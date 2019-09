Lukuaika noin 3 min

Designtoimisto Kuudes on saanut tunnustusta merkittävässä kansainvälisessä Red Dot -muotoilukilpailussa. Red Dot on maailman tunnetuimpia ja merkittävimpiä muotoilukilpailuja. Sen on järjestänyt jo lähes 65 vuoden ajan saksalaisen Nordrhein-Westfalenin osavaltion muotoilukeskus. Kaikki voittaneet työt esitellään Essenissä sijaitsevassa Red Dot -muotoilumuseossa.

Kuudes ollaan palkitsemassa kaikkiaan kolmella Red Dot -palkinnolla Brands & Communication Design -sarjassa. Kuudennen 3 Kaverin jäätelölle tekemä brändiuudistus palkitaan pakkaussuunnittelun kategoriassa, Pohjolan Voiman 75-vuotisjuhlakirja Uskalla, ennakoi, kehitä, sopeudu valittiin parhaiden yritysjulkaisujen joukkoon ja yritysilmeiden parhaimmistoon valittiin Suomen Ranskan-insituutin, Institut finlandais’n, identiteetti.

Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 8 697 työtä 54 maasta. Niistä terävimmän kärjen valitsi 25-henkinen kansainvälinen tuomaristo. Tänä vuonna raati kiitti osallistujia kilpailutöiden aiempaa korkeammasta tasosta. Palkittuja juhlitaan Red Dot -gaalassa Berliinissä 1. marraskuuta.

Tukholmassa ja Helsingissä toimiva Kuudes täytti tänä vuonna 15 vuotta. Alusta lähtien yrityksen missiona on ollut rakentaa ihmisille merkityksellisiä konsepteja ja brändejä sekä viedä Suomen parhaita brändejä maailmalle.

”Red Dotin kaltaiset palkinnot ovat muistutus siitä, että Suomessa tehdään huipputason innovointi- ja brändäystyötä, jolla on mahdollista pärjätä maailmalla. On ollut hienoa tehdä töitä esimerkiksi 3 Kaverin kumppanina heidän maailmanvalloitusmatkallaan. Kun brändi päättää, että halutaan maakuntasarjan sijaan olympialaisiin, se myös näkyy tekemisessä”, kommentoi Kuudennen toimitusjohtaja Jari Danielsson tiedotteessa.

Pakkaussuunnittelun sarjassa ehdolla oleva 3 Kaverin Jäätelön pakkausuudistus toteutettuun vahvasti typografia edellä, jotta tuote erottuisi ja tulisi tunnetuksi maailman pakastehyllyillä. Visuaalisen ilmeen pääelementit ovat brändinimi ja numero 3. Lisäksi oranssia brändiväriä kirkastettiin uudistuksessa hieman.

Julkaisujen sarjassa ehdolla oleva Pohjolan Voiman 75-vuotisjuhlajulkaisu tuo sähkön kirjan muotoon.

”Aivan kuin sähköjohdoissa kumieriste sulkee sisäänsä kuparin, niin tekee juhlavuoden julkaisukin. Kansien pehmeän valkoinen mattapinta kutsuu puoleensa, koskettamaan ja tutkimaan julkaisua. Sisäsivujen reunoilla kiiltää kuparinvärinen foliopinta, joka tuo juhlavuutta ilmeeseen. Kuparin vastinparina toimii sähäkkä sähkönsininen, joka on moderni elementti muuten ajattoman elegantissa yleisilmeessä”, Kuudes kuvailee julkaisua.

Yritysilmeiden sarjassa kilpailussa mukana oleva Institut finlandais on itsenäinen ja monialainen kulttuuritoimija Suomen ja Ranskan välillä. Vuonna 1990 yleisölle avatun instituutin arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelemat tilat sijaitsevat entisessä elokuvateatterissa latinalaiskorttelin sydämessä Pariisissa. Instituutin isossa salissa toimii Coutume Institut -kahvila, ja tilassa järjestetään myös säännöllisesti julkistus- ja keskustelutilaisuuksia. Institut finlandais’n uuden visuaalisen ilmeen on suunniteluut Kuudennen luova johtaja Piëtke Visser.

Kuudes on käyttäjälähtöisiä konsepteja suunnitteleva designtoimisto, joka työllistää yli 40 luovaa ammattilaista Helsingissä ja Tukholmassa.