Lukuaika noin 4 min

Huomenna keskiviikkona Kallion kirkossa kuullaan vähän erilaista saarnaa Research Pitching Goes to Church -tapahtuman merkeissä. Slushin ja Skolarin tutkimusideoiden pitchauskisan kenraaliharjoitus on yleisölle avoin tilaisuus, missä kahdeksan eri maista ja yliopistoista tulevaa tutkijaa pitchaa uuden ja ennenkuulumattoman tutkimusideansa – vain kolmessa minuutissa.

Yksi pitchaajista on Tiina Saanijoki, joka on tutkija Turun yliopiston PET-keskuksessa. Saanijoki sanoo, että pitchaus ei ole tutkijan normiarkeen kuuluvaa.

”Ei millään tavalla! Tämä on minulla ihan ensimmäinen kerta, uutta ja jännittävää. Onhan siinä homma tiivistää oma asia kolmeen minuuttiin”, hän sanoo.

Miksi toiset nauttivat liikunnasta ja toiset eivät?

Saanijoki tutkii aivojen palkkiojärjestelemää, joka on keskeinen esimerkiksi tunteiden ja mielihyvän säätelyssä. Saanijokea kiinnostaa, miksi toiset saavat liikunnasta valtavasti nautintoa, mutta toisille se on yhtä tuskaa.

”Liikunnan harrastamisessa tunteet ovat keskeisessä osassa siten, että yleisestihän ihminen käyttäytyy sen mukaan, mikä hyvältä tuntuu. Yksi tekijä ihmisillä, jotka eivät liiku on se, että he eivät tunne liikunnasta nautintoa, kun taas toiset saavat paljon.”

Saanijoki haluaa selvittää, voiko aivoja ikään kuin opettaa tuntemaan nautintoa liikunnasta. Tarkoituksena on tutkia aivojen palkkiojärjestelmää ennen ja jälkeen liikuntatapahtuman ja selvittää, voisiko liikunnasta nauttimattomien aivot saada jotenkin aktivoitua samanlaisiin nautinnon tunteisiin kuin liikunnasta suuresti nauttivien aivot.

Mies on opponoinut harjoituksia

Pitchi pidetään englanniksi ja Saanijoki kertoo harjoitelleensa paljon.

”En tiedä monesko versio minulla on puheesta menossa. Haastavaa on se, etten voi mennä tieteellisesti liian syvälle, mikä on tutkijoiden helmasynti, että selittää asioita liian monimutkaisesti. On täytynyt aika paljon oikoa kulmista, mikä voi olla tutkijalle jopa kivuliastakin. Tärkeintä on tiivistää asiat yleistajuisiksi.”

Se on myös tapahtuman järjestäjien tavoitteena; saada tutkijat ulos kammioistaan kertomaan ideansa selkokielisesti kaupunkilaisille, koska tieteellinen tutkimus vaikuttaa kaikkien elämään jollain tavoin.

Saanijoella on ollut myös koekuuntelijoita.

”Ehkä eniten mieheni on altistunut tähän. Häneltä on tullut hyvää palautetta. Ja totta kai töissäkin työkaverit ovat kovasti tsempanneet ja antaneet palautetta.”

”Olen superkova jännittäjä”

Saanijoki huomasi kilpailun jo viime vuonna, mutta ei vielä silloin hakenut mukaan.

”Tämä on hauska vaihtoehto kerätä tutkimusrahaa. Mehän kirjoitamme yleensä pitkiä tutkimussuunnitelmia säätiöille, ja se on tietysti aika työlästä ja aikaa vievää. Tämä on hyvä toinen väylä saada rahoitusta. Tällaista voisi olla enemmänkin. Toki on mennyt paljon aikaa, kun olen harjoitellut ja suunnitellut puhetta, mutta tästä on varmasti hyötyä myös muuta työelämää varten.”

Saanijoki on myös katsonut paljon pitchausvideoita ja viime vuoden finalistiesityksiä.

”Olen yrittänyt tehdä siitä mun puhetta, en ole tehnyt mitään omituisia kommervenkkejä, jotka eivät tunnu omalta.”

Pitchaustilanteessa Saanijoella on hallittavanaan myös omat tunteet.

”Olen superkova jännittäjä kaikissa esiintymistilanteissa. Mutta tunteelle ei voi mitään, sen kanssa vain pitää opetella olemaan, ajatella, että pärjää hyvin, vaikka jännittää.”

Tapahtuma on osa Slushin ja Skolarin tutkimusideoiden pitchauskisaa, jonka finaali järjestetään Slushissa perjantaina 22. marraskuuta. Pääpalkintona on 100 000 euron tutkimusrahoitus. Finalistit on valinnut akateeminen tuomaristo. Kisan ja palkinnon rahoittaa yhdeksän suomalaista tutkimussäätiötä.

Kirkossa pitchaavien muiden finalistien tutkimusideat käsittelevät muun muassa hiilidioksidin muuntamista proteiiniksi, älypuhelimien kierrätysjärjestelmän luomista, bakteerien kuuloaistin tutkimista ja ruokakriisin selättämistä viljan sisäviljelyllä. Saanijoen lisäksi kirkossa pitchaavat seuraavat tutkijat:

Esther Broset, Pennsylvanian yliopisto, Perelman School of Medicine

Carla Elliff, São Paulon yliopisto ja Rio Grande do Sulin yliopisto

Chiara Gandini, Cambridgen yliopisto

Thomas Hausmaninger, VTT MIKES

Colm Mc Caffrey, VTT

Tim Rademacher, Harvardin yliopisto ja Pohjois-Arizonan yliopisto

Igor Vassilev, Tampereen yliopisto

Skolar on Kaskas Median perustama tutkijayhteisö. Kisaa rahoittavat Liikesivistysrahasto, Helsingin Sanomain säätiö, Magnus Ehrnroothin säätiö, Paulon säätiö, Saastamoisen säätiö, Runar Bäckströmin säätiö, Tieteellisen tiedon tiedotuskeskus, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Walter Ahlströmin säätiö.