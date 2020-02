Lukuaika noin 6 min

25-vuotiaan Voitto-mainoselokuvakilpailun shortlistalle valikoitui sekä huumoria että suuria tunteita. Mainostajista eniten töitä shortlistalle sai Lidl Suomi yhteensä neljällä työllä. Tuotantoyhtiöiden töitä eniten shortlistalle päätyi Otto Tuotannolta yhteensä kahdeksan kappaletta. Mainostoimistoista eniten ehdokkuuksia keräsi Folk Finland, yhteensä kuusi. Voittajat palkitaan Voitto-gaalassa 5.maaliskuuta.

Kilpailussa on viisi sarjaa: yleinen, online-video, yhteiskunnallinen ja kulttuuri, efekti ja animointi sekä musiikki- ja äänisuunnittelu. Yleisen sarjan voittaja saa Grand Prix -palkinnon. Gaalassa palkitaan myös vuoden ohjaaja, tuotantoyhtiö ja mainostaja sekä yleisöäänestyksen voittanut mainoselokuva. Yleisöäänestys järjestetään verkkosivulla www.voittokilpailu.fi

”Eniten keskustelimme töistä, jotka eivät aivan yltäneet shortlistalle. Tuomaristo arvosti tasapainoisen kokonaisuuden lisäksi erottuvia ideoita ja mieleenjääviä, brändiä tukevia toteutuksia. Shortlistalle valikoitui jälleen kansainvälisten ketjujen ja isojen päivittäistavarakauppojen mainoselokuvia, mutta myös pienempien mainostajien elokuvia”, kertoo tiedotteessa yleisen sarjan tuomariston puheenjohtaja Juha-Matti Nieminen Directors Guildista.

Suomalaisen mainoselokuvan tasoa ja arvostusta edistämään sekä tekijöiden ammattitaitoa kehittämään tarkoitetun kilpailun järjestää Audiovisual Producers Finland – APFI ry ja sen pääyhteistyökumppani on kaupallisen television puolestapuhuja Screenforce Finland.

Yleinen sarja

KLASSIKON TUNNISTAA

Mainostaja: SAARIOINEN

Mainostoimisto: BOB THE ROBOT

Tuotantoyhtiö: COCOA MEDIAPRODUCTIONS

KOLMIODRAAMA – PÄÄSIÄINEN

Mainostaja: PRISMA

Mainostoimisto: TBWA\HELSINKI

Tuotantoyhtiö: BLECK

TÄMÄN SUOMALAISEMPAA EI OLE -SARJA

Mainostaja: OULULAINEN / FAZER BAKERY

Mainostoimisto: MILTTON CREATIVE

Tuotantoyhtiö: DIRECTOR’S GUILD

LUOLAIHMISET – MARKKU

Mainostaja: VERKKOKAUPPA.COM

Mainostoimisto: FOLK FINLAND

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

AVAUTUMINEN TEEPÖYDÄSSÄ

Mainostaja: LIDL SUOMI

Mainostoimisto: FOLK FINLAND

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

ROAD TRIP

Mainostaja: SNELLMANIN LIHANJALOSTUS

Mainostoimisto: UNITED WRITERS

Tuotantoyhtiö: GRILLIFILMS

PIENET KULKIJAT

Mainostaja: LÄHITAPIOLA

Mainostoimisto: N2

Tuotantoyhtiö: LUCY LOVES STORIES

MATKOILLA

Mainostaja: IKEA

Mainostoimisto: RYHMÄ CREATIVE AGENCY

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

HS 130 VUOTTA

Mainostaja: HELSINGIN SANOMAT

Mainostoimisto: TBWA\HELSINKI

Tuotantoyhtiö: FINLAND CINEMATIC

SUUNTO - TESTED FOR ADVENTURE

Mainostaja: SUUNTO

Mainostoimisto: MJÖLK

Tuotantoyhtiö: MJÖLK

HSL – PARHAAT MATKAT TEHDÄÄN YHDESSÄ

Mainostaja: HSL

Mainostoimisto: SHERPA

Tuotantoyhtiö: MJÖLK

LIDL – KORTIT

Mainostaja: LIDL SUOMI

Mainostoimisto: FOLK FINLAND

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

I NEED SLEEP

Mainostaja: FINNAIR

Mainostoimisto: MIRUM AGENCY

Tuotantoyhtiö: WOODPECKER FILM

NIILLE, JOTKA EIVÄT SYÖ MÄKKÄRISSÄ – HAKIKSET

Mainostaja: MCDONALD’S SUOMI

Mainostoimisto: NORD DDB HELSINKI

Tuotantoyhtiö: LUCY LOVES STORIES

PAKASTIN

Mainostaja: VÄRE

Mainostoimisto: HASAN & PARTNERS

Tuotantoyhtiö: RAW&LAND STORYTELLING

VILVOITTELU

Mainostaja: SINEBRYCHOFF / KARHU

Mainostoimisto: HASAN & PARTNERS

Tuotantoyhtiö: KOSKI SYVÄRI

EUROMASTER: PAREMPIA RATKAISUJA – SARJA

Mainostaja: SUOMEN EUROMASTER

Mainostoimisto: HAVAS HELSINKI

Tuotantoyhtiö: SKÅL HELSINKI

Online-video-sarja

LIDL STINGY FEAT NUARI ENO: SUOMEN KESÄ

Mainostaja: LIDL SUOMI

Mainostoimisto: FOLK FINLAND

Tuotantoyhtiö: DIRECTOR’S GUILD

VARJO VR-1: LET THERE BE SIGHT

Mainostaja: VARJO

Mainostoimisto: 20/20 HELSINKI

Tuotantoyhtiö: 20/20 & VS

FACE THE NATURE

Mainostaja: ROKUA SKINCARE

Mainostoimisto: KONSTIG & KONST

Tuotantoyhtiö: KONSTIG & KONST

ELISA – ÄLÄ ANNA SOMEN SOKAISTA

Mainostaja: ELISA

Mainostoimisto: BOB THE ROBOT

Tuotantoyhtiö: BOB THE ROBOT PICTURES

SAARAN KAKSI ELÄMÄÄ (INTERAKTIIVINEN)

