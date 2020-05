”Tekstiiliteollisuus on joutunut globalisaation kouriin jo 100 vuotta sitten. Silti on pysytty pinnalla”, toteaa Finlaysonin Jukka Kurttila.

Pitkä historia. ”Tekstiiliteollisuus on joutunut globalisaation kouriin jo 100 vuotta sitten. Silti on pysytty pinnalla”, toteaa Finlaysonin Jukka Kurttila.

Pitkä historia. ”Tekstiiliteollisuus on joutunut globalisaation kouriin jo 100 vuotta sitten. Silti on pysytty pinnalla”, toteaa Finlaysonin Jukka Kurttila.

Lukuaika noin 5 min

Tekstiilivalmistaja Finlayson on 200-vuotisen historiansa aikana ehtinyt kokea kaksi maailmansotaa, kylmän sodan ajan, 1990-luvun alun laman ja vuoden 2008 finanssikriisistä käynnistyneen taantuman, mutta myös useita talouden nousukausia.

Perjantaina syntymäpäiväjuhlaa viettävä perinteikäs yritys ei pääse juhlistamaan merkkipäiväänsä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, sillä koronaviruksen aiheuttama pandemia on luonut globaalin poikkeustilan, jonka kestosta ei toistaiseksi voi sanoa mitään varmaa.

Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila kertoo tunnelmien olevan juhlapäivänä kaksijakoiset. Suunnitteilla oli isoja juhlallisuuksia aina Tokiota myöden, mutta nyt kaikki on pantu jäihin ja on juhlittavana etänä.

”Olemme sekä vähän surullisella että iloisella mielellä. Ei 200 vuotta ihan joka päivä täytetä. Varmaankin järjestämme isommat juhlat, kun aika sen taas sallii”, Kurttila kertoo M&M:lle.

Vuonna 1820 skotlantilaisen James Finlaysonin perustamasta konepajasta alkunsa saanut Finlayson lukeutuu Suomen vanhimpiin yhtäjaksoisesti toimiviin yrityksiin. Pitkä ikä kertoo Kurttilan mukaan siitä, että moni sukupolvi on tehnyt alati muuttuvassa maailmassa oikeita asioita.

”Tekstiiliteollisuus on joutunut globalisaation kouriin jo 100 vuotta sitten. Silti on pysytty pinnalla. Välillä on kokeiltu ja epäonnistuttukin, mutta yritys on monessa suhteessa edelleen kiinnostava, arvostettu, ajankohtainen ja relevantti. Voimme olla ylpeitä tästä.”

Yritykset ovat koronapandemian aikana haastavassa tilanteessa. Toisaalta on toimittava vastuullisesti omia työntekijöitä ja yhteiskuntaa kohtaan. Samaan aikaan pandemia kurittaa niin, että asiakkaat kaikkoavat myymälöistä.

Finlaysonin keskeisiin arvoihin kuuluu vastuullisuus. Merkkipäivänsä kunniaksi yritys lahjoittaa 10 000 toimenpidemaskia hoivahenkilökunnalle Tampereen seudulla.

Heti koronaviruskriisin alkuvaiheessa Finlayson ryhtyi valmistamaan kahden kumppanin kanssa kangaskasvomaskeja myytäväksi.

Finlayson pyrkii valmistamaan kasvomaskeja niin paljon kuin niille on kysyntää. Se ei ole aivan helppoa, sillä maskeja menee kaupaksi kovaa vauhtia ja tuotantokapasiteetti on Kurttilan mukaan jatkuvasti lähellä äärirajoja.

”Tarve ja hätä on kova. Kerroimme perjantaipäivänä, että tuomme seuraavalla viikolla kasvomaskeja markkinaan. Kun myynti maanantaiaamuna avattiin, maskit myytiin loppuun kahdessa tunnissa ennen kuin ehdimme julkaista virallista tiedotetta.”

”Ihmiset siis varta vasten odottivat meidän verkkokaupassamme, koska maskit tulevat myyntiin. Tämä kuvaa hyvin sitä kysyntää, joka maskeille nyt on”, Kurttila kertoo.

Jos vastuullisuus on yrityksen arvoissa, kaikki päätökset pitää punnita myös näiden arvojen kautta, oli aika mikä tahansa. Suurinta vastuullisuutta yritykselle on Kurttilan mukaan huolehtia siitä, että kriisin yli selvitään. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa täydellistä arvokatoa.

