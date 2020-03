Lukuaika noin 2 min

Purjo-Liisa altistuu mainokselle koskien kulutushyödykettä x. Hän hankkii sen, ja pahoittaa mielensä syystä y. Hän purkaa kokemuksensa sosiaalisen median alustaan z. Kriittinen joukko f nostaa paskamyrskyn ko. alustassa. Valtamediat a ja b kiinnostuvat. Kulutushyödykkeen tarjoava yritys c hätääntyy, ja pyytää anteeksi. Liian myöhään. Vain rauniot palavat.

Poliitikkoja ja yrityksiä yhdistää pelko heitä pystyssä pitäviä, maksu- ja äänestyskykyisiä kansalaisia kohtaan. Ollaan mielin kielin ja pylly pystyssä. Jos omat rahkeet eivät riitä, niin mainos- ja viestintätoimistot valjastetaan naurattamaan arjen pieksemää kansalaista. Myynti myy ja kulutus kuluu.

Poliitikkojen sekä yritysten järkkymätön usko jatkuvaan talouskasvuun johtaa väistämättä ihmiskunnalle epämieluisaan lopputulokseen. Toistaiseksi vielä lukukykyiset kansalaiset ovatkin alkaneet enenevissä määrin oirehtimaan ilmastonmuutoksen näkyvistä ja mitattavista muutoksista.

Muuttuvassa tilanteessa kansalaisille tarjotaankin nyt onnellisia teuraslehmiä, kestävän mutta kestämättömän kehityksen tuhansia eri sävyjä sekä pinnallista ympäristöystävällisyyttä. Siinä sivussa muistutetaan eri tutkimusten avulla, että maailma on itse asiassa muuttunut suurelta osin, ja useimpien ihmisten näkökulmasta, paremmaksi. Paino sanalla ihmisten.

Haasteena lienee kuitenkin planeettamme rajat, jotka eivät nykytiedon valossa kestä nykyistä ja ennustettua väestönkasvua, eikä sen myötä kasvanutta kulutusta. Oli kasvavalle massalle tarjolla kuinka kestävän kehityksen kivaa tai päästötöntä ratkaisua tahansa, aika loppuu. Jos ei huomioida kaiken maailman dosentteja, niin tällä hetkellä kukaan ei uskalla sanoa paksuuntuville kansalaisille ei. Myynti myy ja kulutus kuluu.

Kun tulevaisuudessa lapsemme ja lapsenlapsemme taluttavat meitä oman aikakautemme ja sukupolvemme Nürnbergin oikeudenkäyntien jälkeen kohti hirttolavaa, jossa tulemme sovittamaan rikoksemme maapalloa kohtaan, saatamme viimeisenä silmäyksenä nähdä ympärillämme pelkonsa voittaneiden brändien neonvalokylttien välkehdinnän.

Niiden brändien, jotka eivät pelänneet kyseenalaistaa omaa toimintaansa. Niiden brändien, jotka uskalsivat muuntaa toimintansa ydintä, DNA:ta myöten. Niiden brändien, jotka uskalsivat haastaa kuluttajat muuttamaan kulutustottumuksiaan – silläkin uhalla, että Purjo-Liisa ja internet pahoittaisivat mielensä.

Mullistu tai kuole.

Jan Zapasnik, Senior Creative & Offering Lead, Dingle

Kirjoittaja on Dinglen Senior Creative sekä Offering Lead. Ennen Dingleä hän on ollut perustamassa musiikkituotantoyhtiö Fried Musicia, mediatalo Bassoa sekä videotuotantoyhtiö Snacksizeä. Konsepteihin, sisältöihin ja keskustelevaan markkinointiin erikoistunut Dingle on osa Aller markkinointipalvelut -liiketoimintaa, johon kuuluvat lisäksi journalistinen sisältömarkkinointiyksikkö Aller Ideas sekä kohderyhmiä ja asiakasymmärryksen ratkaisuja tarjoava Data Refinery.

