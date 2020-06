Lukuaika noin 4 min

Ornamo-palkintoehdokkaat on julkistettu. Kyseessä on muotoilualan arvostettu kollegiaalinen tunnustus, jota on jaettu vuodesta 2015 alkaen. Ornamon jäsenet ehdottavat joukostaan ansioituneita tekijöitä, joiden parista Ornamon hallitus valitsee kolme ehdokasta. Ornamo on vuonna 1911 perustettu muotoilualan asiantuntijajärjestö, johon kuuluu yli 2 700 jäsentä.

Tänä vuonna ehdokkaat palkinnon saajiksi ovat sisustusarkkitehdit Hanna Gullstén ja Jari Inkinen, teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä sekä Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna. Raadin mukaan ehdokkaat ovat määrätietoisia oman tiensä kulkijoita ja muotoilun pioneereja kukin omalla alallaan. Heitä kiinnostaa muotoilun rooli kiertotalouden ja yhdenvertaisuuden edistäjänä, kuten myös kansainvälisyys ja kokeilevuus.

Voittaja julkistetaan nettilähetyksessä 3. syyskuuta. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Palkinnon saajan valitsee alan ulkopuolinen vaikuttaja, tänä vuonna kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom. Liksom tunnustautuu suureksi muotoilun ystäväksi, jonka arjessa suomalainen design on vahvasti läsnä. Häntä kiinnostaa muotoilussa etenkin funktionaalisuuden suhde estetiikkaan. Palkintoehdokkaiden työssä nousee vahvasti esiin sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus, jotka ovat Liksomille merkittäviä teemoja.

”Katson planeettaamme kokonaisuutena, jossa ihminen on vain yksi laji muiden joukossa. Ihmisen tuhovoima on suuri, mutta kykymme rakentaa myös ainutlaatuista. Uskon, että vahvistamalla yhteisöllisyyttä pystymme pidentämään aikaamme maapallolla”, Liksom sanoo tiedotteessa.

Kansainvälisyys on tärkeä osa Liksomin uraa. Hänestä tuskin olisi tullut kirjailijaa tai taiteilijaa ilman lukuisia matkoja ympäri maailmaa.

”Kansainvälistyminen oli minulle taiteilijana todella tärkeää. Suomessa on paljon osaamista ja ideoita, joita ei markkinoida riittävästi ulkomaille. Tässä länsinaapurimme Ruotsi on meitä paljon edellä”, Liksom sanoo.

Ornamo-palkintoehdokkaat 2020

Sisustusarkkitehti Hanna Gullstén (syntynyt vuonna 1965) ja sisustusarkkitehti, arkkitehti Jari Inkinen (syntynyt vuonna 1965) ovat pitäneet yhteistä Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy-suunnittelutoimistoaan jo yli 30 vuoden ajan. Heidän suunnittelutyönsä jälki näkyy sadoissa toimitiloissa, hotelleissa ja ravintoloissa ympäri Suomea. Heidän viime vuosina suunnittelemiensa kohteiden joukkoon lukeutuvat muun muassa Nordean Vallilan kampusalueen ravintolamaailma, Telian uusi pääkonttori kauppakeskus Triplassa ja Original Sokos Hotel Kupittaa. Kansainvälisiä toimeksiantoja suunnittelijapari on tehnyt niin Euroopassa kuin Venäjällä ja Aasiassakin. Uudisrakentamisen lisäksi Gullsténille ja Inkiselle on tärkeää pyrkiä säilyttämään ja korjaamaan vanhoja rakennuksia ja antamaan niille uusi elämä. Suunnittelutyö on läpi vuosikymmenten nojannut vahvasti kestävän kehityksen arvoihin. Gullstén & Inkisestä tuli Suomen ensimmäinen täysin hiilineutraali suunnittelutoimisto vuonna 2020.

Teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä (syntynyt vuonna 1993) valmistui maisteriksi vuonna 2017 New Yorkin Parsons School of Designista. Parhaillaan hän asuu ja työskentelee Helsingissä yrittäjänä muotoilukonsulttina. Yhdysvalloissa hän toimi muotoilujohtajana FFORA:ssa, joka on pyörätuolien lisävarusteita valmistava muoti- ja lifestyle-brändi. Kyöstilä vastasi yrityksen tuoteportfolion kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä pyörätuolikäyttäjien kanssa. Kyöstilä haluaa valjastaa muotoilun palvelemaan entistä enemmän osattomaksi jäävien ihmisryhmien tarpeita ja herättää keskustelua yhdenvertaisuudesta. Hän on myös toinen lastentuotebrändi Mooki Mellon perustajista. Brändi valmistaa lapsia luovuuteen kannustavia, paperimassasta valmistettuja Moby-tuoleja. Nuoresta iästään huolimatta Kyöstilä on jo saanut tunnustusta amerikkalaiselta muotoilumaailmalta voittamalla lukuisia suunnittelupalkintoja. Hänen töitään on myös ostettu Philadelphia Museum of the Artsin, Henry Ford Museumin ja Chicago Atheneumin kokoelmiin.

Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna (syntynyt vuonna 1972) on vastannut vuosia tapahtuman sisällöstä ja sen kehittämisestä. Valmistuttuaan vuonna 1995 keraamikoksi hän on työskennellyt prosessi- ja materiaalikehityksen sekä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä muun muassa Hackmannilla, Iittalalla ja Artekilla. Vuonna 2005 Sarvilinna perusti maailman ensimmäisen muotoilun manageriyrityksen Huippu Design Managementin, joka edustaa lukuisia muotoilijoita ja arkkitehteja etenkin kansainvälisillä markkinoilla. Yritys vastasi Sarvilinnan johdolla myös muun muassa Helsinki World Design Capital 2012 -hankkeen satelliittiohjelman toteutuksesta. Sarvilinna on edistänyt tehtävissään merkittävästi suomalaisen muotoilun kansainvälistä tunnettuutta. Habitaren ohjelmajohtajana hän on pyrkinyt myös kasvattamaan tapahtuman koulutuksellista puolta ja nostanut esiin vastuullisuusteemoja, kuten kiertotaloutta.