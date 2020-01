Lukuaika noin 2 min

Kansainvälisesti arvostetuimpiin lukeutuva luovan alan kilpailu The One Show palkitsee keväällä maailman parhaita markkinointiviestinnän töitä New Yorkissa.

Kilpailu on kutsunut tuomaristoonsa Mette Åströmin arvioimaan sosiaalisen median kategorian töitä. Åström vastaa Hasan & Partnersilla digitaalisesta sisällöstä ja sosiaalisesta mediasta.

Åström kertoo olevansa otettu kutsusta tuomaristoon.

”The One Show on kisojen aatelia ja on suuri kunnia olla mukana tuomariston joukossa”, Åström iloitsee tiedotteessa.

Kilpailun verkkotuomarointi on jo käynnissä. Tuomaristo valitsee voittajat yhdessä kasvotusten maaliskuussa Puerto Ricossa.

Åström odottaa näkevänsä massoille suunnattuja monikanavaisia kampanjoita, jotka on tuotu luovalla tavalla eloon sosiaalisen median kanaviin.

”Lisäksi joukossa on varmasti timanttiseen kohderyhmäymmärrykseen perustuvia kanavakohtaisia toteutuksia. Saadun ensimaun perusteella myös yhteiskunnallinen kannanotto tulee varmasti näkymään töissä”, Åström arvioi.

Some on myös vaikuttamisen väline

Viihteellisen sisällön ohella sosiaalisesta mediasta on tullut enenevissä määrin keskeinen yhteiskunnallisen keskustelun alusta. Erityisesti Yhdysvalloissa käydään kiivasta keskustelua eri kanavissa.

”Nuorempi sukupolvi, z-sukupolven edustajat, ovat syntyneet digitaaliseen maailmaan. Heille sosiaalinen media on väline vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mutta myös ensisijainen viihdesisällön kulutuslähde”, Åström kertoo.

Viime vuosille leimallista on ollut poliittisen keskustelun jyrkentyminen ja kasvava kyvyttömyys ymmärtää vastakkaisia näkökulmia. Kehityksen myötä laadukkaalle luovalle sisällölle on entistä enemmän kysyntää, arvioi Åström.

”Mitä hullummaksi maailma menee, sitä enemmän viihdesisältöjä kaivataan. Videosisällön suosio jatkaa kasvamistaan ja streaming-palvelut panostavat huimia euromääriä omiin tuotantoihin ja sisältöihin, joka kirittää koko viihdeteollisuutta”, Åström toteaa.

Viime vuonna The One Show´n lähetettiin yhteensä jopa 20 000 kilpailutyötä. Aiemmin myös suomalaiset toimistot ovat yltäneet kisassa palkintosijoille parhailla töillään.

Viime vuonna Hasan & Partnersin The Unknown Platform (suom. Tuntematon alusta) palkittiin Merit awardilla kilpailun Branded Entertainment -sarjassa.

Tuntematon alusta on Hasan & Partnersin Tuntematon sotilas -elokuvan yhteyteen kehittämä konsepti, joka mahdollisti brändien liittymisen osaksi elokuvan tarinaa ja elokuvailmiötä.

Palkittujen suomalaistöiden joukkoon kuului viime vuonna lisäksi kaksi TBWA\Helsingin Helsingin Sanomille suunnittelemaa kampanjaa, The Land of Free Press ja Ruma totuus, sekä HOK-Elannon Alepa-ketjun Korttelitoive.