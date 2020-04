Lukuaika noin 2 min

”Kun ulkoa sä tulet, niin pese silloin kädet. Kun lainakirjaa luet, niin pese silloin kädet. Pese silloin kädet, kun likaa niissä näet.”

Näillä sanoilla alkaa K-Citymarketin 6. huhtikuuta julkaisema Käsienpesulaulu. Kyseessä on uusi versio kauppaketjun aiemmin julkaisemasta Kalalaulusta, josta tuli paitsi korvamato, myös kalamyyntiä kiihdyttänyt ilmiö.

K-Citymarketin markkinointijohtaja Annika Sandell kertoo kauppaketjun halunneen reagoida koronatilanteeseen, mutta tehdä sen kuluttajien näkökulmasta asiaan kuuluvalla ja kiinnostavalla tavalla.

”K-Citymarket haluaa, mukavalla tavalla, muistuttaa meitä kaikkia, että koronaviruksen hillitsemiseen on olemassa hyvä keino, johon me kaikki voimme vaikuttaa.”

”Tässä tilanteessa kaivataan myös pieniä ilon hetkiä omaan arkeen. Sisällön pitää kuitenkin olla relevanttia ja samaistuttavaa”, Sandell kertoo M&M:lle.

Mainonta alkoi 7.4. Spotifyssa ja TikTokissa esitetyllä käsilauluhaasteella. Kampanjan aloitti videobloggaaja Ilona Ylikorpi. Haasteeseen vastattiin muiden TikTokkaajien kesken noin 500 videoklipillä.

Animaatio valmistui 9.4. Kampanja näkyy muun muassa Facebookissa, Is.fi kuutiossa, Snapchatissa ja YouTubessa. Tästä viikosra alkaen animaatio ja laulu näkyvät myös televisiossa lastenohjelmien mainoskatkojen aikana.

Kampanjan tulokset puhuvat Annika Sandellin mukaan puolestaan. Facebookissa ja Instagramissa mainonta on tavoittanut 20. huhtikuuta ennessä 1,4 miljoonaa ja orgaanisesti noin 200 000 silmäparia.

Alkuperäiset vaikuttajavideot ovat keränneet yhteensä 605 800 katselua. Keskimääräinen katseluaika on 12 sekuntia, kun klipit ovat 14 sekunnin mittaisia.

Tykkäyksiä videokilipit ovat keränneet yhteensä 67 892, ja kommentteja on kertynyt yli 450. Instagram storiesin videoklipit ovat keränneet tähän mennessä yhteensä yli 230 000 näyttökertaa.

Myönteisten lukujen ohella tärkeää on Sandellin mukaan se, että itse kappale on saanut yleisön keskuudessa mieluisan vastaanoton. Facebookissa videota on luonnehdittu muun muassa ”mestariteokseksi” sekä ”uudeksi korvamadoksi”, josta tulee hyvälle tuulelle.

”Laulusta on pidetty. Orgaanisesti on tullut yli tuhat kommenttia ja vajaa tuhat jakoa. Uusi ’kalalaulu’ sai alkuperäisen laulun fanit aktivoitumaan ja käsipesulaulun sanomaa halutaan jakaa verkostoissa”, Sandell kertoo.

Mainonnassa kalalaulua on jaettu erityisesti nuorten keskuudessa Instagram Storiesissa. Tämän seurauksena laulu on tavoittanut Sandellin mukaan kohderyhmän ja aktivoinut siihen kuuluvi nuoria toivotulla tavalla. Kampanjan budjettia K-Citymarket ei julkista.

”Tavoite on ollut levittää kampanjaa mahdollisimman paljon orgaanisesti, mutta tarkempia budjettilukuja emme halua kertoa.”

K-Citymarketin kumppanina kampanjassa on Hasan & Partners. Kampanja jatkuu viikon 18 eli vappuviikon loppuun saakka.