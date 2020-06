Lukuaika noin 3 min

Hasan & Partnersilla digitaalisesta sisällöstä ja sosiaalisesta mediasta vastannut Mette Åström on siirtynyt oululaislähtöisen NTRNZ median palvelukseen. Myös NTRNZ mediassa hänen vastuullaan ovat digisisällöt. Lisäksi Åström vastaa yhdessä luovan johtajan Pia Grekulan kanssa yrityksen Helsingin-toimipisteen kehittämisestä.

Ennen Hasan & Partnersille siirtymistään Åström on työskennellyt mainostoimisto TBWA\Helsingissä ja mediatoimisto Dagmarissa. Hänet valittiin tammikuussa kansainvälisesti arvostetun luovan alan kilpailun The One Shown tuomaristoon. Kilpailun voittajat julkistetaan kesäkuussa.

Sisällöntuotantoon ja markkinointiin keskittynyt NTRNZ media tunnetaan parhaiten Eränkävijät-tv-sarjasta. NTRNZ median markkinointipuolen asiakkaita ovat esimerkiksi Visit Kalajoki, Oulun Kärpät, Pohjois-Suomen suurin festivaali Qstock, Europcar, Biltema, Bittium ja Oulun Yliopisto.

Åström kertoo olevansa innoissaan uudesta työstään.

”NTRNZ medialla on täysin uniikki tulokulma markkinoille mainonta- ja formaattipuolen osaamisen ansiosta. Kyvykkyys yhdistää saman katon alta rautaisia osaajia sisällöntuotannon, konseptoinnin ja formaattien saralta mahdollistaa täysin uudenlaisen lähestymisen brändien rakentamiseen kautta kanavavalikon”, hän kommentoi.

Åström kertoo M&M:lle, että NTRNZ media kuulosti hänestä jo lähtökohtaisesti kiinnostavalta yritykseltä juuri laajan osaamisensa vuoksi.

"Mainospuolen lisäksi on formaattipuoli, jossa on minulle uutta opittavaa. Ajatus siitä, mitä se mahdollistaa markkinoinnin ja brändinrakentamisen kannalta, oli äärimmäisen kiinnostava, ja kun pääsimme erittäin hyvään yhteisymmärrykseen, en nähnyt syytä, miksi en lähtisi kokeilemaan jotakin vähän erilaista”, hän sanoo.

Åström aloitti uudessa työssään tämän viikon alussa.

”Olen hiukan ehtinyt asettua, vaikka nyt tietysti on vähän erikoinen tilanne vaihtaa työpaikkaa ja työskentelen tälläkin hetkellä kotikonttorilla.”

Tällä hetkellä Helsingissä työskentelevät NTRNZ median työntekijöistä vain Åström ja Pia Grekula, joten etäpalavereita on varmasti tiedossa tulevaisuudessakin.

”Mielestäni Kehä kolmosen ulkopuolinen perspektiivi on äärimmäisen tervetullutta. Uskon, että se muun oppimisen lisäksi tuo uutta omaan ajatteluuni ja työntekooni”, Åström sanoo.

Pia Grekulan mukaan NTRNZ medialle on muodostumassa vahva ja ennakkoluuloton tiimi myös Helsinkiin.

”Tällä porukalla on hyvä lähteä kehittämään uusia toimintamalleja ja kaupallisia sisältöformaatteja, mihin Mette tuo vahvan osaamisensa digitaalisten sisältöjen huippuosaajana. Olemme Meten kanssa tuttuja jo vuosien takaa, mutta vasta nyt pääsemme työskentelemään samassa tiimissä, mitä odotan innolla!” Grekula sanoo tiedotteessa.

NTRNZ median perustaja Teemu Hostikka kertoo M&M:lle, että yrityksen on tarkoitus myös jatkaa kasvamista Helsingissä.

”Pitää aloittaa maltillisesti, ja ensimmäiset avaukset sinne suuntaan on nyt tehty. Tarkoitus on kasvaa Helsingissä ja hakea pysyvää jalansijaa siellä arvostettuna tekijänä. Meillähän on jo paljon koko Suomen kattavia tai globaalejakin asiakkaita. Moni toimii pääkaupunkiseudulla, eli asiakkaita on jo valmiiksi”, Hostikka sanoo.

Helsingin-toimipiste on avattu toukokuussa. Hostikan mukaan seuraaviin liikkeisiin palataan syksyllä.

NTRNZ:stä Pohjois-Suomen suurin työllistäjä alallaan

Samaan aikaan NTRNZ median audiovisuaalinen tiimi Oulussa vahvistuu, kun tuottaja Pauliina Karelehto ja kuvaaja-leikkaaja Ville Sandqvist siirtyvät Klaffi Tuotannot Oy:sta NTRNZ median palvelukseen. NTRNZ media työllistää tällä hetkellä 27 henkeä ja on Pohjois-Suomen suurin työllistäjä alallaan.

”Olemme onnellisessa tilanteessa, koska vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta olemme pystyneet kehittämään toimintaamme ja jopa kasvattamaan tilauskantaamme. Olemme tottuneet uimaan vastavirtaan ja pyrimme kaikin keinoin valjastamaan tämän osaamisemme myös asiakkaiden käyttöön”, Hostikka kertoo.

Hostikka kertoo, että tuotanto tehdään yhä pitkälti Oulussa, vaikka Helsinkiinkin on perustettu toimipiste.

”Vahvistamme molempia päitä ja menemme täysillä eteenpäin vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta. Jotain olemme ilmeisesti tehneet oikein, kun olemme onnistuneet kriisin aikana kasvamaan ja menemään eteenpäin”, hän sanoo.