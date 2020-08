Lukuaika noin 3 min

Koronakriisille ei ole näköpiirissä nopeaa loppua, ja yritykset yrittävät selvitä ennennäkemättömän vaikeasta tilanteesta säästämällä ja sopeuttamalla. Koskaan ennen kuluttajien ostokäyttäytyminen ei ole muuttunut niin nopeasti kuin nyt. Mediapanostukset ovat laskeneet ja sisältömarkkinointi on nousemassa yhä tärkeämmäksi tavaksi tavoittaa ja palvella asiakkaita.

Mitä pitäisi tehdä, jotta syksystä selviäisi yli kuivin jaloin?

Vahvista inbound-markkinointia ostoprosessin kaikissa eri vaiheissa.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut muutamassa kuukaudessa. Nyt on aika kirkastaa asiakkaasi ostoprosessin vaiheet sekä ostajapersoonat ja miettiä, millaista sisältöä heille kannattaa tarjota kussakin vaiheissa. Koronatilanne on voinut merkittävästi muuttaa asiakkaasi tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja ostamisen tapoja. Houkuttele, innosta ja jaa tietoa. Jäät auttamatta rannalle, jos sisältösi ei tule vastaan hakukoneissa. Jos et siis jo aikaisemmin ole panostanut sisältöjen SEO-optimointiin, nyt se kannattaa viimeistään tehdä.

Koska pandemiatilanne on pakottanut meidät viettämään enemmän aikaa kotona, asiakas myös odottaa, että kaikki relevantti tieto löytyy verkkopalvelustasi. Henkilökohtaista tapaamista esimerkiksi myyjän kanssa ei nyt välttämättä haluta. Älä tyrkytä, vaan inspiroi, jaa tietoa ja auta asiakastasi.

Kun olet saanut asiakkaita sivuillesi, varmista että saat heidät myös potentiaalisiksi asiakkaiksesi esim. lomakkeiden, webinaarien tai chatin avulla. Kerää yhteistietoja ja kontaktoi aktiivisesti.

Älä unohda huolehtia myös nykyasiakkaistasi.

Ole empaattinen asiakkaitasi kohtaan.

Kulunut vuosi on ollut meille kaikille raskas. Globaali kriisi vaikuttaa merkittävästi siihen, millaista viestintää asiakkaat odottavat brändiltäsi. Kantarin globaalin Covid-19-tutkimuksen perusteella kuluttajat odottavat etenkin, että brändien tulee olla käytännönläheisiä ja auttaa heitä jokapäiväisessä elämässä.

Asiakkaasi haluavat tietää, että sinä välität heistä. Vältä itsestäänselvyyksiä ja latteuksia, mene asiakkaasi maailmaan ja mieti, miten voit auttaa heitä parhaiten juuri nyt. Voitko esimerkiksi auttaa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevaa asiakastasi erikoisalennuksella, ilahduttaa ilmaisnäytteellä tai tarjota hänelle aitoja hyödyllisiä näkökulmia tilanteesta selviämiseen? Ole vakuuttava. Tee ja kerro teoista, jotka osoittavat, että välität.

Nyt on oikea aika myös ilahduttaa asiakastasi hyvää mieltä tuottavilla sisällöillä. Muista varoa liiallista kaupallisuuden päälleliimausta. Ihmiset tunnistavat aidon halun hyvän mielen luomiseen.

Anna arvojesi näkyä.

Koronakriisi on pakottanut ihmiset miettimään arvojaan uusiksi. Kriisin keskellä voimistuvat hyvää tahtovat voimat, kuten halu huolehtia ympäristöstä, terveydestä ja läheisestä. Jos brändisi allekirjoittaa näitä arvoja, tulisi niiden myös näkyä viestinnässäsi aiempaa enemmän.

Älä vain puhu arvoistasi, vaan toimi, ota kantaa ja tee hyviä tekoja. Läpinäkyvyys ja aitous liikuttavat asiakastasi kriisin aikana. Kerro myös avoimesti, miten brändisi reagoi uuteen tilanteeseen.

Huolehdi, että myös videosisältösi on kunnossa.

Itsestään selvää tai ei – kun henkilökohtaisten tapaamisten määrä vähenee, videoiden merkitys nousee. Varmista siis, että sinulla on tarpeeksi opastavia tai inspiroivia videosisältöjä. Videosisällöt tuovat tekstit eloon, inspiroivat ja ilahduttavat. Myös videoissa aitouden, välittämisen ja arvojen tulisi olla läsnä.

–--

Sanna Riquelme, Myyntijohtaja, Aller Ideas

Kirjoittaja on Aller Ideasin myyntijohtaja, jolla on pitkä ja monipuolinen ura B2B-myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena sekä vuosien kokemus journalistisen sisältömarkkinoinnin, datan ja digitaalisen markkinoinnin saralla. Journalistiseen sisältömarkkinointiin ja yritysten omaan mediaan erikoistunut Aller Ideas on osa Aller markkinointipalvelut -liiketoimintaa, johon kuuluvat lisäksi konsepteihin, sisältöihin ja keskustelevaan markkinointiin erikoistunut Dingle sekä kohderyhmiä ja asiakasymmärryksen ratkaisuja tarjoava Data Refinery.