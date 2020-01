Lukuaika noin 1 min

Aikakausmedian ja Markkinointi & Mainonnan Kuukauden aikkarimainos -kilpailussa valitaan tällä kertaa marras- ja joulukuun paras aikakauslehtimainos. Voit valita suosikkisi ennakkoon karsittujen finalistien joukosta.

Viiden kärkeen ja finalistien joukkoon ovat yltäneet Luhta Homen Memories from the north (julkaistu Avotakka-lehdessä), Pohjola Sairaalan Jotta mikään ei pysäytä (Kunto Plus), Lidl Suomen Deluxe (Cosmopolitan, Gloria, Trendi, Eeva, Kotivinkki, Anna, Kodin Kuvalehti, Me Naiset, Kotiliesi, Elle), Saint-Gobainin / Isoverin Pitää olla kova / Työ on tärkeää (TM Rakennusmaailma, Tekniikan Maailma) sekä Pelastusarmeijan Joulupata 2019 (Seura, Suomen Kuvalehti, Katso, Seiska, Anna, Kotiliesi, Viva).

Kuukauden aikkarimainos -kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin hyvää aikakauslehtimainontaa ja inspiroida sen tekijöitä. Kilpailun parhaat mainokset kootaan vuosittain Vuoden aikkarimainokset –julkaisuun. Kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2008.