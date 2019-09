Lukuaika noin 3 min

Työhöni kuuluu pitää itseni mobiilimainonnan maailmankartalla. Jokainen voi nopealla googlauksella löytää useita blogikirjoituksia ja artikkeleita siitä, miten kuluttajan mediapäivä on muuttunut mobiilikäytön kasvaessa. Kaikkihan me tiedämme puhelimen ruudun olevan se ensimmäinen ja viimeinen asia, johon katseemme kohdistuvat päivän aikana. Välillä tuntuu, että oma puolisokin jää kissavideoille kakkoseksi.

Kun maailmalla tai vaikka Tampereella tapahtuu järisyttävää, mobiililaitteilla tehtävien sivulatausten määrä uutissivustoilla kasvaa radikaalisti. Myös tv-ohjelmien tauoilla nähdään selkeä piikki mobiililaitteiden käytössä. Julkisissa liikennevälineissä lähes jokaisella on puhelin kädessä. Mobiilin aktiivikäyttö ei rajoitu pelkästään nuorempiin kansalaisiin, vaan kyseinen päätelaite on ihan yhtä lailla liimattuna niin yritysjohtajan kuin naapurin eläkeläisrouva Ritvan käteen.

Mobiilinkäytön kasvu on näkynyt meillä Almalla kauan. Jo vuoden 2015 alussa osaa palveluistamme käytettiin enemmän mobiililaitteella kuin desktopilla. Miettikääpä omaa puhelimen käyttöänne, miten paljon se on viimeisen neljän vuoden aikana muuttunut? Tällä hetkellä mobiilikäytön osuus sivunäytöistä ja istunnoista lähestyy osassa palveluitamme parhaimmillaan jo 80 prosenttia.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2018 aikana neljännes suomalaisista oli myös ostanut tuotteen tai palvelun suoraan mobiililaitteellaan. Puhelin ei ole siis enää vain se laite, jolla selaillaan ja vertaillaan vaihtoehtoja. Verkkokauppojen ostoputket ovat kehittyneet mobiiliin sopiviksi ja konversion matkaa pystytäänkin jo seuraamaan. Suoraan konversioon tähtäävä mainostajakaan ei voi enää jättää mobiilia pois mediavalikosta.

Mobiili edellä suunniteltu sisältö pysäyttää peukalon

Suuren iltapäivälehden julkaisijana olemme ottaneet mobiiliin siirtymisen vakavasti niin sisältöjen tuotannossa kuin mainonnankin kehityksessä jo pitkän aikaa. Meille on tärkeää, että laadukkaat ja vaivalla tuotetut sisällöt ovat helposti lukijan löydettävissä. Kaikkien medioidemme uudet osiot ja niiden toiminnallisuudet suunnitellaan tänä päivänä responsiivisuus edellä.

Olemme huomanneet, että mobiilissa luetaan valtaisan pitkiä sisältöjä ja niiden huomioarvot ovat erinomaisia. Tämä edellyttää, että sisällön kerronnassa on mietitty tarkoin, miten se istuu laitteeseen, jolla sitä kulutetaan. Tekniseltä puolelta tulee ymmärtää, että mobiilissa kehitettäviä osa-alueita on monta. Toimivuus on varmistettava eri käyttöjärjestelmien osalta sekä mobiiliwebin puolella että applikaatioissa. Applikaation sisälläkin voi olla eroja, sillä osa osioista voi olla natiivia ja osa taas käyttäytyä kuten normaalit mobiilisivustot. Kaikki mietitään siitä lähtökohdasta, miten palvella lukijaa parhaiten.

Mitä tulee mainosformaatteihin, staattisista bannereista on tultu pitkä matka aktivoiviin ja vuorovaikutteisiin mainoselämyksiin. Mobiilissa toimivat suuren huomioarvon pinnat sekä vahva kuluttajan aktivointi. Mainoksen parissa vietettyä aikaa sekä sen sisällä tehtyjä aktiviteetteja voidaan mitata tarkasti. Hyviin tuloksiin päästään, jos mainokset on suunniteltu nimenomaan mobiililaitteelle.

Kuten tiedämme, kuluttajan huomiota on erittäin vaikea saada ja peukalo pysähtyy vain, jos mainonta on todella vaikuttavaa. Milloin muistat nähneesi mobiilimainoksen, joka oikeasti pysäytti ja herätti ajatuksia? Vaikuttavuuteen ei enää riitä televisioon tuotetun videon sijoittaminen pienimpään mahdolliseen banneriformaattiin. Myös mobiiliformaattiin väkisin ahdetut printtimainokset tai ei-responsiiviset verkkosivustot olisi pitänyt kieltää lailla jo aikoja sitten. Parhaimmillaan mobiilin käytön osuus on jo 80 % luokkaa. Eikö tämä jo ole yksinään riittävä perustelu tuottaa materiaalit kyseinen kanava edellä?

Kuten alussa mainitsin, työhöni kuuluu pysyä kartalla mobiilimainonnan kehityksestä. Mielestäni jokaisen mainostajan tulisi ottaa tämä superlaite haltuun viimeistään nyt! Millään muulla laitteella, kun ei pääse yhtä tehokkaasti ihmisten iholle.