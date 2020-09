Lukuaika noin 2 min

Ruotsalainen kauratuotejätti Oatly on joutunut kritiikin kohteeksi, sillä vihreistä arvoistaan tunnettu yhtiö teki heinäkuussa sijoitussopimuksen maailman suurimman yksityisen sijoitusyhtiön Blackstone kanssa.

Kritiikkivyöry Oatlya kohtaa lähti liikkeelle Twitter-viestistä, jossa Blackstone liitettiin brasilialaiseen infrastruktuurihankkeeseen, joka vahingoittaa Amazonin luontoa. Asiasta uutisoi The Guardian.

Lisäksi Oatlyn ja Blackstonen kriisi on saanut lisäkierrettä, koska sijoitusyhtiön toimitusjohtaja Stephen Schwarzman tukee Yhdysvaltain presidenttiä ja republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia ja rahoittanut tämän kampanjaa kolmella miljoonalla dollarilla, kertoo Bloomberg.

Yhtiö julkaisi viime viikolla kannanoton verkkosivuillaan, jossa se kertoo, että rahoituspotti koostuu Blackstonen 200 miljoonan dollarin sijoituksesta ja 200 miljoonan dollarin green-deal-lainasta. Oatly aikoo käyttää varat markkinoiden kasvattamiseen Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

Oatly kirjoittaa verkkosivuillaan, että sen mukaan keskustelu on ollut tähän mennessä vaarallisen mustavalkoista. Yhtiön mukaan se on yrittänyt näyttää esimerkkiä muille sijoitusyhtiöille, että kestävään kehitykseen panostaviin yrityksiin kannattaa sijoittaa.

”Matkamme aikana olemme tehneet monia epäsuotuisia ja epämukavia päätöksiä. Usein olemme astuneet ystäviemme varpaille ja heidän, jotka ovat tehtävästämme eri mieltä. Nyt olemme tehneet sen taas.”

”Ajattelimme, että jos saisimme Blackstonen kaltaisen yhtiön sijoittamaan Oatlyyn, muut yksityiset sijoitusyhtiöt voisivat tehdä samoin.”

Oatly on aiheuttanut pahennusta myös aikaisemmin. Vuonna 2014 yhtiö joutui Ruotsissa oikeuteen It’s like milk but made for humans -kampanjasta. Ruotsalaisten maidontuottajien etujärjestö piti kampanjaa loukkaavana, ja lopulta Oatly tuomittiin kampanjasta 190 000 euron sakkoihin.

Viime syksynä Oatly aiheutti keskustelua Kaada maito pois -kampanjallaan. Kampanjan ”spola mjölken” -mainoslause viittasi maidon vetämiseen vessasta alas. Oatly perusteli julkisuudessa kampanjaansa sillä, että kaurajuoman hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin perinteisen maidon.

Lisäys 7.9.2020 15:34 Maininta The Guardianin uutisesta lisätty artikkeliin.