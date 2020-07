19-vuotiasta Julia Valtasta on sanottu Suomen yleisurheilun kirkkaimmaksi lupaukseksi.

Heitto kulkee. 19-vuotiasta Julia Valtasta on sanottu Suomen yleisurheilun kirkkaimmaksi lupaukseksi.

Suomen nuori keihäänheittäjälupaus Julia Valtanen on Ronald McDonald Lastentalosäätiön ensimmäinen kummiurheilija. Viime syksynä alkanut yhteistyö on osoittautunut säätiölle onnenpotkuksi muun muassa Valtasen tämän kauden hyvien tulosten tuoman näkyvyyden myötä.

Erikoisen yhteistyöstä tekee se, että vaikka Ronald McDonald Lastentalosäätiö näkyy Valtasen kisavaatteissa, autossa ja sosiaalisessa mediassa, säätiö ei maksa yhteistyöstä mitään. Sen sijaan yhteistyön raumalaisen urheilijan kanssa maksaa Rauman ja Porin McDonald’s-ravintoloiden yrittäjä Johanna Junkkari. Valtasen kisa-asussa on myös pieni McDonald’sin logo, mutta muuten yhteistyöhön ei kuulu McDonald’sin vaan ainoastaan säätiön esillä pitämistä.

Yhteistyöhön ryhtyminen oli Junkkarin idea.

”Aloitin yrittäjänä vuosi sitten. Satuin katsomaan kisoja, joissa näin Julian. Luin myös hänen haastattelunsa ja huomasin, että siinä on asiallisen oloinen nuori nainen”, Junkkari kertoo.

Koska toinen Junkkarin ravintoloista sijaitsee Valtasen kotikaupungissa Raumalla, paikallisen urheilijan tukeminen tuntui hyvältä ajatukselta. Junkkari lähestyi nuoren keihäänheittäjän managerina toimivaa isää Ilpo Valtasta ja kysyi mahdollisuudesta yhteistyöhön.

”Tapasimme ja mietimme, mitä yhteistyö voisi olla. Sanoin, etten välttämättä saa Mäkkärin logon näkymisestä mitään mitattavaa lisäarvoa, vaikka näkyvyys aina onkin näkyvyyttä. Tuli sellainen tunne, että halusin antaa sen näkyvyyden jollekin yhteiskunnallisesti tärkeämmälle asialle”, Junkkari kertoo.

McDonald’s-yrittäjät tukevat Ronald McDonald Lastentalosäätiötä muutenkin, ja Junkkari kertoo ohjanneensa myös henkilökunnan joululahjoihin varatut rahat säätiölle.

”Tuli mieleen, että Ronald McDonald Lastentalosäätiö voisi olla nuorelle urheilijalle mukava asia edistettäväksi. Aika pian löytyi yhteisymmärrys Julian ja hänen isänsä kanssa”, Junkkari kertoo.

”Olen nähnyt vierestä sitäkin, että apua joskus tarvitaan”

Valtanen on yhteistyön myötä myös käynyt muutaman kerran tutustumassa Ronald McDonald Talon toimintaan. Säätiön ylläpitämä Ronald McDonald Talo tarjoaa pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaisen majoitusvaihtoehdon pitkien sairaalahoitojen ajaksi.

”On hieno juttu, että sellainen on olemassa, ja on hienoa olla mukana hyvän asian puolesta. Olen vähän nähnyt vierestä sitäkin, että apua joskus tarvitaan. Kun serkkuni sairastui, näin vanhempien huolen ja sen, että apu asumisenkin kanssa voi olla tärkeää, vaikkei sitä ulkopuolisena huomaisikaan”, Valtanen kertoo M&M:lle.

Nuorella urheilijalla on jo useita muitakin yhteistyökumppaneita. Valtasen ensimmäinen yhteistyökumppani oli Cross Training Rauma, jonka salilla Valtanen sai alkaa käydä ilmaiseksi vuonna 2015.

