”Syysstressi, mikä se sellainen on? Syksyssä on aina ihan mieletön uuden alun ja kauden fiilis. Kaikki on mahdollista, ja pieni kiire sekä sopiva paine luovat juuri oikean flow-tilan loppuvuoden työnteolle. Tämän fiiliksen voi aistia myös omasta tiimistä ja asiakkaista, ja tästä yhdessä tekemisen energiasta saan ammennettua paljon voimaa. Yleisesti paras stressin selättäjä on se, että osaa vaihtaa vapaalle ja nauttia elämästä ilman kiireitä, juuri niin kuin itsestä tuntuu parhaalle. Liikunta, perhe, ystävät ja kulttuurin harrastaminen toimivat aina. Välillä voi ottaa lasin viiniä. Metsään huutelu silloin tällöin ei myöskään haittaa.”