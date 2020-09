Lukuaika noin 1 min

Pelaaminen ei ole helppoa hommaa fysiikalle. Kipeytyvä ranne, huono ryhti ja epämukava tuoli voivat olla osa intohimoisen pelaajan arkea.

Ikea tiedottaa, että yhtiö on ryhtymässä yhteistyöhön Republic of Gamersin (ROG) kanssa. Tavoitteena on luoda mallisto tuotteita ja huonekaluja, jotka on suunnattu pelaajien tarpeisiin. Toisin sanoen on todennäköistä, että luvassa on joukko tuoleja ja pöytiä, jotka on optimoitu pelaamista varten.

Peliaiheisten tuotteiden on määrä saapua markkinoille vuoden 2021 aikana. ROG on tunnettu peliaiheisista tuotteista, kuten tietokoneista ja pelaamisen oheislaitteista.