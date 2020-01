Lukuaika noin 2 min

Yli puolet suomalaisista, 54 prosenttia, aikoo matkustaa tänä vuonna kaupunkilomalle kotimaassa ja yhdistää siihen myös luontomatkailun, kertoo Visit Turun tuore kyselytutkimus. Lähes kolmannes vastaajista kertoo ilmastonmuutoskeskustelun vaikuttavan siihen, valitsevatko he kaupunkiloman kotimaassa vai ulkomailla. Suosituimmat teemat unelmien kaupunkilomalla ovat kulinaristinen makuelämys, retkeily luonnon helmassa sekä ylellinen hemmottelu ja hyvinvointi.

Kaupunkilomailu kotimaassa on lähes yhtä suosittua kaikissa ikäryhmissä, mutta eroja on ilmastonmuutoskeskustelun vaikutuksessa matkakohteen valintaan. Kaikista vastaajista 29 prosenttia kertoi, että keskustelu ilmastonmuutoksesta vaikuttaa erittäin paljon tai jonkin verran siihen, valitsevatko he lomamatkallaan kaupunkikohteen Suomesta vai ulkomailta. Keskustelulla on eniten vaikutusta 18–25-vuotiaisiin, joista myönteisesti vastasi 35 prosenttia. Toisena ääripäänä ovat 45–54-vuotiaat, joista vain 19 prosenttia kertoi ilmastosyistä valitsevansa kotimaan kaupunkikohteen.

"Nuoret aikuiset ovat osallistuneet aktiivisesti ilmastokeskusteluun, joten on luontevaa, että heidän tiedostava asenteensa näkyy myös kohdevalinnoissa. Kotimaanmatkailu koetaan vastuulliseksi vaihtoehdoksi”, toteaa Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén tiedotteessa.

Vastuullisuuden lisäksi nouseva trendi on tehokkuus: ihmisten hektinen elämänmeno ei rajoitu arkeen, vaan monet matkailijat haluavat hyödyntää kaiken ajan myös lomallaan ja saada mahdollisimman kirjavan kokoelman elämyksiä.

"Tehokkuuden nimeen vannovat matkailijat eivät tyydy lomallaan vain yhteen teemaan vaan valitsevat kohteita, jotka tarjoavat monipuolisesti koettavaa ja nähtävää. He haluavat reippailla luonnossa, vierailla historiallisessa museossa ja syödä illallisen kaupungin suosikkiravintolassa – jopa samana päivänä”, Hellén selvittää.

Kyselytutkimuksen mukaan 58 prosenttia suomalaisista haluaisi mielellään yhdistää samassa kotimaan matkakohteessa kaupunkiloman ja luontomatkailun. Ikäryhmien vertailussa erottuivat yli 65-vuotiaat, joista peräti 70 prosenttia haluaa matkallaan yhdistää kaupunki- ja luontoloman. Toiseksi yleisintä trendi on 25–34-vuotiaiden joukossa, sillä 61 prosenttia nuorista aikuisista pitää mahdollisuutta tärkeänä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös kotimaan kaupunkilomalle asetettuja toiveita ja odotuksia. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi asiaksi unelmien kaupunkilomalla erottui kulinaristinen makuelämys viihtyisässä ravintolassa, sillä vastaajista peräti 73 prosenttia poimi sen kymmenen vaihtoehdon joukosta. Toiseksi tärkeimpänä teemana suomalaiset pitävät retkeilyä luonnon helmassa (65%) ja kolmanneksi tärkeimpänä ylellistä hemmottelua ja hyvinvointia (63%).

Visit Turun kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin verkkokyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 20.–24.11.2019. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–75-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista.