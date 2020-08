Lukuaika noin 5 min

Lasten ja nuorten säätiö järjestää Suomen suurimman lukutaitokampanjan Read Hourin nyt toista kertaa. Kampanja haastaa koko Suomen tunniksi lukemaan YK:n lukutaitopäivänä 8. syyskuuta kello 14.

Viime vuonna kampanjasta tuli someilmiö, kun suomalaiset julkaisivat kansainvälisenä lukutaidon päivänä sosiaalisessa mediassa useita tuhansia päivityksiä aihetunnisteella #readhour.

Lasten ja nuorten säätiön viestintäpäällikkö Enni Sahlman kertoo M&M:lle, että tänä vuonna kampanjaa rakennetaan viimevuotisen onnistumisen päälle, mutta ei täysin samalla tavalla. Esimerkiksi viime vuonna Oodi-kirjastossa järjestetty tapahtuman loppuhuipennus ei ole ohjelmassa tänä vuonna.

”Itse asiassa jo ennen koronavirusta oli päätetty, ettei livetapahtumaa järjestetä tänä vuonna”, Sahlman sanoo.

Tällä kertaa kampanjaan on haastettu mukaan erityisesti kuntia ja kaupunkeja, jotka voivat muun muassa järjestää omia tapahtumiaan.

”Halusimme varmistaa, että tästä tulee koko Suomen juttu. Viime vuonna onnistuimme tosi hyvin tekemään ilmiön someen ja kouluihin. Kuntien kautta voimme saada vielä vähän lisää vaikuttavuutta, sillä niillä on hyvät yhteydet kouluihin, nuorisotoimeen ja kirjastoihin”, Sahlman kertoo.

Tänä vuonna kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat biometsäteollisuusyhtiö UPM, Moomin Characters sekä lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti.

Mukana on myös kolmannen sektorin toimijoita ja iso joukko media- ja viestintäalan yrityksiä. Viimevuotiseen tapaan isot mediatalot tarjoavat nytkin mainostilaansa kampanjan käyttöön. Mukana on myös Sanomalehtien liitto, joka perinteisesti on YK:n lukutaitopäivänä järjestänyt oman lukutaitokampanjan jäsenlehtiensä kanssa, mutta on nyt sen sijaan mukana Read Hourissa.

Kampanja on saanut Mediateolta ulkomainontaa maksutta käyttöön, ja hieman ulkomainontatilaa on myös ostettu. Helsingin seudun joukkoliikenteestä vastaava HSL on mukana kampanjassa näyttämällä kampanjailmoituksia metroissa ja raitiovaunuissa kampanjaviikolla. Lisäksi mukana on eri alojen vaikuttajia, jotka tuovat kampanjaa esiin omissa kanavissaan.

Kampanjan luovasta konseptista, visuaalisesta ilmeestä ja kampanjavideosta vastaa SEK, joka on viimevuotiseen tapaan mukana kampanjassa pro bono -kumppanina eli laskuttamatta työstään.

Kampanjan muut kumppanit ovat A-lehdet, Aku Ankka, Alma Media, Deloitte, Demi, Espoon kaupunki, Jodel, Keskisuomalainen, Kuluttajaosuustoimikunnan säätiö, Kuntaliitto, McDonald’s, Meltwater, Otavan kirjasäätiö, Oulun kaupunki, Sanoma, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Tampereen kaupunki, TietoEVRY, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki ja Yle.

Kukin kumppani on mukana omalla tavallaan

Kukin kampanjan kolmesta pääyhteistyökumppanista on mukana omalla tavallaan.

”Meille on tärkeää, että kumppanit voivat lähteä mukaan omalla kulmallaan. Yritysyhteistyössä filosofiamme on, että kilpailevatkin yhtiöt voivat tehdä yhdessä hyviä juttuja, ja verkostomaisella työtavalla kerätään paljon tahoja hyvän asian taakse. Yritysten mukaan saaminen edellyttää, että ne pystyvät ottamaan omaan toimintaansa sopivan näkökulman”, Sahlman sanoo.

UPM:n vapaaehtoiset työntekijät vierailevat virtuaalioppitunneilla yläkouluissa ympäri Suomea keskustelemassa nuorten kanssa lukemisesta ja itselleen merkityksellisistä teoksista. Tavoitteena on tuoda nuorille näkyväksi erilaisia lähtökohtia lukemiseen.