Mainostaja: ROCHE

Mainostoimisto: MILTTON CREATIVE

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

TAFFEL KIKX -SARJA

Mainostaja: ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS

Mainostoimisto: LM SOMECO

Tuotantoyhtiö: NO-OFFICE

MARKKU JA JOHANNES -SARJA

Mainostaja: POHJOLA VAKUUTUS

Mainostoimisto: HASAN & PARTNERS

Tuotantoyhtiö: HASAN & PARTNERS

MANAGEMENT BY PERKELE

Mainostaja: ILMARINEN

Mainostoimisto: HASAN & PARTNERS

Tuotantoyhtiö: RAW&LAND STORYTELLING

Yhteiskunnallinen ja kulttuuri -sarja

PELASTUSARMEIJA – ELÄMÄN RAKKAUS

Mainostaja: PELASTUSARMEIJA

Mainostoimisto: MAKE IT SIMPLE

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

HILJAINEN HUUTO

Mainostaja: HELSINGIN KAUPUNKI

Mainostoimisto: FOLK FINLAND

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

CARPET SERVICE

Mainostaja: RED CARPET FILM FESTIVAL

Mainostoimisto: RED CARPET EVENT

Tuotantoyhtiö: RED CARPET FILM & TV

THIS IS HÄN

Mainostaja: FINLAND PROMOTION BOARD

Mainostoimisto: MILTTON CREATIVE

Tuotantoyhtiö: VIDEOLLE PRODUCTIONS

Efekti ja animointi -sarja

MITÄKÖHÄN HANS TEKISI?

Mainostaja: LIDL SUOMI

Mainostoimisto: FOLK FINLAND

Tuotantoyhtiö: OTTO TUOTANTO

VFX: THE GENTLEMAN BRONCOS

VALIO HERKKU – MAISTUU ISOMMALTA KUIN ON

Mainostaja: VALIO

Mainostoimisto: BOB THE ROBOT

Tuotantoyhtiö: GRILLIFILMS

VFX: EKI HALKKA

FAZER PATUKAT – PIENTÄ HYVÄÄ

Mainostaja: FAZER

Mainostoimisto: SEK

Tuotantoyhtiö ja animointi: COCOA

MEDIAPRODUCTIONS & BOUTIQUE

Musiikki ja äänisuunnittelu -sarja

KLASSIKON TUNNISTAA

Mainostaja: SAARIOINEN

Mainostoimisto: BOB THE ROBOT

Tuotantoyhtiö: COCOA MEDIAPRODUCTIONS

Äänisuunnittelu: MARKKU MÄKELÄ

BORN TO BUILD E-BIKES

Mainostaja: HELKAMA VELOX

Mainostoimisto: ARIKIVICREATIVE

Tuotantoyhtiö: STONE FILMS

Äänisuunnittelu: MARKUS VIKAINEN

KALAMESTARI

Mainostaja: KESKO / K-CITYMARKET

Mainostoimisto: HASAN & PARTNERS

Tuotantoyhtiö: BRINK HELSINKI

Äänisuunnittelu: SAUMAA

Kilpailun yleiseen tuomaristoon kuuluivat puheenjohtaja Juha-Matti Nieminen, tuottaja, Directors Guild; Pekka Sauro, tuottaja, Pablo Films; Henri Ollinkari, Executive producer, Cocoa Mediaproductions; Vanessa Vandy, ohjaaja-kuvaaja; Suvi Lähde, Creative Director, SEK; Henna Aapola, Senior creative, Mainostoimisto Wörks; Tuukka Tujula, Senior Creative, Dynamo & Son; Tapu Haro, Creative Director, Sherpa; Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Kotipizza Group; Sami Särkelä, Digital and Marketing Director, Gigantti; Sohvi Salmelin, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Helen; Anna Lujanen, toiminnanjohtaja, Screenforce Finland; Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland sekä ohjaaja Juhana Manner.

Efekti- ja animointisarjan tuomaristossa toimivat puheenjohtaja Veikko Ruuskanen, CEO, colorist, Toast; Anssi Määttä, ohjaaja; Janne Korsumäki, Production Designer, Gigglebug Entertainment; Turkka Syrjäläinen, CEO, Whitepoint Digital sekä kompositoija Olli Leppänen.

Uuden musiikki- ja äänisuunnittelusarjan tuomaristoon kuuluivat puheenjohtaja Virpi Immonen, manageri & music supervisor, Fullsteam Management; Iisa Pajula, laulaja-lauluntekijä, Tuomas Kantelinen, elokuvasäveltäjä; Pera Pirkola, tuottaja-säveltäjä, Hotspot; Lassi Vierimaa, äänisuunnittelija, Silencio.

Voitto-kilpailun tarkoituksena on edistää suomalaisen mainoselokuvan tasoa ja arvostusta sekä kehittää tekijöiden ammattitaitoa. SATU ry, Mainostajien Liitto ry ja MARK Suomen Markkinointiliitto ry rekisteröivät ©Voitto mainoselokuvakilpailu -tavaramerkin vuonna 1999. Nykyään kilpailun järjestämisestä vastaa Audiovisual Producers Finland – APFI ry. Vuonna 2019 kilpailu järjestettiin jo 25. kerran.