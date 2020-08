Lukuaika noin 2 min

Yhteisöpalvelu Twitter koki heinäkuun puolivälissä merkittävän tietomurron, kuna yli sadan julkisuudenhenkilön tilit kaapattiin ja valjastettiin bitcoin-huijauksen käyttöön.

Hakkroinnin kohteeksi joutuivat muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman, Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin sekä Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan Joe Bidenin tilit.

Yhteensä 130 kaapatusta tilistä arviolta 36 tilin kohdalla hakkereilla oli pääsy myös käyttäjien yksityisviestejä sisältävään postilaatikkoon.

Nyt syylliset huijaukseen ovat yhdysvaltalaismedioiden mukaan löytyneet. Muun muassa The New York Times, The Verge, New York Post sekä The Next Web kertovat, kuinka kolme henkilöä on asetettu syytteeseen hakkeroinnista.

Nuorin syytetyistä on Floridan osavaltiosta Tampasta kotoisin oleva vasta 17-vuotias Graham Clark. Hänelle on luettu oikeudessa syytteet kaikkiaan 30 eri rikosnimikkeestä mukaan lukien petos ja henkilötietojen vilpillinen käyttö.

Clarkia on kuvattu operaation pääsuunnittelijaksi ja aivoiksi. Hänen lisäkseen syytteeseen on asetettu 22-vuotias Nima Fazeli Orlandon kaupungista Yhdysvalloista sekä 19-vuotias Britannian kansalainen Mason Sheppard.

Viranomaisten perjantaina julkaiseman lausunnon mukaan Clark teketyi Twitterin IT-tiimiin kuuluvaksi työntekijäksi ja sai tällä tavoin huijattua itselleen pääsyn yhteisöpalvelun sisäisiin järjestelmiin.

Vangittuna olevan Clarkin on määrä olla oikeuden kuultavana virtuaalisesti tiistaina. The New York Timesin tietojen mukaan Clarkin tuntevat kuvaavat häntä hieman erikoiseksi nuoreksi, joka vietti paljon aikaa verkossa.

Tunnettujen käyttäjätilien kautta välitetyissä viesteissä kehotettiin lähettämään 1 000 dollaria vastaava summa kryptovaluutta bitcoineina, jonka jälkeen summa maksettaisiin takaisin kaksinkertaisena.

Hillsboroughin piirikunnan syyttäjä Andrew Warren toteaa, että tapauksen keskeisimpiä uhreja eivät kuitenkaan ole julkisuudenhenkilöt vaan tavalliset amerikkalaiset, joilta on pyritty huijaamaan rahaa.

”Tämä massiivinen petos järjestettiin täällä aivan meidän takapihallamme, emmekä voi hyväksyä sitä”, Warren kommentoi.

Mikäli oikeus toteaa Clarkin syylliseksi, hänellä lienee nuoresta iästään huolimatta edessään pitkä vankilatuomio.