”Vapaaehtoiset ovat ihan tavallisia UPM:n työntekijöitä. Taustalla on se, miksi kampanjassa ei tehdä esimerkiksi kirjailijavierailuja: haluttiin ihmiseltä ihmiselle -näkökulmaa. Vapaaehtoisilla on monenlaisia taustoja ja suhteita lukemiseen. Haluamme tuoda nuorillekin esiin, että joku lukee historiallisia romaaneja ja joku mangaa, ja kaikki lukeminen on plussaa”, Sahlman sanoo.

UPM:n sosiaalisen vastuun päällikkö Kaisa Vainikka kertoo, että toista kertaa Read Hourissa mukana olevalle UPM:lle on tärkeää olla mukana hankkeissa, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta lukutaidon ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä.

”Muuttuvassa työelämässä täytyy jatkuvasti oppia uutta, ja lukutaito on ensisijaisen tärkeää myös ammatillisen osaamisen kehittämisessä”, hän sanoo.

UPM:n vapaaehtoisia on mukana virtuaalisilla äidinkielentunneilla kymmenkunta.

”Moni kantaa huolta nuorten lukuinnosta ja kokee tällaisen vapaaehtoistyömahdollisuuden merkityksellisenä. Suunnitteilla on myös kirjapiiri, Twitter-chat ja podcast kampanjan puitteissa, joten tavoittelemme laajemminkin sekä omaa henkilöstöämme että muita sidosryhmiä käymään keskustelua tämän teeman ympärillä”, Vainikka kertoo.

Lääkäriasema Pikkujätti puolestaan on rakentanut Read Hourin ympärille oman, myöhemminkin näkyvän kampanjakokonaisuutensa, jossa nostetaan lukemisen lisäksi esiin lasten omia tarinoita. Taustalla on ajatus siitä, että hyvinvointi on muutakin kuin lääkärissä käymistä ja lukeminen on hyväksi mielen hyvinvoinnille.

Moomin Charactersin kanssa Read Hour rakentaa pitkäaikaista yhteistyötä, josta tulee ensi vuonna nykyistä näkyvämpi. Jo tänä vuonna muumit ovat mukana Read Hourin markkinoinnissa ja some-kampanjassa.

Monet kaupungit ja hankkeessa mukana olevat kumppanit järjestävät kampanjan aikana erilaisia tempauksia. Esimerkiksi Turussa valaistaan kirjastosilta ja Vantaalla luetaan Muumien Taikurinhattua monikielisesti. Vantaalla myös kaikissa päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa vietetään lukutuntia 8. syyskuuta kello 14.

Taustalla huoli nuorten lukemisen hiipumisesta

Read Hour -kampanjan tavoitteena on juurruttaa Suomeen uusi lukemisen juhlapäivä ja kasvattaa erityisesti nuorten hiipunutta lukuintoa. Kampanja alkaa elokuun 31. päivänä ja huipentuu YK:n lukutaitopäivänä 8. syyskuuta koko Suomen yhteiseen lukutuntiin.

”Elo–syyskuun vaihteessa Suomessa juhlitaan lukutaitoa. Olemme edelleen yksi maailman eniten lukevista kansoista, mutta viimeisin PISA-mittaus antoi taas aihetta huoleen: jopa joka kahdeksas nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa ja pojista yli 60 prosenttia kertoi lukevansa vain, jos on pakko. Tulos on huonontunut edellisestä mittauksesta”, sanoo Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen tiedotteessa.

Viime vuoden tapaan kampanjaa suojelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lasten ja nuorten säätiö kysyi kampanjan valmistelun tueksi noin 1 500 nuorelta heidän lukutottumuksistaan. Nuorten näkemykset lukemisesta vaihtelevat. Vastanneista vain neljäsosa piti lukemista ”siistinä”. Lisäksi nuoret kertoivat, että lukisivat enemmän, jos löytäisivät itselleen enemmän kiinnostavaa luettavaa.

”Noin puolet kyselyymme vastanneista nuorista oli onneksi sitä mieltä, että lukeminen on hyödyllistä ja yli kolmasosa sitä mieltä, että se on hyvää ajanvietettä. Näitä ajatuksia toivomme Read Hour -kampanjan vahvistavan”, Alanen sanoo.