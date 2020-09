Lukuaika noin 2 min

Suomen kesää kaikkine puolineen kuvastava Instant Summer -mainosvideo voitti viime viikolla tiistaina järjestetyssä Promax Europe Awards -gaalassa kaksi kultaista pääpalkintoa ja kolme hopeasijaa. Gold-palkinnot tulivat kategorioissa Social Media Video Asset ja Best Direction. Hopeiset Silver-tunnustukset tulivat kategorioissa Brand Image Promo, OTT/VOD/Website/Interactive Service Spot ja Use of Copywriting.

Videon tilaaja on Yle Areena, ja briiffinä oli tehdä imagollinen video.

"Ohjaajan kannalta oli ihanteellinen tilanne, kun tilauksessa oli imagollinen, ei taktinen video. Oli myös hienoa, että asiakas uskalsi luottaa käsikirjoittajan ideaan. Tuollaisen tunnelman selittäminen vastabriiffissä ja mikä klangi filmillä tulee olemaan, ei ole helppoa, varsinkaan kun ei ole mitään referenssifilmiä, vaan kyse on uniikista teoksesta”, Ylen ohjaaja Tero Wolff kertoo.

Yle Areenan imagollisessa viestinnässä halutaan painottaa kotimaista suoratoistopalvelua.

”Siinä keskiössä viesti, että Yle Areena on kaikille suomalaisille ja se jakaa kaikkien suomalaisten Suomi-kokemuksen. Siinä on jotain sellaista, mikä liittyy meidän kaikkien kansalliseen ja kollektiiviseen alitajuntaamme.”

Videon on käsikirjoittanut Mayreth Wolff. Sen on tuottanut Yleltä Katja Peltohaka, ja vastaavana tuottajana toimi Jukka-Pekka Nyrhinen.

Video on herättänyt huomiota kansainvälisilläkin areenoilla.

”Kommentteja on tullut paljon. Meiltä on kysytty, miten luomme filmejä, jotka eivät näytä mainoksilta. Vakivastaukseni on, että jos se haisee klassiselta mainoselokuvalta ja varsinkin jos se tulee julkisen broadcasterin tuutista, se herättää vastareaktion katsojassa. Sen täytyy olla aidosti lyhytelokuvamainen tarina, joka herättää aitoja tunteita katsojassa. Olemme pyrkineet välttämään formatoituja perinteisiä, mainoselokuvan muotoja”, ohjaaja Wolff sanoo.

Yle markkinoinnin tuottaja Katja Peltohaka sanoo, että videossa otettiin tietoinen riski sen pituuden suhteen, mutta se on kannattanut.

”On ollut huikeaa nähdä, miten Areenan Instant summer -kampanja on vaikuttanut ihmisiin: se tuntuu koskettaneen jotain syvällä suomalaisten sielussa. Vaikka video on pitkä, sitä on katseltu hurja määrä, siihen on reagoitu somessa sanoin ja tuntein, sitä on jaettu ja siihen on tägätty.”

”Tuotanto on tehty pääosin Ylen studiolla, keskellä harmainta maaliskuuta - se kertoo jotain niistä maailmanluokan taidoista, joita koko tuotantotiimillä oli”, hän lisää.

Yle Areena on juuri julkaistussa Taloustutkimuksen tutkimuksessa jo 8. kertaa Suomen arvostetuin verkkobrändi.

”Tämä on tilanne, josta olemme Ylessä huippuylpeitä, ja se vaatii jatkuvaa kehitystä ja toimintaa kiristyvässä kilpailutilanteessa.”

Promax BDA -organisaation järjestämässa Promax Europe Awards -mainoselokuvakilpailussa palkitaan vuosittain televisio- ja mediayhtiöiden edustajia, luovia tekijöitä sekä markkinoinnin ammattilaisia. Tunnustukset ovat alan arvostetuimpia.