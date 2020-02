Lukuaika noin 2 min

Viime viikon torstaina, 20.2, julkistimme tämän vuoden Årets Byrå Sverige 2020 -tutkimuksen voittajat, siis Ruotsin Vuoden Toimisto voittajat. Yhteensä 142 toimistoa on ollut mukana tämän vuoden tutkimuksessa, ja vastaajamäärä oli melkein 2 300. Ruotsin Vuoden Toimisto 2020 -gaala pidettiin Berns:illä Tukholmassa ja siellä 17 toimistoa, 17 eri kategoriassa palkittiin!

Tänä vuonna, kun Årets Byrå täytti 20 vuotta Ruotsissa, annettiin myös 20 vuotias kunniapalkinto, joka meni Gullers Grupp -toimistolle ja ihan uudessa osa tutkimuksessa Årets Byrå - Bästa Arbetsgivare (Vuoden Toimisto - Paras Työnantaja) Westander voitti ison kategorian ja Södra Tornet pienen.

Pari viikkoa sitten, 5. helmikuuta, julkistimme myös tämän vuoden Vuoden Toimisto -tutkimuksen kärkitoimistot. Vuoden Toimisto -tutkimus kartoitti neljättä kertaa suomalaismainostajien näkemyksiä toimistoista ja palkintogaalassa Bio Rex:issä palkittiin kymmenen toimistoa, kymmenessä kategoriassa! Ruotsissa tutkimus on jo tehty 20 vuotta ja sen takia voimme myös nähdä mitä tutkimus merkitsee toimistoille, ja heidän asiakassuhteillensa ja hyvinvoinnillensa.

Monet toimistot voittavat vain kerran. Mutta on toimistoja, jotka ovat voittaneet useampia kertoja. Sen takia meillä Ruotsissa tänä vuonna olikin 20 vuotias kunniapalkinto, joka meni Gullers Grupp -toimistolle joka on voittanut Årets Byrå -tutkimuksen 8 kertaa.

Onnea kaikille Suomalaisille voittajille – ja erityisesti toimistoille, jotka ylsivät voittopallille jo kolmatta kertaa! Agency Leroy ja OIKIO Digital Performance Agency säilyttivät hienolla tavalla ykköspaikkansa jo kolmatta vuotta.

Myös Republic of Communications voitti kategoriansa ja on myös voittanut kolme kertaa. Tämä on kova saavutus - mahtavasti tehty!

Onnea myös TBWA Helsingille ja Lataamo Group:ille jotka voittivat kategoriansa jo toisen kerran. Kaksi voittoa on myös Bob The Robotilla, Frankly Partners:illa ja IUM Finland:illa.

Myös Suomessa meillä on nyt kunnon maratonporukka toimistoja, jotka ovat voittaneet Vuoden Toimisto -tutkimuksen enemmän kuin kerran. Jopa 8 toimistoa – hienoa!

Mutta tänä vuonna oli myös 3 aivan uutta voittajatoimistoa: Suomen Digimarkkinointi, Grano Diesel ja Sherpa! Se on mielestäni todella hienoa, että kaikilla on Vuoden Toimisto -tutkimuksessa sama mahdollisuus ykköspaikalle. Se on mahdollista, koska Vuoden Toimisto ei ole ”tavallinen mainoskilpailu", vaan asiakastyytyväisyystutkimus, jossa fokuksena on omien asiakkaiden näkemys ja tyytyväisyys yhteistyöhön.

Sen takia voittaminen yhden kerran on todella hienoa. Mutta pitkäjänteisyys on valttia ja toimistot, jotka yltävät voittopallille kaksi tai jopa kolme kertaa ovat omassa liigassaan.

Suomen maratonliigassa on nyt 3 toimistoa, joilla on kolme voittoa:

Agency Leroy (2018, 2019, 2020),

OIKIO Digital Performance Agency (2018, 2019, 2020),

Republic of Communications (2017, 2018 ja 2020).

Ja näillä 5 toimistolla on kaksi voittoa Suomen maratonliigassa:

TBWA Helsinki (2019 ja 2020),

Lataamo Group (2019 ja 2020),

Frankly Partners (2018 ja 2020),

IUM Finland (2018 ja 2020),

Bob the Robot (2017 ja 2018).

Tsemppiä ensi vuodeksi teille ja kaikille osanottajille!

Itseni puolesta sanon tuhannet kiitokset näistä 4 mahtavasta vuodesta, kun siirryn uusien haasteiden pariin! Regi:llä Robin Jakobsson jatkaa tästedes teidän yhteyshenkilönänne. Mahtavaa uutta Vuoden Toimisto -vuotta teille kaikille!

Pia Grahn, Nordic Brand Director, Regi