”Hädässä ystävä tunnetaan. Kun aloimme valmistaa kangasmaskeja, hinnoittelimme ne melkein puolet markkinahintaa alemmas. Emme halunneet hyötyä ihmisten hädästä. Sekin on osa meidän vastuullisuuttamme”, Kurttila sanoo.

Uniqlo-yhteistyö todennäköisesti jatkuu

Finlayson lanseerasi alkuvuodesta vaatemalliston yhteistyössä maailman suurimpiin kuuluvan muotiketjun japanilaisen Uniqlon kanssa.

Malliston tuotteita koristavat Finlaysonin kuosit Elefantti, Omppu, Coronna, Pilkkuva, POP, Anni, Ulpu, Ainikki ja Ajatus.

Uniqlo ei kerro omia myyntilukujaan julkisuuteen. Kurttila kertoo kuitenkin, että ensimmäisellä viikolla useampi malliston tuotteista myytiin pikaisesti loppuun. Kysyntää ja kiinnostusta siis vaikuttaa olevan mukavasti olemassa.

Koronakriisin myötä Uniqlo on joutunut sulkemaan kaikki Euroopan myymälänsä, ja poikkeusaika vaikuttaa luonnollisesti myös japanilaisketjun myyntiin.

”Sille me emme voi mitään. Olemme kuitenkin olleet yhteistyöhön molemmin puolin hirveän tyytyväisiä, ja kyllä minä uskon, että tästä jotain hyvää jatkoa on myös luvassa.”

Korona iski Kurttilan mukaan myös Finlaysonin toimintaan välittömästi rajusti. Hallituksen pitäessä ensimmäistä tiedonantotilaisuuttaan maalis–huhtikuun vaihteessa ihmiset alkoivat kaikota myymälöistä kuin nappia painamalla.

”Meillä on myymälöissä online-seuranta. Näimme, kuinka ihmiset katosivat jo saman iltapäivän aikana myymälöistämme. Se oli aika hurjaa nähtävää”, Kurttila kuvaa.

Kurttila arvioi, että koronavirus vaikuttaa pidemmällä aikavälillä Finlaysonin toimintaan kaksijakoisesti. Fyysisten myymälöiden myynti vähenee, mutta vastaavasti verkkokauppa kasvaa kovaa vauhtia.

Yrityksellä on käytössään myymälöissä ohivirtausmittarit. Niiden kautta Finlayson seuraa tarkasti, miten ihmisvirrat myymälöiden läheisyydessä alkavat kehittyä. Avauspäätöksiä tehdään tämän tiedon perusteella, kun ihmisiä alkaa jälleen liikkua kauppojen läheisyydessä enemmän.

”Toisaalta vaikutus verkkokauppaan on ollut valtava. Ihmiset viettävät paljon aikaa kotona. Tässä tilanteessa sisustus, sisäurheiluvälineet ja elektroniikka ovat olleet selkeästi ne toimialat, joiden kohdalla myynti on kasvanut. Kanavat ovat muuttuneet, mutta myynnit ovat olleet kuitenkin pikkaisen nousussa.”

Kukaan ei tiedä, minkälaiseen maailmaan koronapandemian jälkeen palataan. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Yhteiskunta ei ole enää sama kuin se oli uuden vuosikymmenen alkaessa.

”Korona merkitsee pandemian ohella kansainvälistä markkinahäiriötä. Tässä kohtaa markkina on opetettu uudenlaiseen käyttäytymiseen aika väkivaltaisella tavalla.”

”Kun meillä esimerkiksi verkkokauppa on kymmenkertaistunut, ei se palaa alkuperäiselle tasolle, vaan jonnekin välimaastoon alkuperäistä korkeammalle”, Kurttila arvioi.

Kurttila uskoo, että ihmisten suhtautuminen virustauteihin muuttuu pitkäksi aikaa. Aiemmin yleinen suhtautuminen on saattanut olla huoletonta.

”Luulen, että tästä eteenpäin erityyppisiin virusvaroituksiin suhtaudutaan aika tosissaan. Mekin olemme jo tehneet toimenpiteitä myymälöiden uudistamiseksi sitten, kun ne voidaan taas avata. Olennaista on, että informaation lisääntyessä reagoidaan nopeasti parhaan saatavissa olevan tiedon pohjalta.”