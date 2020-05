Lukuaika noin 3 min

Muistatko vielä sen huolettoman ajan, kun istuimme toimistolla yhteisessä viruslinkopöydässä? Asiakas ja neljä yhteistyökumppania, kalvosulkeiset, avoin keskustelu ja notkuvat palaveritarjoilut. Kuplamme oli kaunis: suihkunraikas ja muotitietoinen. Se oli myös viisas suunnitellessaan arvopohjaista markkinointia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näyttämällä tiellä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Ohjelman pääperiaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Päätavoitteita ohjelmassa on 17 ja alatavoitteitakin 169.

Me Dinglellä käytämme kestävän kehityksen tavoitteita työvälineenä arvopohjaisen markkinoinnin teemojen suunnittelussa. Ne antavat pelkkää ilmastoviestintää monimuotoisemman ja strukturoidumman kehikon arvopohjan valintaan ja kehittämiseen. Ne auttavat myös muistamaan, että arvopohjaista markkinointia voidaan tehdä vain tavoitteellisten tekojen kautta. Ensin tulee teko, vasta sitten viestintä.

Kun tutusta helvetistä tuli tuntematon

Vain pari kuukautta tuon tapaamisen jälkeen aloitin karanteenin kahdeksannen viikon saunan eteisessä sonnustautuneena villapaitaan ja legginseihin (tavoite nro 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua). Anteeksi rätinä linjoilla, yhteyteni on yhtä epävarma kuin tulevaisuuskin. Maailman ruokajärjestö WFP varoittaa, että koronakriisi voi kaksinkertaistaa nälästä kärsivien määrän. Ennustus on lamauttava isku tavoitteelle nro 2: Ei nälkää. Varmaa on, ettei paluuta vanhaan maailmaan ole.

Silmänräpäyksessä brändin olemassaolon tärkein tarkoitus on siirtynyt omasta menestyksestä yhteiskunnan hyvinvoinnin tukemiseen (tavoite nro 3: Terveyttä ja hyvinvointia). GlobalWebIndexin teettämän monikansallisen tutkimuksen mukaan kuluttajat odottavat nyt kaikilta brändeiltä arvotekoja. Kyseessä ei myöskään ole vain milleniaalien arvopohjainen sukupolvi, vaan tekoja kaipaavat kaikki.

Kuluttajan ostokäyttäytyminen on kaikkea muuta kuin tyypillistä. Suurten hankintojen tekemistä voidaan siirtää hamaan tulevaisuuteen – ja toisaalta pieniä paikallisia saatetaan tukea entistä hanakammin. GWI:n tutkimuksen mukaan kuluttajat odottavat brändeiltä merkittäviä poikkeustilanteen poikkeustarpeisiin vastaavia muutoksia. Yritysten odotetaan kantavan vastuuta myös niillä osa-alueilla, joita valtio ei säätele. Mitä enemmän maassa on virustartuntoja, sitä hanakammin kuluttajat kaipaavat brändeiltä tekoja.

Voiko tulevaisuus olla tuntematon taivas?

Kestävän kehityksen tavoitteet ottavat askeleita ylös, alas ja takavasempaan. Osallistumme yhtä aikaa aikamme suurimpaan ilmastotekoon (tavoite nro 13: Ilmastotekoja) ja koemme etäkoulun eriarvoistavan koulutusta (tavoite nro 4: Hyvä koulutus). Tekeekö muuttunut maailma parin kuukauden takaisesta tapaamisestamme turhaa huitomista, vai oliko sillä sittenkin kestävää merkitystä?

Agenda 2030 ei vanhene ennen kuin kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu. Sen sijaan, että työmme olisi mennyt hukkaan, pandemia lisäsi sen painoarvoa. Valittujen tavoitteiden kautta teoilla – ja arvopohjaisella markkinoinnilla – on selkeä suunta. Me kaikki tiedämme sen, mikä merkitys toistolla ja pysyvyydellä (arvopohjaisessa) markkinoinnissa on.

Kaikki eivät ehkä voi edistää hyvää terveyttä ja hyvinvointia (tavoite nro 3) valmistamalla kasvosuojaimia tai käsidesiä, mutta jokainen voi innovoida ratkaisuja uusiin kuluttajatarpeisiin. Mitä jos ratkaisusi tukisi vaikkapa koulutusta (tavoite nro 4), vastuullista kuluttamista (tavoite nro 12) tai eriarvoisuuden vähentämistä (tavoite nro 10).

Miksi juuri sinun kannattaa käyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita innovoinnin ja suunnittelun apuna? Siksi, että lomautusten, budjettileikkausten, irtisanomisten, suljettujen ovien, nahkansa luoneen ostokäyttäytymisen, muuttuneen mediakäytön ja kokonaisten yhteiskuntien myllerryksen jälkeen avautuu uusi maailma. Entä jos se olisikin inhimillisempi ja kestävämpi paikka – tuntematon taivas?

Hanna Lassi, Senior Creative, Dingle

Hanna Lassi on keskiajalla syntynyt luova suunnittelija, joka uskoo harkitun strategian, pähkähullujen luovien ideoiden ja pilkuntarkan optimoinnin pyhään kolmiyhteyteen.

