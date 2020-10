Lukuaika noin 1 min

Noniin, se on syksy taas pyörähtänyt käyntiin! Mä tuolta linkkarista ja instasta oonkin jo imeny itteeni pulppuavaa energiaa tulevaan, ja päätin, että nyt jätetään ne huonot fiilikset unholaan! Et nyt vaan hyvillä viboilla kohti karanteeneja, YT-neuvotteluja ja syksyn flunssakierteitä! Jes, näillä mennään!

Kaikkihan me tiedetään, et elämä yllättää niin hyvässä kun pahassa. Siksi fokusoi ajatukset niihin asioihin, joihin SÄ voit vaikuttaa! Henk.koht. mulle vastoinkäymiset on aina ollu niinku osa henkistä kasvua. Ne vie sua eteenpäin, koska se mikä ei tapa ni vahvistaa! ASENNE RATKASEE!

Ku sä vaan päätät, et tästä tulee hyvä syksy ja pidät hyvät fiilikset koneistossa, ni kaikki onnistuu! Luotat vaan kato sun sisällä olevaan valoon, ni myrskyn keskelläkin sua seuraa sädehtivä aurinko! Katso tulevaan toiveikkaana, näe vastoinkäymisissä mahdollisuus ja onnistumisissa hetken kalleus! Keskitytään siihen hyvään mitä meillä on. OLLAAN ­KIITOLLISIA!!

Ja tässä hei vielä positiivinen mietelause just sun päivään: elä hyvin, naura usein ja rakasta paljon! Tällä pääsee jo tosi pitkälle, ­tapahtupa sun elämässä mitä tahansa. Älä anna minkään lannistaa sua!

Ja hei muistakaa myös liikunnan ihmeellinen voima! Mä lupaan sulle, et ku lähet luonnonhelmaan hikoilee, ni elämä voittaa! LIIKE ON LÄÄKE!!

Mitä just sä voisit tänään tehdä, jotta sun päivä olis parempi? Ois IHAN PARASTA kuulla teiltä ajatuksia aiheesta! Heitä kommenttia tai laita viestiä allekirjoittaneelle!

Nyt ei muuta ku pieniä arjen läsnäolohetkiä ja pastellinvärisiä yksisarvisia just sun päivään. Ja muista: no one is you and that’s your superpower! GOOD VIBES ONLY!

Kirjoittaja Elina Kettunen on luova suunnittelija ja vapaa kirjoittaja.