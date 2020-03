Lukuaika noin 2 min

Kaikkeen ei voi olla varautunut

Osalle organisaatioista tulevaisuuteen varautuminen on arkista, erilaisten skenaarioiden ja niihin varautumisen suunnittelu on perustoimintaa, esimerkiksi Puolustusvoimille tai terveydenhuollon virastoille. Mutta tavallisille yrityksille tulevaisuuteen varautuminen on usein vain seuraavien kuukausien myyntiennusteisiin katsomista. Nyt sekään ei auta, edessä on liian sumuista. Siihen, mitä ei voi nähdä, on vaikea varautua. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei tietoa olisi olemassa. Eikä pessimismille kannata antaa sijaa, aina on valoa tulevaisuudessa, kun osaa katsoa.

Trendien haistelussa aloitetaan yleensä seuraamalla ns. kokeilijoita, ja heidän jälkeensä vaikuttajia. Ihmisryhmiä, jotka luovat ja ajavat muutoksia. Ja heitä, joita muut myöhemmin seuraavat. Tällaisessa poikkeustilanteessa olemme kaikki vähän kokeilijoita, ja meistä kaikista voi tulla myös vaikuttajia. Luovuus ja kekseliäisyys nostavat päätään kriisin hetkellä.

Esitä meille kysymys, me haemme siihen vastauksen

Mielestäni yrityksille on olennaista kuulostella tarkkaan markkinaa ja asiakkaitaan, heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Ja sopeuttaa nopeastikin omaa toimintaansa vastaamaan kysyntää. Tässä voimme Taloustutkimuksessa auttaa nyt kaikkia yrityksiä, sillä meillä on oikeaa ja luotettavaa tietoa tuottava kuuntelukanava kuluttajiin ja toisiin yrityksiin. Meille voi esittää kysymyksen ja me selvitämme siihen vastauksen, se on meidän ydintoimintaamme kriisinkin hetkellä.

Mitä itse teemme tilanteen hallitsemiseksi

Jotta pystymme toimimaan, olemme joutuneet itsekin Taloustutkimuksessa sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, epidemian hallintaan. Haluamme kantaa vastuumme ei ainoastaan tiedontuottajina vaan myös työnantajana ja koska meillä on lukematon määrä kontakteja suomalaisiin vuositasolla – emme halua olla ainakaan levittämässä epidemiaa. Siksi olemme käynnistäneet paitsi varotoimenpiteet hygienian ja sosiaalisen etäisyyden saroilla, myös lähteneet vauhdilla suunnittelemaan ja rakentamaan etäratkaisuja tutkimushaastatteluiden tekemiseen. Video- ja muut etälokaatioista tehdyt tutkimushaastattelut ovat tästä esimerkki. Veikkaan, että ne jäävät eloon senkin jälkeen, kun koronavirusepidemia on laantunut. Sama voi tapahtua monilla muillakin toimialoilla – nyt löydetyt uudet tavat tehdä työtä ja uudet palvelut jäävät käyttöön ja vievät toimialaa jopa eteenpäin. Monet tärkeät uudistukset tapahtuvat ns. pakon edessä ja hädän hetkellä, siitä on historiassa lukuisia esimerkkejä. Tietenkin myös kuluttajapaneelimme netissä ovat hyvä ja turvallinen tapa tehdä tutkimuksia, kaikkina aikoina.

Pidetään pyörät pyörimässä, ollaan avoimia muutoksille, hankitaan tietoa ja johdetaan toimintaamme siihen perustuen. Ja pidetään itsemme ja toisemme terveinä. Parempaa neuvoa en itse ainakaan osaa antaa tähän tilanteeseen.

Kari Roose, CMO, Taloustutkimus Oy