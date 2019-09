Oulangan kansallispuiston Karhunkierros on suosittu vaellusreitti.

Kuusamossa vieraili tänä kesänä ennätysmäärä matkailijoita.

Yöpymisten määrä Ruka-Kuusamon alueella kasvoi viime kesään verrattuna 15 prosentilla, mikä on selvästi enemmän kuin keskimääräinen kasvu koko maassa.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry uskoo, että kasvun taustalla on muun muassa kampanja, jossa matkailuyhdistys otti vetonaulaksi alueen ronskit paikannimet.

”Pitkin kesää matkailijat kyselivät infosta, miten ruman nimisiin paikkoihin pääsee. Moni halusi nähdä, miltä vaikkapa Mulkunputkula näyttää luonnossa”, kertoo yhdistyksen markkinointipäällikkö Marja Mäenpää tiedotteessa.

Yhdistyksen taustalla ovat alueen suurimmat matkailutoimijat ja Kuusamon kaupunki.

Mäenpään mukaan matkailuyhdistys järjesti mönkijäsafarin Hevonperseeseen ja metsäjoogaretken Pierumäelle. Lisäksi matkapaketeilla oli esimerkiksi seuraavanlaisia nimiä: ”Kireitä siimoja Persesilmänlammella”, ”Persekoron puuhapäivä” ja ”Kadota itsesi Kiimakankaalle”.

Matkailuyhdistyksen mukaan Kuusamossa on eniten rujoja paikannimiä Suomessa, vaikka on niitä muuallakin. Yhdistys perustaa tietonsa Nimisampo-palveluun, jonka keskeisimmät lähteet ovat Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkisto ja Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteri.

Kuusamon matkailun ennätyskesän taustalla on todennäköisesti myös se, että kotimaanmatkailun suosio on kasvanut Suomessa muutenkin. Talouselämä kertoi toukokuussa, että Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksen teettämän kyselyn mukaan suomalaisten kiinnostus kotimaanmatkailua kohtaan on kasvanut.

Kasvu näkyy myös tilastoissa. Talouselämä kertoi kesällä, että heinäkuussa kotimaisten matkailijoiden yöpymiset yleistyivät Suomen majoitusliikkeissä seitsemällä prosentilla verrattuna viime vuoden heinäkuuhun.

