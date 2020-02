Lukuaika noin 2 min

Elokuvateatterivieraat voivat nyt kokeilla Finnkinon Tennispalatsissa Helsingissä elokuvan alkamista odotellessaan merimatkaa virtuaalitodellisuudessa. Uudenlaisella elämyskonseptilla testataan samalla virtuaalitekniikan soveltuvuutta skaalautuvaan ympäristöön. Pilotin yhteistyökumppaneina ovat Zoan ja Pikseli Arcade.

Virtuaalikokemuksia on jo tarjolla niin kotona kuin vapaa-ajan viettokohteissakin, mutta uudella yhteistyöllä luodaan mainostajille skaalautuvaa kokemusmediaa. Finnkinon, Pikseli Arcaden ja Zoanin yhteistyössä Tallink Siljalle luomassa konseptissa useat samanaikaiset käyttäjät voivat omatoimisesti tutustua virtuaalikokemukseen.

”Tiedämme, että elokuvateattereissa vieraat ovat tekniikasta kiinnostuneita ja haluavat mielellään testata uutuuksia. Uskomme, että VR-konseptimme kiinnostaa laajaa kohderyhmää, ja hiihtolomaviikolla teatteriin saapuu kymmeniä tuhansia vieraita”, projektia johtava account manager Esko Felin Finnkinolta sanoo tiedotteessa.

VR-laitteet on sijoitettu huomiota herättävälle paikalle Tennispalatsin pääsisäänkäynnin viereen. Finnkinon median operatiivinen päällikkö Miika Hupli kertoo M&M:lle, että virtuaalikokemuksia varten on rakennettu täysin mainostajalle brändättäviä moduuleja, joissa on kussakin neljät virtuaalilasit.

”Niitä pystyy skaalaamaan tarvittaessa isollekin alueelle, joilla ihmiset pystyvät käyttämään elämyksiä itsenäisesti. Iso juttu on se, että Pikseli Arcade ja Zoan ovat saaneet tehtyä virtuaalikokemuksista sellaisia, että ihmiset pystyvät aika intuitiivisesti käyttämään niitä itse”, Hupli sanoo.

Tennispalatsissa laitteita testattiin viikonloppuna, ja alkuviikosta laitteet avattiin hiihtolomalaisten kokeiltaviksi. Mahdollisuudesta on myös kerrottu sähköisellä uutiskirjeellä.

Hupli kertoo, että Tallink Siljan virtuaalikokemus on Tennispalatsissa kuukauden ajan.

”Sen jälkeen tehdään johtopäätöksiä, että jatketaanko ja skaalataanko tätä muihin teattereihin. Toistaiseksi näyttää tosi lupaavalta. Mainostajat ovat olleet todella kiinnostuneita”, hän sanoo.

Tallink Siljan laivamarkkinointipäällikkö Heini Vaulasto kertoo, että Tennispalatsiin tehty virtuaalikokemus on muutamaan minuuttiin tiivistetty versio materiaalista, joka on tehty pari vuotta sitten Turku–Tukholma-reitin laivoille tuotettua VR-elämystä varten. Laivalla saaristoseikkailussa tutustutaan Turun saaristoon ja Suomenlahden ihmeisiin, kuten Vrouw Marian hylkyyn ja Seilin saareen.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme elämyksiä merellä, ja VR-yhteistyö Finnkinon tiloissa mahdollisti merellisen seikkailun kokemisen jo maissa. Mainostajalle tämä oli loistava tilaisuus hyödyntää olemassa olevaa VR-materiaaliamme uudessa kontekstissa ja tuoda se asiakkaiden koettavaksi”, Vaulasto sanoo.

Kokemus on vieraille maksuton, ja Finnkino uskoo virtuaaliympäristöjen olevan ainutlaatuisena tuotteena mainostajille niin kiinnostava, että seuraaviakin mainostajia riittää.