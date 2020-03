Lukuaika noin 2 min

Herttoniemessä avattiin tänään Prisma uudessa kauppakeskus Hertsissä. Hypermarketin avaamista mainostettiin näyttävästi tänään torstaina Helsingin Sanomien koko etusivun mainoksella, jossa sanottiin: Prisma Hertsi avataan tänään klo 10. Tervetuloa. Väkeä olikin paikalla joukoittain heti aamutuimaan.

Muun muassa sosiaalisessa mediassa Prisman mainoskampanjaa on paheksuttu, sillä suuren väkimäärän houkutteleminen yhteen paikkaan nykyisessä koronapandemiatodellisuudessa ei ole hyvä asia.

”Arvioimme kovasti tekemistä tähän tilannekuvaan liittyen. Ja koko Prisma Hertsin markkinointisuunnitelma muutettiin ihan totaalisesti. Meillä oli alun perin aika erilainen suunnitelma”, HOK-Elannon viestintä- ja markkinointijohtaja Tuomas Ahola sanoo.

Käytännössä muutos markkinointikampanjaan tehtiin noin puolitoista viikkoa sitten, kun koronaepidemia alkoi edetä Suomessa.

”Päätimme, että pääviesti on informoida ihmisiä siitä, että kauppa avataan.”

Tuotetarjoukset, kahvittelut ja lastentapahtuma jätettiin kampanjasta pois.

”Kaikki mediapinnat muutettiin, ja taktinen mainonta eli esimerkiksi avajaistarjoukset poistettiin. Korostan sitä, että valitettavasti yksi mainospinta, jossa oli erilaisia avajaistarjouksia, pääsi eteenpäin eli kauppakeskus Hertsin oma lehtinen, jonka uskon vetäneen paikalle ihmisiä.”

Miksi päätitte sitten jättää mainoksen Hesarin etusivulle, joka on kuitenkin hyvin tavoittava mainospaikka?

”Totta. Sitä olisi pitänyt ehkä arvioida uudestaan tässä ajankuvassa. Herttoniemessä Prismaa on kuitenkin kovasti odotettu, niin päätettiin ilmoittaa, että nyt se on avattu. Mutta tosiaan senkin sisältö muutettiin täysin alkuperäisestä suunnitelmasta.”

”Samoin Herttoniemen ja Laajasalon alueelle kohdennettu ulkomainonta kertoo, että Prisma Hertsi on nyt auki”, Ahola lisää.

Ruokahuolto halutaan turvata

Ahola sanoo, että Prisman avaamisella juuri nyt halutaan pitää ruokahuolto yllä yhteiskunnan poikkeustilassa. Herttoniemen Prismassakin on mahdollista asioida verkkokaupan kautta, miksi markkinoinnissa ei nostettu sitä mahdollisuutta kärjeksi?

”Sitäkin punnittiin, mutta Prisma palvelee kokonaisuutena niin laajasti, että sekä kivijalka että verkkokauppa palvelevat tässäkin tilanteessa. ”

Ahola kertoo olleensa Herttoniemessä koko päivän, ja hän kuvailee tilannetta siellä rauhalliseksi.

”Normaaliin Prisman avajaishulinaan verrattuna täällä on todella erilainen tunnelma. Kyllä ne aikamoisia karnevaaleja yleensä ovat. Tupa on täynnä ihmisiä, ja kassoille muodostuvat pitkät jonot. Tämä on totaalisesti janan toisessa päässä. Tunnelma on hyvin rauhallinen, ja noin 10 kassaa on vapaina. Ero on melkoinen Triplan Prisman avajaisiin verrattuna.”

Olisiko maineen ja myynnin kannalta ollut parempi idea siirtää avajaisia turvallisempaan ajankohtaan?

”Kaikkia vaihtoehtoja punnittiin, mutta tultiin siihen tulokseen, että yksikön avaaminen tässäkin tilanteessa palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tämän alueen ihmisten elintarvikehuoltoa.”