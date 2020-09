Lukuaika noin 2 min

Viveka Tiitola, Instagramissa @vivekaeveliinaa, päätyi vaikuttajaksi opintojensa kautta. Hän opiskeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja erikoistui digitaaliseen liiketoimintaan.

”Kun kursseilla alettiin käydä läpi somemarkkinointia ja someviestintää, olin aivan haltioituneena eturivissä”, Tiitola kertoo.

Ensimmäisen bloginsa hän perusti oppimistehtävää varten.

”Huomasin, että tämä on ihan minun juttuni, ja aika nopeasti päädyin perustamaan henkilökohtaisen blogin. Alkuun sitä lukivat äiti, kaverit ja äidin kaverit.”

Opintojensa kautta Tiitola oppi lisää somemarkkinoinnista ja kiinnostui siitä. Hän poisti Instagram-tililtään paljon sisältöä ja alkoi miettiä uudella tavalla, mitä sinne julkaisee. Silloin seuraajia oli noin 700, nyt yli 2 500.

Viime syksystä asti Tiitola on tehnyt kaupallisia yhteistöitä Promotyn alustan kautta. Sitä ennen hän ehti tehdä joitakin brändien suoraan tarjoamia kampanjoita.

”Aluksi olin innoissani kaikista yhteydenotoista ja tein kaikkea mahdollista. Nykyään suosin yhteistöissä sellaisia brändejä, joiden ideologia ja arvot tukevat omaa arvomaailmaani ja joiden tuotteet ja palvelut sopivat minulle.”

Tiitolan sisältö on lifestyle-henkistä, ja hän on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi kuulokevalmistaja Sudion, puhelimen suojakuoria ja muita asusteita myyvän Ideal of Swedenin, kosmetiikkabrändi MayBeautyn ja SportLife Nutritionin kanssa.

Tiitola on kevytyrittäjä, jolle sosiaalinen media on harrastus. Hän työskentelee ammattikorkeakoulun tapahtumakoordinaattorina.

”Niin kauan, kun olen täyspäiväisesti töissä, minulla ei ole omalle henkilöbrändille niin paljoa aikaa, että voisin oikeasti alkaa tienata sillä. Tällä hetkellä olen tosi tyytyväinen näin, koska harrastukseni tukee erinomaisesti leipätyötäni somemarkkinoinnin ja tapahtumatuotannon parissa.”

Tiitola pyrkii siihen, ettei hänen oma Instagraminsa muuttuisi liian kaupalliseksi. Kaupalliset julkaisut eivät hänen mukaansa sitouta ja herätä reaktioita yhtä paljon kuin hänen muut julkaisunsa, ja hän on huomannut kaupallisten julkaisujen jälkeen jopa menettäneensä seuraajia.

Tiitola on kotoisin pienestä Myllykosken taajamasta Kouvolasta.

”Kaupallisuutta vähän vieroksutaan. Tulen pieneltä paikkakunnalta, ja olen saanut kuulla, että sitä on hämmästelty. Se voi osittain johtua siitä, että Kouvolassa on paljon vähemmän somevaikuttajia kuin vaikka pääkaupunkiseudulla.”

Tiitola on tehnyt vaikuttajamarkkinoinnista myös muun muassa opinnäytetyönsä Emma-gaalalle.

”Tiedän, että vaikuttajamarkkinoinnissa on iso potentiaali yrityksille. Jos on yrityksiä, joiden tuotteita ostaisin kuluttajana muutenkin, on minusta mahtavaa pystyä tarjoamaan oma panokseni heidän markkinointiinsa. Sen sijaan, että näkisin kaupalliset yhteistyöt nolona ja epänormaalina, mielestäni vuonna 2020 sen pitäisi olla normaalia. Yrityksille ja liiketoiminnalle siitä voi olla tosi iso hyöty.”