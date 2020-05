Lukuaika noin 3 min

Arvojen on tarkoitus olla yrityksen toiminnan ohjenuora. Ne kiteyttävät sen, mitä yritys ytimeltään on, mikä ohjaa sitä ja mistä se voi saada voimaa vaikeinakin aikoina.

Mikä voisikaan olla tärkeämpää?

Silti arvot jäävät liian usein ympäripyöreäksi liirumlaarumiksi sekä unohduksiin arjen työssä ja liiketoiminnassa.

Näytä viestinnässäsi, mitä oikeasti tarkoitat arvoillasi

Jos arvot kerran ovat yrityksen toiminnan sydän, niiden on näyttävä myös siinä, mitä yritys antaa itsestään ulospäin ja millä tavalla se haluaa olla hyödyksi ja iloksi asiakkailleen.

Asiakasta ei kiinnosta lukea yrityksen arvoista vain irrallisina sanoina. Hän olettaa, että ilman muuta jokaisen yrityksen tulisi olla esimerkiksi moderni, asiantunteva tai tasa-arvoinen, kuten arvoihin usein kirjataan.

Mutta mitä modernius juuri tämän yrityksen kohdalla tarkoittaa? Millaista moderniutta se haluaa edistää omassa toiminnassaan ja laajemminkin maailmassa?

Sisällöt ovat arvojen avaamiseen yksi tehokas keino. Ne muuttavat ympäripyöreät irtosanat tarinoiksi, tuovat niihin konkretiaa, merkityksellisyyttä, aitoutta ja tarttumapintaa. Modernius näkyy vaikkapa sisältöinä edistyksellisistä hankkeista tai uraauurtavasta ajattelusta.

Sisältömarkkinointiin arvot antavat hyödyllisen lisäraamin: oman median sisältöjen tulee ennen kaikkea palvella asiakkaita ja tukea liiketoimintaa, mutta niiden on ehdottomasti fiksua kompata myös yrityksen arvoja, sen tärkeimpiä periaatteita.

Jos yrityksen arvo on rohkeus (kuten monilla on, ja hyvä niin), oman median on välitettävä samaa sanomaa: sisällöissä on uskallettava tehdä avauksia, ottaa kantaa ja oltava innovatiivinen.

Ota arvoymmärrys avuksi sisältöjen teossa

Jotta arvoista saa apua oman median sisältöjen raamien rakentamiseen ja syötteitä sisältösuunnitteluun, on kasvatettava arvoymmärrystä.

Onhan sinulla varmasti sisältökumppani tai inhouse-tiimi, joka suhtautuu yrityksesi ja tietenkin myös asiakkaidesi ymmärtämiseen intohimoisesti? Porukka, joka haluaa selvittää, mitä arvojen takana on, ja osaa sitten hyödyntää tätä ymmärrystä yhtenä komponenttina sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Kun arvot kulkevat mukana sisältötyössä, oma media avaa omalta osaltaan yrityksen ydintä ulospäin ja luo yhtenäistä yrityskuvaa, jossa arvot eivät sano yhtä ja sisällöt toista.

Arvoymmärrys varmistaa sen, että jos yrityksen arvo on suvaitsevaisuus (kuten monilla on, ja hyvä niin), sen oman median sisällöissä näkyy varmasti monenlaisia ihmisiä ja tarinoita. Tai jos arvo on innostuminen (kuten monilla on, ja hyvä niin), sisällöissä on intoa niin tone-of-voicessa, kuvavalinnoissa kuin aiheissa.

Testaa arvojen aitous sisällöillä

Joskus arvojen ja sisältöjen tuominen yhteen paljastaa armottomasti myös sen, ovatko usein suurella vaivalla ja joskus suureellisestikin luodut arvot aivan tosia.

Jos yritys on valinnut arvokseen vastuullisuuden (kuten monet ovat, ja hyvä niin), mutta sen henkilöstöstä ei löydy oman median sisältöihin yhtään sopivaa haastateltavaa vastuullisuusasioissa tai vastuullisuusaiheet loistavat sisällöissä poissaolollaan, saattaa olla, ettei arvo ole ainakaan vielä täysin toteutunut.

Silloin arvo on pikemminkin visio. Ja visiokin on hyvä huomioida omassa mediassa: tehdä sisältöjä siitä, mikä on yrityksen tavoitteena. Vaikkapa vastuullisempi maailma.

Anna Vartiainen, sisältöjohtaja, Aller Ideas

