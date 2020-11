Lukuaika noin 3 min

M&M Vuoden Toimisto blogissa Sami Tikkanen TBWA\ CEO kertoo ajankohtaiset näkemyksensä alalta:

Tulevaisuuden voittajatoimistot ovat hybridejä. Niitä on vaikea kategorisoida.

Jotta toimistoja voidaan arvioida keskenään, joudutaan niitä usein luokittelemaan keskenään kriteerien yhdenmukaistamiseksi. Luokittelu eri kategorioihin tulee olemaan jatkossa entistä vaikeampaa ja keinotekoisempaa. Tai ainakin monet toimistot tulevat väistämättä olemaan esillä useammassa kategoriassa. Ainakin voittavat toimistot. Sillä uusi voittajatyyppi, hybriditoimisto, on monen alan erikoisosaaja. Aika, jolloin mainostoimiston ja viestintätoimiston tontit olivat selvät, on ollut jo jonkin aikaa ohi. Markkinointiteknologia-toimistot muotoilevat brändejä ja mediatoimistot tekevät sisältöjä, luovat toimistot hallinnoivat mediabudjetteja. Kaikkia ajaa tahtotila saavuttaa parempi tuloksia, uusin, entistä laajemmin keinoin. Hybridit voivat olla toimistokilpailu mielessä haastavia, mutta sekä markkinointiviestinnän ammattilaisten ja asiakkaiden silmissä parasta mitä alalla on tapahtunut pitkään aikaan.

Miksi sitten näin on käynyt?

Ensinnäkin yritysten loppuasiakkaat, kuluttajat odottavat entistä yhtenäisempää kokemusta käyttämiltään brändeiltä. On siten varsin luontevaa, että tämän mahdollistamiseksi johtamisen ja suunnittelun tulee olla entistä keskitetympää joka tasolla. Asioita ei enää kannata osaoptimoida vaan miettiä koko asiakaspolun näkökulmasta niin fyysisten kun digitaalisten kohtaamisten kannalta. Bränditarina tulee elää todeksi niin mainonnassa kuin palveluissa. Tätä muutosta edesauttaa myös asiakkaiden organisaatioissa tapahtuva kehitys, jossa siilot poistuvat eri toimintojen välillä. Brändi ja asiakas nousevat teemoina esiin eri puolilla yrityksien sisällä, ei vain markkinoinnin ja viestinnän palavereissa. Jos sellaisia myöskään enää erikseen jossain pidetään. Asiakaskokemuksen johtaminen on koko yritystä koskeva prosessi, jossa onnistuminen edellyttää vahvaa sisäistä yhteispeliä. Ja sitä ohjaavana tekijänä, brändi nähdään strategisena työkaluna. Eikä muutosta ole myöskään hidastanut vallitseva taloustilanne, jossa organisaatiovastuita on monissa yrityksissä yhdistelty ja monen brändijohtajan vastuulle on tullut myös asiakaskokemus, markkinointiteknologia, tutkimus sekä digitaaliset myyntikanavat. Kokonaisvaltaisen johtajuuden aikakausi nostaa myös päätään asiakkaan puolella.

Menestyvän toimiston mietittävä oma hybridistrategia.

Kuluttajien uudet odotukset luovat siis paineen brändeille toimia toisin. Onnistuakseen luovat toimistot joutuvat haastamaan itseään. Samalla tämä tarkoittaa osaajien palkkaamista kokonaan uusista ammattiryhmistä ja nimikkeillä, joita ei aiemmin ollut olemassa. Olennaisinta muutoksen hallinnassa on tietysti, että toimistolla on selkeä oma strategia, jota ei vain ohjaa nykyinen tilauskanta tai asiakasportfolio. Vaan, että toimistoissa aidosti mietitään; Miten kehitämme meistä aikaisempaa laaja-alaisemman osaajan? Mikä on toimistomme hybridistrategia? Mikä on paras tapa toteuttaa se meidän kulttuurissa? Mitkä ovat meidän asiakkaiden odotukset asiassa? Miten nykyinen osaamisemme suhtautuu tulevaisuuden tarpeisiin?

Vuoden Toimisto 2021-tutkimus on parhaillaan käynnissä ja asiakkaat arvioivat toimistoja kyselyn kriteerien perusteella. Kysymykset ovat hyvin laaja-alaisia ja osaltaan pärjääminen vaatiikin toimistolta onnistumisia monipuolisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Siksi uskon, että tulevat voittajat ovatkin jo rikkoneet rajojaan kategoriassaan ja omaksuneet hybridimallin kaltaista monialaisuutta osaamiseensa.

Onnea kaikille jo tänä vuonna mukana oleville ja toivon, että osaltasi haastat omaa toimistoasi tai kumppaniasi rikkomaan rajoja lisää vuonna 2021.

Sami Tikkanen, CEO, TBWA\Helsinki