Lukuaika noin 3 min

Toisessa tapauksessa taksiyrittäjä siirsi koko autokapasiteettinsa toiselle paikkakunnalle. Sellaiselle paikkakunnalle, joka jouduttiin evakuoimaan tulivuoren purkautumisuhan vuoksi. Taksifirman omistaja ei nostanut taksojaan, mutta teki silti hyvän tilin kovan kysynnän ansiosta.

Molemmissa tilanteissa henkilöt pyrkivät hyötymään katastrofilla. Tapauksien välillä on kuitenkin merkittävä ero. Ensimmäinen on hyötymistä muiden kustannuksella siten, että se aiheuttaa kanssaihmisille haittaa. Toisessa tapauksessa tilanne on päinvastoin, yritys sopeuttaa toimintaansa yhteiskunnan hyödyksi. Hän siirtää kapasiteettiaan sinne, missä sitä tarvitaan. Toki yrittäjä hyötyy itsekin poikkeuksellisesta tilanteesta, mutta hän tuottaa yhteisölle kokonaisuuden kannalta lisäarvoa.

Maailmassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka aiheuttavat eri liiketoiminnoille riskejä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Toiset muutokset tapahtuvat hiljalleen. Tällaista hidasta siirtymää tapahtuu esimerkiksi teknologioiden kehittyessä tai ihmisten kulutustottumusten muuttuessa. Toiset muutoksista tapahtuvat nopeasti ja yllättäen, kuten tulivuoren purkaukset ja koronavirus epidemiat.

Onko moraalisesti oikein pyrkiä lisäämään oman yrityksen liikevaihtoa tällaisissa kriisitilanteissa? Mielestäni vastaus on ilmiselvä. Sellaisissa tilanteissa se on väärin, kun toisten hädällä hyötyminen tuottaa koko yhteisön kannalta enemmän haittaa kuin hyötyä. Mikäli yrittäjä taas pystyy itse hyötymään auttaessaan muita, ei toiminnassa ole mielestäni mitään väärää.

On myös tapauksia, joissa ei tuoteta sen enempää haittaa kuin hyötyäkään. Kaliforniassa oli annettu maanjäristysvaroitus, ja eräs paikallinen parturi päätti hyödyntää tilanteen. Hän laittoi ikkunaansa mainoksen, ”free shakes while waiting”. Mainos levisi sosiaalisessa mediassa, jonka ansiosta parturikampaaja sai ilmaista näkyvyyttä. Tämä näkyi puolestaan liikevaihdon nousuna. Mainos ikkunassa tuskin aiheutti yhteisölle kovin paljon tuskaa, josko ei ketään auttanutkaan; joku saattoi nauttia huumorista, vakavampi pahoitti ehkä mielensä. Joka tapauksessa, yhteiskunnalliset vaikutukset olivat vähäiset. Tilanteessa yrittäjä hyötyi kriisistä puhtaasti markkinoinnillisin keinoin muuttamatta varsinaisesti mitään liiketoiminnassaan.

Yrityksen kannattaa pohtia, olisiko omaa liiketoimintaa mahdollista viilata sellaiseen suuntaan, joka toimisi uudessa ympäristössä paremmin? Yksi ilmiselvä tapa nykytilanteessa on lisätä omaa online -liiketoimintaa. Kyllä, ihmiset tilaavat tuotteensa tällä hetkellä mieluummin kotiin, kuin lähtevät kauppakeskuksiin. Varsinkin jos nämä keskukset joutuvat vielä uusien ohjeistusten myötä laittamaan ovensa kiinni. Online -liiketoimintaa voi pyrkiä lisäämään monin eri tavoin, muun muassa hakukoneanalytiikalla, sisältömarkkinoinnilla, ostopolkujen optimoinnilla, kehittämällä verkkokaupan toiminnallisuutta jne.

Mikäli varsinaisen liiketoiminnan suunnan muuttaminen on täysin mahdotonta, kannattaa miettiä vielä puhtaasti markkinoinnillisia toimenpiteitä. Voisiko esimerkiksi omaa brändiä kehittää siten, että se vastaisi paremmin uutta maailmankuvaa? Tai onko yrityksen tuotteissa ominaisuuksia, joita kannattaisi nostaa esiin vanhojen sijaan? Vai voisiko yritys kenties hyödyntää tuotantoaan muulla tavoin tässä uudessa ympäristössä? Esimerkiksi yksi maailman suurimpia parfyymien valmistajia (LVMH) ilmoitti alkuviikosta alkavansa käyttää osaa valmistuskapasiteetistaan desinfiointiaineiden tuottamiseen. Vaikka LVMH -käsigeelejä jaetaan ilmaiseksi, hyödyt myös yhtiölle itselleen ovat varmasti positiiviset.

Vaikka uusi tilanne olisi yrityksen kannalta absoluuttisesti negatiivinen, on myös hyvä muistaa, että useimmiten riittää kunhan pärjää paremmin kuin kilpailijat. Lentoyhtiön lienee mahdotonta kääntää nykyistä tilannetta toimintansa kannalta positiiviseksi, mutta toimimalla rivakasti ja ennakkoluulottomasti saattaa saada selvän edun kilpailijoihin. Osa yhtiöistä kuolee, mutta selviytyjät ovat kriisin päättyessä poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa.

Kaksi kaverusta törmäsivät savannilla leijonaan:

Toinen totesi, ”nyt juostaan!”.

Toinen tähän, ”meinasitko oikeasti juosta nopeammin kuin leijona?”.

”En. Meinasin juosta nopeammin kuin sinä”.

Me Sterly Oy:ssa autamme yrityksiä pärjäämään myös kriisitilanteissa; monin eri digitaalisen markkinoinnin keinoin. Teemme sen siten, että myös yrityksen asiakkaat hyötyvät.

---

Antti Parviainen, hallituksen puheenjohtaja, Sterly Oy