Ympäristöministeriö on uusinut brändinsä ja sen myötä myös visuaalisen ilmeensä. Viime vuoden syksyllä alkaneen projektin tulokset julkistettiin eilen.

”Brändimme ydin on olla yhteistyöllä rakentaja. Se tarkoittaa, että haemme aina yhteistyössä muiden kanssa ratkaisuja kysymyksiin, joista on tullut kaikkien yhteisiä”, ympäristöministeriön tieto- ja viestintäjohtaja Jussi Salmi avaa ympäristöministeriön brändiä.

Brändin uuden visuaalisen ilmeen on suunnitellut Kuudes. Toimiston valinnassa ei järjestetty isoa julkista kilpailutusta, vaan ministeriössä kartoitettiin ensin toimistoja, jotka voisivat tehdä brändinuudistustyön, ja annettiin niille sitten tehtäväksi miettiä ratkaisuja ympäristöministeriön brändillisiin ongelmiin. Brändi kaipasi virkistämistä ja sisäistä yhtenäistämistä eri hankkeiden ja ministeriön välillä.

Ympäristöministeriön viestintästrategia ja logo oli päivitetty edellisen kerran vuonna 2012.

”Ensinnäkin visut näyttivät vanhentuneilta eivätkä oikein taipuneet hyvin digitaaliseen maailmaan. Lisäksi haasteita oli brändin yhtenäisyyden kannalta. Usein eri ohjelmat ja hankkeet haluavat oman visuaalisen ilmeensä, ja siinä käy helposti niin, että ministeriö ei saa hankkeesta hyötyä, koska hanke näyttää omanlaiseltaan. Vastaavasti hanke ei saa ministeriöltä bränditukea”, Salmi kertoo.

Uuteen konseptiin on valittu väreiksi tiilenpunainen, yön ja veden sininen, metsänvihreä ja puunruskea. Yhtenäistä linjaa luo se, että ohjelmien omat ikonit voidaan jatkossa yhdistää ympäristöministeriön ilmeeseen.

Myös ministeriön logossa esiintyvä Suomen leijona on päivitetty 2020-luvulle.

”Käytännössä kaikilla ministeriöillä on eri leijona. Sen muokkaukseen liittyy rajoitteita. Suomen heraldisen seuran on hyväksyttävä muutokset. Annoimme senkin suhteen suunnittelijoille vapaat kädet. Eihän sitä välttämättä tavallinen ihminen huomaa, miten se on muuttunut tai mikä on ero, mutta mielestäni lopputulos on hieno. Kuudes teki meille kolme erilaista visulinjaa, joista valitsimme parhaan.”

Miksi ministeriön pitää brändäytyä?

”Tämä on hyvä kysymys, ja olemme pohtineet sitä itsekin. Olemme visuaalisessa ilmeessä myös osa valtioneuvostoperhettä, leijona kertoo, että kuulumme ministeriöihin. Ympäristöministeriön strategiassa taas on asioita, joita velvoitteemme on edistää mahdollisimman tehokkaasti. Jos emme erotu muusta hälystä, emme toteuta julkista tehtäväämme. Aika ajoin julkisten organisaatioiden täytyy pohtia omaa olemustaan ja rooliaan.”

Ympäristöministeriön strategia 2030 tiivistyy kolmeen keskeiseen vaikuttavuustavoitteeseen: hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto, kestävä kaupunkikehitys sekä hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta.

Projektin kustannukset olivat noin 60 000 euroa. Siihen kuului nykytilan analyysi ja sidosryhmähaastattelut, koko strategian työstäminen työpajoissa ja dokumentointi sekä visuaalinen ilme sovelluksineen. Uusi visuaalisuus tulee näkymään eritoten digitaalisessa ympäristössä, mutta myös painotuotteissa ja muissa materiaaleissa.

”Lanseerasimme brändin sisäisesti vähän aikaa sitten ja lähetimme koko henkilöstölle suklaata, joka oli pakattu uuden visumme mukaisiin kääreisiin. Se otettiin tosi kivasti vastaan, ja ihmiset olivat positiivisesti yllättyneitä, kun heitä muistettiin kotikonttoreihin.”