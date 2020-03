Lukuaika noin 2 min

Jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja Formula 1-sarjan kilpailut ovat mediayhtiö MTV:lle keskeisiä sisältöjä. Koronaviruksen rajoittamistoimet ovat aiheuttaneet muutoksia kumpaankin lajiin.

MTV:n sisällöistä Formula 1-sarjan ajamista on lykätty, ja myös jääkiekon maailmanmestaruuskisojen peruuntuminen on käytännössä varmaa.

MTV:n toimitusjohtajan Johannes Leppäsen mukaan lykkäyksillä ja perumisilla on iso vaikutus MTV:n liiketoimintaan.

Formula 1-sarjan olisi pitänyt alkaa maaliskuun 15. päivänä Australian Melbournessa, mutta osakilpailu peruttiin. Myös muita kilpailuja on peruttu.

”F1 on meidän kärkisisältöjämme. Iso piikki tilauksia jäi tulematta, koska kausi ei ole alkanut”, Leppänen kertoo.

VINJETTI MTV Oy MTV on suomalainen mediayhtiö. Yhtiöllä on tv-kanavat MTV3, Sub ja AVA ja netissä mtv-palvelu eli entinen Katsomo. MTV:llä on oma uutistoiminnan yksikkö, joka tekee uutisia muun muassa televisioon, nettiin ja radioon. Maksullisia ohjelmasisältöjä, kuten elokuvia, sarjoja, lastenohjelmia ja urheilua, MTV tarjoaa C Moren suoratoistopalvelussa ja C Moren maksullisilla tv-kanavilla. Telia Company omistaa MTV:n.

Tilauksilla Leppänen viittaa maksukanavatilauksiin.

Sopimus Formula 1 -sarjan näyttämisestä on MTV:n kallein, mutta myös jääkiekon MM-kisojen peruuntuminen olisi tuntuva isku liiketoiminnalle, koska kisat ovat olleet mainostajien suosiossa.

MTV on alentanut urheilupakettiensa kuluttajahintoja, tarjonnut tilalle viihdettä ja siten yrittänyt vähentää tilausten perumisia.

”Hintamuutos hillitsi peruuntumisia jonkun verran.”

MTV neuvottelee parhaillaan siitä, saako yritys alennusta urheiluoikeussopimuksistaan, jos pelejä ei pelata tai kilpailuja lykätään.

”Neuvottelut ovat kesken.”

Tarkemmin Leppänen ei avaa urheiluoikeuksien hintoja, koska ne ovat liiketoimintasalaisuuksia.

Katsojia piisaa, mutta mitä tekevät mainostajat?

Muutokset urheilukisoihin haittaavat MTV:n liiketoimintaa, mutta samalla ihmiset ovat paljon kotona laitteidensa ääressä.

”Telkkaria katsotaan ihan poskettoman paljon”, Leppänen sanoo.

Ihmiset katsovat MTV:n uutisia, mutta myös viihdettä.

”On mukava ajatella muutakin kuin koronaa.”

Lauantaina Masked singer (suom. Naamioitu laulaja) -viihdeohjelman ensimmäisen jakson keskikatsojamäärä oli Finnpanelin tv-mittaritutkimuksen mukaan koko väestössä 930 000 ja jakso tavoitti yli 1,3 miljoonaa suomalaista.

Katsojia siis piisaa. Nyt Leppänen pohtii, miten mainostajat reagoivat, kun Suomen talous jarruttaa koronaviruksen vuoksi.

Leppänen myös arvioi, että vaikka viihdettä kulutetaan, urheilun tuomat tappiot peittoavat viihteen voitot.

”Tilanne on ainutlaatuinen. Meillä on vahva halu ylläpitää toimintaa. Maikkari on tärkeä osa yhteiskuntaa: välittää uutisia ja viihdyttää.”