Kuvassa Aukio, joka on kaikille aisteille tarkoitettu kokonaisuus, joka toimii tunnelman luojana ja johon on mahdollista ostaa myös mainostilaa. Mediapinta sisältää teatteritasoisen surround-äänijärjestelmän sekä seinäprojisoinnin, johon saadaan interaktiivista materiaalia.

Finavia on uusinut mediakumppanuuteensa Clear Channel Suomi Oy:n kanssa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Uusi sopimus astuu voimaan ensi vuoden heinäkuussa.

Clear Channel hyödyntää jatkossa entistä enemmän kattavaa datamäärää, jota se saa Finavialta käyttöönsä, mikä tehostaa massamainonnan kohdentamista.

”Meillä on tällä hetkellä hyvä mainosverkosto ja paljon staattista mainontaa. Uuden sopimuksen alkaessa haluamme osaltamme uudistaa Helsinki-Vantaan lentoasemaa, ja panostamme vahvasti digitaaliseen mainontaan: isoihin vaikuttaviin pintoihin ja dataan, jolla mainontaa ohjataan. Meillä on vahva datayhteistyö Finavian kanssa, ja tutkimme myös itse kohderyhmiä jatkuvasti. Käytännössä se on tietoa siitä, miten ihmiset liikkuvat lentoaseman eri osissa eri aikoina ja kun se yhdistetään tutkittuun kohderyhmädataan, profiilit korostuvat hyvin”, Clear Channel Suomi Oy:n tuote- ja kehitysjohtaja Lassi Tolonen kertoo.

Helsinki-Vantaalla on käynnissä mittava uudistusprojekti. Finavia investoi noin miljardi euroa uusiin terminaalialueisiin.

”Arvostamme Clear Channelin monivuotista kokemusta lentoasemamainonnasta. Kasvava ja kehittyvä Helsinki-Vantaa on media- ja toimintaympäristönä ainutlaatuinen. Vuosien yhteistyön perusteella on hyvä jatkaa eteenpäin”, kommentoi Helsinki Vantaan lentoaseman kaupallinen johtaja Nora Immonen tiedotteessa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee vuosittain yli 21 miljoonaa matkustajaa. Clear Channelin kehittämällä konseptilla voidaan jatkossa kohdentaa viestejä saapuvien ja lähtevien matkustajien liikkeiden perusteella.

”Esimerkiksi arkiaamuina Helsinki-Vantaalla on pääosin suomalaisia b2b-matkustajia, jotka lähtevät työreissuille Eurooppaan. Keskellä päivää tulevat Euroopasta vaihtomatkustajat, jotka jatkavat Aasiaan tai Amerikkaan. Iltapäivästä ja kohti iltaa sitten taas työmatkailijat palaavat kotiin. Sitten on viikonloppujen ja loma-aikojen matkustajat, jotka myöskin ovat ostovoimainen kuluttajakunta. Nyt haetaan kohdennettavuutta eri ryhmiin ulkomainonnassa, mikä on melko uutta”, Tolonen selittää.

Toisin sanoen mainonta vaihtelee lentoaseman eri alueilla sen mukaan, millaista porukkaa eri alueilla liikkuu.

”Tiedämme milloin mainontaa kannattaa voimistaa ja milloin on parempi luoda rauhallisempia tunnelmia”, Tolonen avaa konseptia.