teemme journalistiakin sisältöjä. Sisällöt kiinnostavat: viime vuonna natiiviartikkelimme saavuttivat keskimäärin 8088 sivulatausta ja 6989 uniikkia lukijaa. Yksi natiiviartikkeli ei vielä saa kauppasi pyöröovia heilumaan, ja siksi me suosittelemmekin jatkuvuutta natiivitekemiseen.