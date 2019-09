Lukuaika noin 2 min

Rekisteröidystä tavaramerkistä ei ole sen haltijalle haittaa. Sen puute taas voi pahimmillaan sekä tuhota oman työn että avata ilkeämieliselle kilpakumppanille helpon apajan. Varmista siis ajoissa ennen markkinoille lähtöä, että oman tuotteesi tai palvelusi tavaramerkki on suojattu. Silloin tiedät, että sinä olet se, joka myy tuotetta valitsemallasi brändillä myös ensi vuonna.

Tavaramerkin rekisteröinnillä saat itsellesi kielto-oikeuden. Sen avulla voit kieltää muita käyttämästä samanlaista tavaramerkkiä samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessä.

On totta, että varsinkin aloittavan yrityksen muistilistalla on ääretön määrä pieniä tärkeitä asioita. Ehdottoman totta on myös, että sille listalle pitäisi kuulua ajoissa tehty aineettoman omaisuuden suojaaminen, esimerkiksi tavaramerkillä.

On myöhäistä nikotella ja työlästä lähteä riitelemään, jos joku toinen keksii tavaramerkin olevan vapaana ja rekisteröi sen omiin nimiinsä.

Ikävä on myös tilanne, jossa jo mainetta saaneen ja laajenemaan pyrkivän brändin rekisteröinti tavaramerkiksi ei onnistukaan. Näin voi käydä, kun brändin nimen valinnassa ei ole aikanaan huomioitu rekisteröinnin vaatimuksia. Suunnitteluvaiheessa olisikin hyvä muistaa, että tavaramerkki ei esimerkiksi saa suoraan kuvailla kyseistä tuotetta tai palvelua.

Mitä tehdä? Aloittaako alusta uudella brändillä? Jälkiviisaus ei auta. Oikea ajoitus olisi auttanut.

Haaveile isosti ja turvaa tulevaisuus

Tavaramerkin suojaaminen mahdollistaa osaltaan työrauhan oman liiketoiminnan kehittämiselle. Se on keskeinen kumppani brändityölle. Eikä brändin suojaamisen hintalappukaan ole kovin suuri.

Suojan saa halvimmillaan kuudella sentillä päivässä. Kymmenen vuoden kansallisen rekisteröinnin hinta Suomessa lähtee nimittäin 225 eurosta. Rekisteröinnin uusimiskerroille ei ole rajaa.

Tiedon jakamista aineettomista oikeuksista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on lisätty monella tavalla, jotta omaisuuden suojaamistavat tulisivat tutuiksi. Toki edelleen kuulee tarinoita onnellisen sattuman puuttumisesta peliin; kaveri vinkkasi suojaamisesta tai asiakas kysyi tavaramerkin hallinnasta. Fiksu yrittäjä kiittää ja toimii nopeasti.

Kovin vaikeana ei tavaramerkin rekisteröintiä pidetä sen jälkeen, kun tieto suojaamisen mahdollisuudesta on löytänyt perille. Hakemus tehdään sähköisesti ja apua on saatavissa niin meiltä kuin alan asiantuntijayrityksistä. Haastavinta on ehkä pysähtyä ensin varmistamaan, onko suunniteltu merkki sellainen, että se voidaan rekisteröidä ja että se on vielä vapaana.

Haaveile isosti, usko menestykseen ja satsaa ajoissa aineettoman omaisuutesi suojaamiseen. Tavaramerkin rekisteröinti ja oikeanlainen käyttö varmistavat sen, että myös ensi vuonna brändilläsi myydään sinun tuotteitasi.

Tavaramerkin rekisteröinti kannattaa

Nopein keino varmistaa yksinoikeutesi tavaramerkkiin.

Voit kieltää muita käyttämästä merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran.

Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä voit käyttää ®-symbolia.

Tavaramerkin voi lisensoida.

Tavaramerkki vahvistaa tuotteesi ja palvelusi laatumielikuvaa - brändiä.

Kiinnostuitko tavaramerkeistä: tavaramerkkikampanja.prh.fi

Ohjeita tavaramerkkirekisteröinnin hakemiseen: www.prh.fi/tavaramerkit