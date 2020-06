Lukuaika noin 2 min

Yksi eniten koronasta kärsineistä toimialoista on ollut ravintola-ala, mutta jotkut alan yritykset ovat onnistuneet hyötymään tilanteesta. Ravintolaketju Kotipizzan toukokuun myyntiluvut kertovat komeasta kasvusta. Yhtiö teki toukokuussa koko 33-vuotisen historiansa kovimman myyntituloksen.

Kotipizzan kokonaismyynti kasvoi toukokuussa liki 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ravintolaketjun verkkokauppamyynti kasvoi 152 prosenttia ja kotiinkuljetusten määrä 126 prosenttia. Myös kivijalkaravintoloiden myynti parani lähes 20 prosenttia.

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen kertoo, että kun kuluttajakäyttäytyminen lähti nopeasti muuttumaan, reagoi yhtiö siihen kasvattamalla toimitusalueidensa määrää ripeällä tahdilla. Uusia kotiinkuljetusalueita avattiin 88. Myös kuluttajat löysivät palvelun nopeasti.

’’Kun koronatilanne maaliskuussa alkoi, me menimme meidän verkkomyyntitavoitteissamme kolmessa viikossa kolme vuotta eteenpäin. Isossa roolissa on ollut meidän oma kuljetuksemme, jonka pystyimme hyvin nopeasti skaalaamaan muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen mukaan’’, Tervanen kertoo.

”Monet muut ravintolatoimijat turvautuivat kuljetuksissa kolmannen osapuolen toimijoihin, mikä näivettää 25-30 prosentin palkkiollaan arvoketjun alkupäätä eli ravintoloita. Sellainen ei ole mitenkään kestävää pitkällä aikavälillä.’’

Tervasen mukaan Kotipizza on tehnyt investointeja mobiiliverkkokauppaan vuodesta 2015 lähtien. Yhtiö on rakentanut oman alustan verkkokaupalle sekä kuljetuksille. Verkkokauppa kattaa yhtiön myynnistä tällä hetkellä noin puolet.

’’Olemme pärjänneet tässä tilanteessa näin hyvin modernien digitaalisten markkinointikeinojen ansiosta. Olemme hyödyntäneet paljon hyperlokaaleja työkaluja, joiden avulla saimme tehokkaasti kuluttajille viestin siitä, että olemme auki ja kuljetamme kotiin.’’

Verkkokauppa kompensoi kauppakeskusten myyntiä

Tervasen mukaan myynti ostoskeskuksissa on kärsinyt, mutta kokonaisuudessaan Kotipizza on selvinnyt melko pienillä vahingoilla. Kivijalkaravintoloilla ja verkkokaupalla on kompensoitu ostoskeskusten tappiot moninkertaisesti. Melkein kaikki ravintolat on pystytty pitämään auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

’’Jonkun verran kauppakeskuksissa sijaitsevia ravintoloita jouduimme pitämään kiinni, kun asiakasvirta loppui. Lisäksi jouduimme laittamaan kaksi ravintolaa väliaikaisesti karanteeniin koronaepäilyjen takia.’’

Matkailu- ja ravintolapalveluja edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan huhti-toukokuun myynti ravintola-alalla on kokonaisuudessaan romahtanut yli 90 prosenttia suhteessa viime vuoteen, mutta jotkut pikaruokaketjut ovat pärjänneet hyvin tai tehneet jopa kasvua.

’’Mistään kasvutrendistä ei voida puhua, mutta jotkut sellaiset yritykset ovat pärjänneet hyvin, jotka ovat jo aiemmin panostaneet take away -myyntiin. Myös autokaistoista on ollut hyötyä.’’

Myös Tervanen katsoo, että Kotipizzan lähtökohdat koronakriisiin olivat paremmat kuin monilla muilla.

’’Meillä oli tulevaisuuden verkkomyyntistrategiat olemassa ja myös meidän tuote on sellainen, mikä matkustaa hyvin.’’