Valtasen nykyisiä pääyhteistyökumppaneita ovat Eurajoen Säästöpankki, Luvian Saha, LähiTapiola Lännen ja West-EL. Muitakin yhteistyökumppaneita on jo reilusti toista kymmentä. Osa kumppaneista näkyy Valtasen kisapaidassa, osa muilla tavoin.

Aluksi kahden vuoden sopimus

Junkkari solmi yhteistyösopimuksen Valtasen ja Ronald McDonald Lastentalosäätiön kanssa viime syksynä kahdeksi vuodeksi.

”Sitten katsotaan, miten jatketaan. Ainakin tämän alun perusteella olen ollut tosi tyytyväinen”, Junkkari sanoo.

Nousevan nuoren urheilijan tukemisessa eivät hänen mukaansa pyöri euromääräisesti suuret summat.

”Ei puhuta satasista, muttei myöskään kymmenistä tuhansista. Lisäksi on tulosbonus, eli jos Valtanen menestyy kisoissa, sponsorointisumma kasvaa. Minusta on hieno juttu, että urheilijalle on tarjolla porkkana, ja toki menestys tuo lisää näkyvyyttäkin.”

Junkkari kertoo voivansa sanoa käsi sydämellä, ettei saa yhteistyöstä liiketaloudellista hyötyä.

”Toki toivottavasti joku ajattelee, että olen kantanut korteni kekoon nuoren urheilijan tukemiseksi ja tärkeän asian esiin nostamiseksi. Sovimme alusta alkaen, ettei Julia mainosta meidän tuotteitamme tai kampanjoitamme. Sille tielle emme halua lähteä”, Junkkari kertoo.

”Olen itse aina nähnyt niin, että kun urheilijoita tai urheilujoukkueita lähtee tukemaan, on tosi hankala mitata, mitä pikaruokabisnes siitä saa. Lastentalosäätiölle valtakunnallinen näkyvyys on hieno asia, ja näkyminen on myös mitattavissa”, Junkkari sanoo.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi on yhteistyöstä innoissaan. Sen lisäksi, että yhteistyön Heittämällä hyvää -tunnuslause näkyy Valtasen kisa-asussa ja autossa, urheilija pitää kumppanuutta aktiivisesti esillä myös sosiaalisessa mediassa.

”Tällä yhteistyöllä on todella iso merkitys nuorten saamisessa mukaan toimintaamme”, Huhtariihi sanoo.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön toimintaan samastumista helpottaa, jos itsellä jo on pieniä lapsia ja pystyy sitä kautta asettumaan apua tarvitsevien perheiden asemaan. Siksi Huhtariihestä on hienoa, että myös Julia Valtanen on innostunut mukaan, vaikkei hänellä ole omia lapsia.

”Meille on todella iso asia, että saimme mukaan tällaisen 19-vuotiaan, joka on Suomen lupaavin yleisurheilutähti ja haluaa tehdä tätä. Yhteistyön kautta pystymme tuomaan asiaamme esiin myös urheilun puolella”, Huhtariihi sanoo kiitollisena.

Erityisen suuren vaikutuksen Huhtariiheen teki se, kun Valtanen vastikään perusti Ronald McDonald Lastentalosäätiön nettisivuille omissa nimissään digilipaskeräyksen heti, kun siihen tuli sivustolla mahdollisuus.

”Hyvä että ehdimme saada digilippaan liveksi, kun Julia oli jo perustanut sinne oman digilipaskeräyksensä, jota hän tulee nostamaan esille”, Huhtariihi kertoo.

”Me emme olleet pyytäneet emmekä pyydäkään tällaisia, sillä mielestäni parhaat asiat lähtevät hänestä itsestään. Silloin niistä ei tule mitenkään väkinäisiä. Hän vie tätä eteenpäin täysin omalla tyylillään ja omilla ehdoillaan”, Huhtariihi sanoo.