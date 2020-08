Saimi Hoyer on paitsi yrittäjä myös tunnettu puhuja ja entinen malli.

”Se, että Hotelli Punkaharju on vielä pystyssä, on pieni ihme”, toteaa yrittäjä Saimi Hoyer.

Hotelli Punkaharju lähti koronapandemian selviytymistaistoon vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.

Maaliskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella hotellin taustalla oleva yritys Punkaharjun Luontomatkailu teki runsaan miljoonan euron liikevaihdolla tappiota yli 300 000 euroa. Hoyerin mukaan tappioiden syynä olivat hotellin ennallistamisen vaativat mittavat investoinnit.

Vuonna 2020 onnen piti kääntyä. Kevään varauskalenteri näytti Hoyerin mukaan ennätyksellisen hyvältä ja turisteja piti tulla runsaasti. Sitten tuli korona ja hotelli suljettiin 24.3.

”Kaikki pyyhkiytyivät pois ja tapahtumat siirtyivät syksylle.”

Harvinaista IGG-immuunipuutostautia sairastavana potilaana Hoyer vetäytyi karanteeniin Punkaharjun Vaarankylään, jossa hän vietti kolme kuukautta.

”En tavannut ketään muuta kuin lapsiani ja K-marketin pariskunnan, joka toi pihaan ruoat.”

Tekee: Hotelli, joka tarjoaa luonto- ja kulttuurielämyksiä Perustettu: 2016 Kotipaikka: Savonlinna Hallituksen pj: Mari Kettunen- Väyrynen Henkilöstö: 41 Liikevaihto: 1,3 milj. euroa (3/2019) Nettotulos: –0,3 milj. euroa (3/2019) Omistus: Saimi Hoyer (49 %), Mari Kettunen-Väyrynen (51 %)

Karanteenissa Hoyerilla oli aikaa ”pulputella mielessä” yrityksen liiketoimintastrategiaa. Hän jatkokehitti Hotelli Punkaharjun kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa aiempaa monipuolisemmaksi.

”Tapahtumakirjon haluan sellaiseksi, että yhtenä päivänä laulaa Paleface, toisena päivänä Valtteri Torikka ja seuraavana päivänä täällä syödään silmät sidottuna muurahaisia.”

Tänä vuonna hotellilla on ollut aiempaa monipuolisemmin erilaisia taide-, luonto- ja kulttuuritapahtumia aina sieniretkistä, maalaus- ja joogakursseihin, jotka ovat olleet erittäin suosittuja.

Myös hotellissa ja sen ravintolassa on riittänyt asiakkaita. Hotellin liikevaihto oli heinäkuussa 36 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten, kiitos ahkerasti Saimaan alueelle matkustaneiden kotimaan matkailijoiden.

Monipuoliset kulttuuritapahtumat ovat Hoyerin mukaan houkutelleet asiakkaita hotellille hyvin myös syksyksi.

Kotimaan matkailijoiden tulo on ollut vuonna 1845 rakennetulle hotellille kohtalokysymys. Yritys ei nimittäin saanut Business Finlandilta tai ely-keskukselta tukia, koska sen liiketoiminta oli tappiollista ennen epidemiaa. Kotimaanmatkailijoiden ansiosta Hoyer uskoo, että hotelli selviytyy koronavuodesta.

Hoyerin mielestä hänen sosiaalisilla verkostoillaan on ollut suuri merkitys sille, että hotelli on pystynyt kehittymään vaikeista ajoista huolimatta.

”Yrittäjän on tärkeää osata pyytää apua ja sanoa, että minä en osaa. On mahtavaa, että on verkostoja, joilta sitä apua voi tarvittaessa pyytää.”

Hoyerin mielestä epäonnistumisia ei pitäisi hävetä niin paljon.

”Häpeä on suomalaisten helmasynti.”

Jos ihmiset häpeäisivät vähemmän, niin kehitystyötä tapahtuisi Hoyerin mukaan Suomessa paljon enemmän.