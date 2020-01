Lukuaika noin 3 min

Moi Monika Nars, Agency Leroy -toimiston toimitusjohtaja! Toimistonne voitti Vuoden Toimisto 2019 -kategorian ” BRÄNDI JA DESIGN -toimistot” jo toista kertaa! Onneksi olkoon! Millä mielellä lähditte taas tutkimukseen mukaan ja mitä voitto teille merkitsi?

Monika Nars: Lähdimme avoimin mielin tutkimukseen mukaan ja olemme todella iloisia ja otettuja uudesta voitosta. Kaikessa meidän tekemisessämme asiakas on vahvasti keskiössä – eli se, että he osoittavat arvostuksensa meidän tekemiseemme vuodesta toiseen on meille kova draiveri ja motivaation lähde – ja paras kiitos tiimillemme. Voitto ei ole meille mitenkään itsestäänselvyys, vaan asia, jonka eteen jatkamme tekemään joka päivä kovasti töitä.

Vuoden Toimisto on jokavuotinen tutkimus missä palkitaan ne toimistot, joilla ovat tyytyväisimmät asiakkaat. Mikä teidän salainen formula on?

Monika Nars: Sellaista formulaa ei ole vaan jokaisella toimistolla ja jokaisella tekijällä on omat vahvuutensa ja sitä kautta aina mahdollisuus voittaa. Uskon tosin, että aitous ja vilpittömyys on iso osa meidän toimivassa formulassa.

Tiiminä meitä yhdistää kova osaaminen, tinkimätön ambitiotaso ja kunnianhimo jättää laadukasta jälkeä kaikessa meidän tekemisessämme. Suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseen ja jokaiseen toimeksiantoon, oli se sitten pieni tai iso intohimoisesti ja yritämme aina nähdä haasteellisissakin tehtävissä mahdollisuuksia ja uutta potentiaalia. Panostamme paljon aikaa siihen, että opimme tuntemaan asiakkaamme ja heidän toimintaympäristöänsä hyvin.

Olemme kaikki ihmisinä positiivisia ja helposti lähestyttäviä, mikä madaltaa monessa asiassa kynnystä ja luo edellytykset merkitykselliselle tekemiselle. Arjessa meitä inspiroi se, että asiakkaamme menestyvät ja että he kokevat, että olemme antaneet heille paremmat edellytykset pärjätä kovassakin kansainvälisessä kilpailussa.

Monika Nars, toimitusjohtaja, Agency Leroy Kaisa Sojakka

Olette olleet tutkimuksessa mukana alusta lähtien ja myös käyttäneet omaa toimistokohtaista raporttianne joka vuosi. Minkälaista hyödyllistä tietoa saitte tutkimuksesta tänä vuonna?

Monika Nars: Pohjoismaisesta näkökulmasta toimistojen tulokset kilpailussa ovat todella korkealla tasolla ja eroavaisuudet parhaiden toimistojen välillä kategoriassamme ovat varsin pienet. On ollut mukava huomata myös, että olemme onnistuneet parantamaan tulostamme joka vuosi.

Käymme raporttia läpi koko henkilöstön kanssa ja analysoimme tuloksia ja avoimia vastauksia perusteellisesti ja ajatuksella. Meidän tulee jatkuvasti vahvistaa entisestään meidän tekemistämme palvelemaan asiakkaiden nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä. Olemme erityisen iloisia siitä, että meitä koetaan vahvana ja pitkäaikaisena strategisena kumppanina.

Miten olette käyttäneet tätä tietoa tämän vuoden aikana? Onko toimistollanne uusia rutiineja tai toimintatapoja, jotka voitte jakaa?

Monika Nars: Monet toimialat käyvät läpi kovan transformaation, joka haastaa yritysten toimintamalleja, ja ympäristöä. Myös meidän pitää jatkuvasti kehittyä ja löytää uusia tapoja toimia. Teemme paljon töitä sisäisesti sen eteen ja olemme tiiminä sopeutuvaisia muutoksiin. Fokus on kuitenkin edelleen vahvasti asiakkaissa, laadussa ja yhdessä tekemisen meiningissä.

Mitä olette ottaneet mukaan, kun olette mukana myös tänä vuonna?

Monika Nars: Olemme toimittaneet tutkimukseen asiakaslistamme sellaisenaan – annamme oikeasti arvoa sille, että emme voi vaikuttaa tutkimuksen tulokseen. Olemme myös ylpeitä siitä, että meillä on ollut onni saada auttaa monia asiakkaita toimiston perustamisesta lähtien ja sitoutuneisuus onkin meidän raportissamme se osa-alue missä olemme vahvimmillamme.

Toivomme myös tänä vuonna, että asiakkaat ottavat aikaa vastaamaan rehellisesti ja avoimesti tutkimukseen. Ja toivomme tietysti, että työmme myös tänä vuonna asiakkaiden silmistä katsottuna edustaa toimistojen parhaimmistoa.

Kiitos Monika!

Pia Grahn, Nordic Brand Director, Regi