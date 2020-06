Lukuaika noin 4 min

Vaikuttajamarkkinointitoimisto Troot on päässyt mukaan Tiktokin validoituun mainosohjelmaan, joka mahdollistaa sekä ostetun mainonnan että vaikuttajamarkkinoinnin Tiktokissa Suomessa ja kansainvälisesti.

Lyhyiden videoiden jakamiseen perustuva sosiaalisen median palvelu Tiktok on noussut globaaliksi hitiksi, ja sovellus on ladattu jo yli 2 miljardia kertaa. Tiktokilla on Suomessa Trootin arvion mukaan jo miljoona kuukausikäyttäjää. Tiktok itse ei ole julkistanut tietoja käyttäjämäärästään Suomessa.

Tiktok Mikä: Lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu sosiaalisen median sovellus Omistaja: Kiinalainen ByteDance-yhtiö Historia: ByteDance julkaisi Kiinassa Douyin-sovelluksen vuonna 2016. Seuraavana vuonna sovellus julkaistiin kansainvälisesti nimellä TikTok. ByteDance osti Musical.ly-nimisen palvelun ja yhdisti sen Tiktokiin vuonna 2018 Ikäraja: 13 vuotta, mutta sovellusta käyttää moni sitäkin nuorempi lapsi Iso hitti: Ladattu kaikkiaan yli 2 miljardia kertaa. Kuukausikäyttäjiä on Suomessa Trootin arvion mukaan jo miljoona. Lue lisää: Isoja viraali-ilmiöitä, hassuttelua ja haasteita – tämä markkinoijan kannattaa tietää Tiktokista

Kiinalaisen ByteDancen omistama Tiktok on vähitellen avannut mainosohjelmaansa kansainvälisesti. Ohjelmaan otetaan mukaan valikoidusti yrityksiä ja markkinointiviestinnän toimistoja. Trootin toimitusjohtaja ja strategi Joona Haatainen on uudesta palvelusta innoissaan.

”Olemme todella otettuja, että pääsimme edelläkävijänä mukaan tarjoamaan myös Tiktokin mainosratkaisuja asiakkaillemme sekä Suomessa että kansainvälisesti”, Haatainen sanoo.

Hän kertoo M&M:lle, että yhtiö pääsi mainosohjelmaan hakemuksen kautta. Troot kävi keskusteluja sekä Tiktokin Euroopan-konttorin että Kiinassa sijaitsevan pääkonttorin kanssa. Prosessi kesti kuukausia.

Tiktokin mainosohjelmaan mukaan pääseminen tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt Trootin kautta on mahdollista ostaa suoraan Tiktok-mainontaa. Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista varattu Tiktok-mainonta, eli mainontaa voidaan varata päiväkohtaisella hinnoittelulla, joka sisältää taatun näyttökertamäärän.

Kansainvälisesti tietyillä markkinoilla on mahdollista ostaa Tiktok-mainontaa myös huutokauppapohjaisesti Tiktok Ads -mainonnanhallintajärjestelmän kautta. Haataisen mukaan järjestelmä muistuttaa Facebookin ja Googlen mainosjärjestelmiä. Lisäksi Tiktok tarjoaa muutamilla markkinoilla Creator Marketplace -työkalun, jonka kautta voidaan ostaa yhteistöitä Tiktok-vaikuttajilta.

”Tiktok selkeästi pyrkii siihen, että vaikuttajat ostettaisiin sieltä eikä ulkopuolisilta tahoilta”, Haatainen sanoo.

Huutokauppapohjainen mainonnan ostaminen ja Creator Marketplace eivät vielä ole käytössä Suomessa.

”Mainosratkaisut ovat ainoita keinoja ajaa liikennettä Tiktokista ulos”

Haatainen kertoo, että Troot on viimeksi kuluneen vuoden aikana tehnyt Tiktokissa vaikuttajamarkkinointia useiden brändien kanssa ja luonut brändeille omia Tiktok-kanavia.

Tiktokissa vaikuttajamarkkinoinnilla on kuitenkin ollut vaikeaa rakentaa taktisia kampanjoita ja esimerkiksi ohjata yleisöä verkkokauppaan. Palvelussa ei nimittäin ole tällä hetkellä esimerkiksi Instagram-tarinoista tuttua swipe up -toimintoa, jonka avulla linkkaaminen onnistuisi.

”Tällä hetkellä mainosratkaisut ovat ainoita keinoja ajaa liikennettä Tiktokista ulos. Jos vaikka lanseeraa tuotteen tai haluaa rakentaa nopeasti tavoittavuutta Tiktokissa ja tuoda brändiä vahvemmin esille, mainonta toimii siinä”, Haatainen sanoo.

Troot on omien tietojensa mukaan ensimmäinen suomalainen vaikuttajatoimisto, jonka kautta on mahdollista ostaa suoraan Tiktok-mainontaa. Joillakin isoilla mainostajilla on kuitenkin voinut jo aiemmin olla suoria oikeuksia mainonnan ostoon ja Tiktok-mainontaa on voinut ostaa kansainvälisten mediatoimistojen tai Facebookin Audience Network -työkalun kautta.

Tilanne muistuttaa Youtuben alkuaikoja

Troot on tehnyt Tiktokissa vaikuttajamarkkinointia esimerkiksi Youtubestakin tuttujen Nikon ja Santun sekä teinityttöjen keskuudessa suosittujen Ellan ja Helmin kanssa. Haatainen kertoo, että myös illuusiovideoistaan Tiktokissa hyvin tunnetun Sari Aallon kanssa on tulossa projekti.

Troot on tehnyt vaikuttajamarkkinointikampanjoita Tiktokissa muun muassa Orklan, MTV3:n, Coca-Colan, Keskon ja mediatoimisto Dagmarin kanssa. Omalle Tubetour-kiertueelleen yhdessä vaikuttajien kanssa rakentamalleen Tiktok-tilille Troot sai parissa viikossa 40 000 seuraajaa, yli miljoona katselukertaa ja satojatuhansia tykkäyksiä.

Kaupallisesti kiinnostavien ja laadukkaiden Tiktok-vaikuttajien kärki on Haataisen mukaan vielä kapea. Tilanne oli samankaltainen myös Youtuben alkuvaiheessa, jolloin laadukkaita tekijöitä ja sisältögenrejä oli vielä melko rajallisesti.

Haatainen uskoo, että Tiktokin kaupallistuminen etenee samaan tapaan kuin Youtuben kaupallistuminen joitakin vuosia sitten.

”Tuntuu, että tässä on tosi paljon samaa kuin silloin kun perustimme firman Youtube-kulmalla vajaat kuusi vuotta sitten. Sisällöntuottajia oli, mutta kanava ei vielä ollut kaupallistunut. Tiktok on selkeästi vielä uusi kanava, jota ensimmäiset edelläkävijät ovat testailleet.”

Haatainen uskoo, että tämä vuosi ja varsinkin tuleva syksy ovat Suomessa Tiktokille varsinainen lähtölaukaus sekä vaikuttajamarkkinoinnissa että mainonnassa.

”Kesällä melkein 70 prosenttia meidän kampanjoistamme sisältää jo jonkinlaisen Tiktok -ulottuvuuden. Tuntuu, että Tiktok on lähdössä Suomessa hyvin liitoon ja kiinnostaa mainostajia”, Haatainen sanoo.