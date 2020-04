Discoveryn suoratoistopalvelun Dplayn vetonauloihin kuuluvat Antti Holman tähdittämä Mestaritekijä sekä Ex on the Beach Suomi -realitysarja.

Dplayn tilaajamäärä kasvoi maaliskuussa 48 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Videokäynnistyksiä oli yhteensä 3,9 miljoonaa.

Eniten tilaajia palveluun on tuonut Ex on the Beach Suomi -realitysarja. Rantarealityn lisäksi palveluun toivat lisää asiakkaita erityisesti ohjelmat 90 päivää morsiamena, Unelmahäät, Fitnesspäiväkirja 2020 sekä Antti Holman tähdittämä Mestaritekijä.

Palvelussa on viimeisen kuukauden aikana ollut selvästi aiempaa enemmän liikennettä ja sisältöjen parissa on vietetty enemmän aikaa.

Myös Suomessa koronan vuoksi vallitseva poikkeustila on saanut katsojat hakeutumaan rentouttavien sisältöjen pariin. Dplayssa yksittäisiä katsojia on maaliskuussa ollut 122 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Videokäynnistyksiä on ollut 111 prosenttia aiempaa enemmän.

Discovery Finlandin sisältöjohtaja Katja Santala kertoo, että Dplayn sisältöstrategia nojaa Suomessa vahvasti Discoveryn laajaan kansainväliseen ohjelmistoon, jonka ytimessä on olla globaali markkinajohtaja nii kutsutussa real life entertainmentissa, eli fakta- ja reality-viihteessä.

”Kotimainen tilausstrategiamme on linjassa kansainvälisen ohjelmastrategian kanssa ja olemme panostaneet voimakkaasti muun muassa viihteelliseen realityyn, erityisesti naisyleisölle suunnattuun realityyn sekä rikos- ja seikkailuohjelmiin”, Santala kertoo M&M:lle.

Myös suurimmat katsojamagneetit Dplayssa löytyvät näistä kategorioista. Näihin lukeutuvat aiemmin mainittujen ohjelmien ohella muun muassa Rikoksen Anatomia sekä Extremepäiväkirjat.

”Myös monet (Dicoveryn omistaman tv-kanavan) TLC:n ohjelmat, kuten 90 päivää morsiamena, sekä Kutoselta tutut suositut auto-ohjelmat, kuten Whealer Dealers, löytyvät katsotuimpien ohjelmien kärjestä”, Santala kertoo.

Discovery on investoinut markkinoinnissaan näkyvästi Dplayn tunnettuuden kasvattamiseen, ja tutkimuksen luvut osoittavat Santalan mukaan tunnettuuden myös kasvaneen ennusteita nopeammin.

”Korona-tilanne on luonnollisesti siivittänyt suhteellisen uuden suoratoistopalvelumme tilaajamääriä ja tässäkin asiassa olemme reippaasti tavoitteitamme edellä.”

Mainostaja voi nyt erottua

Televisio- ja suoratoisto-ohjelmat kiinnostavat ihmisiä nyt hyvin paljon, mutta koronan aiheuttama nopea muutos ihmisten kulutustottumuksissa vaikuttaa Discovery Finlandin kaupallisen johtajan Elina Valtian mukaan yhteistyökumppaneiden päätöksiin ja toimialakohtaisia eroja on.

”Yleinen epävarmuus ja investointivalmius niin kuluttajien kuin yritysten keskuudessa vaikuttaa niin ikään mediamarkkinaan. Hiljentynyt mainosympäristö mahdollistaa nyt erottumisen kaikille niille, joiden brändi tarvitsee näkyvyyttä.”

”Lähikuukausien markkinointipäätökset voivat antaa paljonkin kilpailuetua, kun mainostaja saa kotisohvilla ja suoratoistopalveluiden ääressä enenevissä määrin viettävien kuluttajien huomion”, Valtia kommentoi M&M:lle.

Dplayn nopea kävijämääräkasvu ja uusien käyttäjien rekisteröityminen antaa Valtian mukaann mainostajille mahdollisuuden tarjota tarkasti myös kohdennettuja videosisältöjä.

”Mainostajalla on juuri nyt poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus tehdä vaikuttavaa mainontaa Total TV -ratkaisuilla tavoittaen massat laadukkaasti ja nopeasti”, Valtia sanoo.