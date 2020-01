Lukuaika noin 2 min

1. Ole kiinnostunut liiketoiminnasta.

Markkinoinnilla ei ole itseisarvoa, vaan sen täytyy tuottaa hyötyä liiketoiminnalle. Jos markkinointi mielletään organisaatiossasi kulueräksi eikä investoinniksi, siivuttaa juustohöylä budjettiasi ennen kuin huomaatkaan.

2. Ymmärrä asiakasta.

Asiakasymmärrys on tuloksellisen markkinoinnin – ja liiketoiminnan – ytimessä. Teoriassa tuttu juttu, mutta kuinka hyvin te todella tunnette asiakkaanne? Osoita ammattitaitosi puhumalla asiakkaan äänellä ja kutsu muut mukaan keskusteluun.

3. Tunne sisäiset sidosryhmäsi.

Jalkaudu käytäville, keskustele ja kuuntele. Näin oivallat, mitä sisäiset sidosryhmäsi odottavat markkinoinnilta.

4. Puhu euroa.

Johtoryhmässä saatat hyvinkin olla ainoa, jolla on markkinointitaustaa ja -osaamista. Jos puhut klikeistä, riicheistä, engagementeistä ja ceepeeämmistä, voisit ihan yhtä hyvin puhua mandariinikiinaa. Puhu euroa. Se on johtoryhmän kieli.

5. Aseta selkeät tavoitteet ja mittarit.

Kerro mittareilla, missä onnistuitte. Kerro myös, missä on vielä opittavaa – ja varmista, että linkität kaiken liiketoiminnan tavoitteisiin.

6. Pidä huolta osaamisestasi.

Joka ismin perässä ei tarvitse eikä kannata laukata, mutta varmista, ettei organisaation menestys jää kiinni sinun ammattitaidottomuudestasi. Kun osaat asiasi, olet paras käyntikortti markkinoinnille.

7. Ole se, jonka kanssa halutaan tehdä töitä.

Muista, että kaikki kollegasi eivät tunne markkinoinnin perusteita. Avaa siis markkinoinnin mahdollisuudet muille ja auta oivaltamaan, mitä kaikkea markkinoinnilla on mahdollista saada aikaan. On vaikeaa ostaa sellaista, jonka tehoa ei näe, mutta helppoa innostua sellaisesta, jonka hyödyt olet ansiokkaasti perustellut. Näytä rohkeasti, että osaat ja että kanssasi on siksi innostavaa tehdä töitä.

8. Vivuta liiketoimintaa menestykseen.

Tee tulosta, koska se on parasta markkinoinnin markkinointia. Auta toimitusjohtajaa näyttämään hallitukselle, että käyrät kulkevat oikeaan suuntaan. Näin varmistat jatkossakin, ettei juustohöylä käy sinun markkinointibudjetillasi.

Kirjoittaja Mervi Karvo vastaa Rastor-instituutin markkinoinnin ja viestinnän koulutuskokonaisuudesta. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020 Rastor-instituutiksi.