Music Weekin raportin mukaan Yhdysvalloissa listaykköseksi nousseet kappaleet ovat keskimäärin tänä vuonna 3 minuuttia 4 sekuntia pitkiä. Se tarkoittaa, että ne ovat 38 sekuntia lyhyempiä kuin keskimäärin vuonna 2009.

Kuuntelijat hyppäävät nopeasti yli kappaleista, jotka eivät vedä mukaansa. Teorian mukaan siksi kappaleentekijät laittavat kertosäkeen peliin aiemmin ja kappaleet lyhenevät, kun pitkät alkuosat putoavat pois.

Music Weekin Mark Sutherlandin mukaan tilasto on selvä osoitus suoratoiston ja skip-napin tyranniasta, joka muuttaa musiikinteossa kappeleiden rakenteita.

Lil Nas X:n country-rap-hitti Old Town Road on 50 vuoden tarkastelujakson lyhin ykkössijalle kavunnut kipale. Kappale on vain minuutin ja 53 sekuntia pitkä perusversionaan.

Facebookin ja Instagramin musiikki- ja filmiasiakkaiden kumppanuuksista vastaava johtaja Vanessa Bakewell sanoi Music Weekin haastattelussa aiemmin, että verkkopalveluissa sisällöllä on kolme sekuntia aikaa saada yleisön huomio. Muuten käyttäjä vaihtaa kappaletta, videota, sivua.

Suoratoistokuuntelu vaikuttaa myös muusikkojen tulovirtoihin. On kannattavampaa julkaista paljon lyhyempiä kappaleita, kun korvauksia maksetaan kappaleiden soittomäärien eikä ostettujen levyjen mukaan. Levyjäkin kannattaa julkaista nopeammin, jotta kuuntelijoita riittää koko ajan.