Lukuaika noin 3 min

Anonyymin työnhakupalvelun MeetFrankin tilastojen mukaan asiantuntijatyötä tekevät suomalaiset työnhakijat työskentelisivät mieluiten innovatiivisissa startup-yrityksissä. Tilaston mukaan yhä useammat pitävät tärkeänä myös etätyömahdollisuutta. Tiedot perustuvat MeetFrankin käyttäjien ilmaisemaan kiinnostukseen palveluun rekisteröityneitä, eri kategorioihin jaoteltuja yrityksiä kohtaan.

MeetFrankin käyttäjien joukossa startupit ovat tällä hetkellä toiveiden kärjessä jokaisella ammattiryhmällä, mutta lukumäärällisesti kiinnostuneimpia kasvuyrityksissä työskentelystä ovat ohjelmistokehittäjät sekä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset. Yli kolmannes ohjelmistokehittäjistä (37 prosenttia) sekä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisista (34 prosenttia) haluaa työskennellä startupeissa.

“Kasvava kiinnostus startup-yrityksiä kohtaan kielii halusta olla osa matalan hierarkian omaavaa yhteisöä, jossa pääsee itse vaikuttamaan asioihin, luomaan jotain uutta ja mahdollisesti kasvamaan urallaan nopeammin. Trendi on selkeästi se, että isot pörssiyhtiöt menettävät nyt startupeille erityisesti ohjelmistokehittäjiä, joista on muutenkin suuri pula”, sanoo MeetFrankin Suomen uusi maajohtaja Mirva Monti.

Kasvuyrityksissä työskentelyn lisäksi työnhakijat arvostavat nyt joustavuutta sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Ketterien työskentelytapojen tarjoamisesta onkin tullut organisaatioille yhä tärkeämpi kilpailuvaltti. Etätyötä tarjoavien yritysten katsotaan ymmärtävän työntekijöiden tarpeita, ja he pystyvät myös houkuttelemaan osaajia laajemmalta alueelta. Erityisen tärkeänä etätyöskentelyä pitävät viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset. Etätyön mahdollistavat yritykset tosin ovat lähes kaikkien ammattiryhmien kolmen suosituimman kategorian joukossa.

Suomalaisista MeetFrankin kautta rekrytoivista startup-yrityksistä eniten kiinnostusta työnhakijoiden joukossa on herättänyt unen laatua sekä kehon palautumista ja aktiivisuutta mittaavaa älysormusta valmistava Oura Health. Yrityksellä on toimipisteet Oulussa, Helsingissä ja San Franciscossa, mutta heillä on etänä työskenteleviä työntekijöitä myös muissa maissa ja kaupungeissa.

“Työn, perhe-elämän sekä oman hyvinvoinnin välisen tasapainon ylläpitäminen on todella tärkeää ihmisen koko potentiaalin hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Nämä asiat ovat yrityskulttuurimme ytimessä, ja joustavan työajan sekä etätyön avulla jokainen voi sovittaa työnsä elämäntilanteeseensa sopivaksi. Oura-tuotteesta saamamme data todistaa, että ihmiset ovat tuottavampia ja nauttivat työstään enemmän, kun työjärjestelyt eivät tuota heille ylimääräistä vaivaa”, sanoo Oura Healthin perustaja ja innovaatiojohtaja Petteri Lahtela MeetFrankin tiedotteessa.

Marraskuussa 2017 Slush-tapahtumassa lanseeratulla MeetFrankilla on yhteensä 265 000 käyttäjää pääosin Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Saksassa. Virolaisen startup-yrityksen kehittämän sovelluksen on ladannut yli 40 000 suomalaista.

MeetFrank-sovellus perustuu Frank-nimiseen chatbotiin, joka yhdistää työnhakijat ja työpaikat automaattisesti. Työnhakijalle palvelu on täysin anonyymi, ja työnantaja saa hakijan tiedot vasta, kun hän ilmoittaa olevansa kiinnostunut tehtävästä. Sovellus näyttää myös suoraan työnhakijan profiiliin sopivien työpaikkojen keskipalkan.