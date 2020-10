Lukuaika noin 4 min

Suomalainen Gigglebug Entertainment on solminut mittavan yhteistyösopimuksen oman alkuperäissarjansa Keltainen Lumimies -tuotannosta Disneyn kanssa.

Unstoppable Yellow Yeti -nimellä englanniksi kulkevan animaatiosarjan on tarkoitus valmistua vuonna 2022. Iältään 6-10-vuotiaille suunnattu sarja tuotetaan yhteistyössä ranskalaisen Zodiak Kids Studion ja Yleisradion kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun The Walt Disney Company tilaa suomalaisen alkuperäisidean tuotantoon.

Historialliseen sopimukseen amerikkalaisjätin kanssa on päästy etenemällä askel kerrallaan. Anttu Harlinin ja Joonas Utin perustama Gigglebug Entertainment on tehnyt Disneyn kanssa aiemmin yhteistyötä ikonisen 101 Dalmatialaista -sarjan uudelleenideoinnissa ja -suunnittelussa.

Ensimmäisen diilin Gigglebug sai päihittämällä kilpailutuksessa ideoillaan palkittuja kansainvälisiä studioita, ja nimi selvästi jäi mieleen.

Disneyn uudessa 101 Dalmatialaista -animaatiossa Gigglebug vastasi sarjan konseptikehityksestä sekä siihen liittyvien lyhytohjelmien tuotannosta.

Kasvua tiedossa

Alkuperäissarjan saaminen Disneylle on merkittävä harppaus sekä suomalaisen animaatio-osaamisen että koko luovan alan liiketoiminnan ja työllistämisen kannalta.

Keltainen Lumimies -sarja koostuu kaikkiaan viidestäkymmenestä (50) kestoltaan 11-minuuttisesta jaksosta ja lyhytohjelmasta. Gigglebug Entertainment kohtaa samalla positiivisen ongelma: on pakko kasvaa ja rekrytoida.

Kasvua suunnitellaan järjestelmällisesti. Aiemmin tänä syksynä Gigglebug Entertainment tiedotti, että entinen MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund tulee yhtiön hallitukseen ja neuvonantajaksi. Uutisen yhteydessä Nordlund kommentoi, että Gigglebug Entertainmentista halutaan kasvattaa merkittävä maailmanlaajuinen animaatioon keskittyvä tuotantoyhtiö.

Taloudellisen merkityksen mittakaavaa Gigglebug Entertainment piirtää tiedotteessaan kertomalla, että Keltainen Lumies -sarjan budjetti vastaa kooltaan noin viittä tyypillistä suomalaista elokuvaa.

Markkinointi & Mainonnan arvion mukaan puhutaan noin 7-8 miljoonasta euron budjetista.

Idea syntyi ystävän innoittamana

Keltainen Lumimies – Unstoppable Yellow Yeti perustuu Gigglebug Entertainmentin vastaavan tuottajan Anttu Harlinin ja luovan johtajan Joonas Utin kehittämään alkuperäishahmoon ja sen elämään fiktiivisessä Wintertonin kylässä Napapiirin pohjoispuolella, jossa haaveillaan kaupungin pääsystä maailmankartalle.

Joonas Utti sai idean hahmoon heillä Lappeenrannassa asuneesta, suomalaisia rohkeammasta ja uskaliaammasta costaricalaisesta vaihto-oppilaasta, josta tuli hänen ja hänen perheensä ystävä.

Sarjan yhtenä kehyksenä on rohkean tulokkaan ja sääntöyhteiskunnan yhteentörmäys. Keltainen Lumimies -sarjan päähahmot Gustav, Riitta ja Osmo kapinoivatkin ja rikkovat suomalaisia sääntöjä vastaan oikein urakalla ja haluavat pitää hauskaa.

Ensimmäinen naurettavista, turhista ja rikottavaksi tehdyistä säännöistä onkin sääntö numero yksi: No monsters allowed – Hirviöiltä pääsy kielletty. Sen rikkominen on sarjan running joke ja johtaa loputtomaan valeasujen ketjuun.

Naurua kansalle

Keltainen Lumimies on tekijöilleen hieno avaus, ja laajentaa yleisön välittömästi Suomen rajojen ulkopuolelle.

”On ainutlaatuisen hienoa päästä tuottamaan oma alkuperäissarja legendaariselle Disneylle ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä. Yhteistyö luovan tiimimme, Disneyn ja Ylen kanssa on todella hauskaa. Tällaisesta levityksestä ja kumppanuudesta olemme haaveilleet pitkään. Unelmahomma”, Anttu Harlin kommentoi.

Gigglebug Entertainmentin periaatteena on ensimmäisestä Kikattava kakkiainen -sarjasta ja -pelistä lähtien ollut naurun levittäminen. Mission toteuttaminen saa nyt suuremman, kansainvälisen jakelun.

“Arvojemme perusta on levittää iloa lapsille, perheille ja lapsenmielisille ja haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, minkälaisia sukupolvia tänne kasvaa. Olemme noudattaneet tätä ohjenuoraa alusta saakka. Nyt kaikki uudet yhteistyökumppanimme mahdollistavat tämän aivan uudella tavalla, mikä on uskomattoman hienoa”, Harlin jatkaa

Keltainen Lumimies -sarjaa esitetään Suomessa Ylen kanavilla ja videopalvelussa sekä sen jälkeen Disneyn kanavilla ja videopalveluissa Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Sarjan tuotanto kestää noin kaksi vuotta, mikä on tyypillinen tuotantoaika animaatiosarjoille. Myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradiot ovat tilanneet sarjan ja se esitetään näissä maissa samanaikaisesti kuin Suomessa.

Gigglebug Entertainment on suomalainen animaatioon keskittyvä tuotantoyhtiö. Yhtiö kehittää ja tuottaa alkuperäissisältöjä sekä osallistuu erilaisiin yhteistuotantoihin. Gigglebugin kansainvälisiä tuotantoja ovat olleet muun muassa 101 Dalmation Street (Disney), Last Kids on Earth (Atomic Cartoons) sekä eli Gigglebug – Kikattava Kakkiainen.