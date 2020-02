Lukuaika noin 2 min

Alkon tammikuun myynti oli 5,1 miljoona litraa, missä on kasvua 1,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tammikuussa 2020 myyntipäiviä oli yksi perjantai enemmän, kertoo Alko tiedotteessaan.

Luomu- ja eettisen kaupan viinit kiinnostavat asiakkaita yhä enemmän. Niiden myyntiä siivittää kasvava trendi: kuluttajien huoli ympäristöstä, ilmastosta ja ihmisten hyvinvoinnista.

Pitkään suosiotaan kasvattaneiden roséviinien kysyntä kasvoi tammikuussa taas reilut 15 prosenttia, alkoholittomien noin yhdeksän prosenttia ja kuohuviinien seitsemän prosenttia. Tuoteryhmistä vodkien ja viinojen, oluiden, longdrinkien ja siiderien myynti laski.

Alkon tuoteviestintäpäällikön Taina Vilkunan mukaan alkoholittomien tuotteiden kasvua ei selitä vain tipaton tammikuu vaan terveyden ja hyvinvoinnin trendi.

”Alkoholittomien tuotteiden valmistusmenetelmät ovat kehittyneet ja tuotteiden laatu on parantunut. Alkoholittomilla juomilla saa loihdittua mitä mainioimpia ruoka- ja juomamakupareja. Alkossa on tällä hetkellä koko historiamme paras alkoholittomien valikoima, kaikkiaan 178 tuotetta.”

Este mielikuvissa

Alkon asiakkaat ovat yhä huolestuneempia kulutustottumustensa vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon. Tehdäkseen asiakkaille vastuulliset valinnat mahdollisimman helpoksi, kertovat Alkon Vihreä valinta -merkinnät juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen.

Eettiset sertifioinnit ottavat kriteereissään huomioon ihmisten hyvinvoinnin tuotannon eri vaiheissa sekä osittain myös ympäristönäkökulmia.

Luomun ja eettisen kaupan viinien myynti on kasvanut yli 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta luvusta.

”Yksi asiakaspalvelumme tavoite on tukea asiakkaan vastuullisia valintoja. Viinin voi valita ympäristöystävällisyys edellä: viini voi olla luomua, sillä voi olla kestävän kehityksen sertifiointi tai se voi olla pakattu esimerkiksi muovipulloon, joka on lasipulloa ilmastoystävällisempi. Suurimman haasteen muovipullojen yleistymiseen muodostavat vallitsevat mielikuvat. Pakkausmateriaali ei huononna viinin laatua ja muovipullo on hyvä vaihtoehto viineille, joita ei ole tarkoitus varastoida. Ilmastonäkökulmasta hyviä pakkauksia ovat myös kartonkipakkaukset ja viinipussit, sillä ne ovat kevyitä ja niillä on pieni hiilijalanjälki”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Laura Varpasuo.

Alkon valikoimassa oli vuoden 2019 aikana noin 360 muovipulloon pakattua tuotetta, joista viinejä oli noin 70.

Viinintuotannossa merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät juomapakkausten, etenkin lasipullojen valmistuksesta. Pakkauksen osuus viinin ilmastovaikutuksista on kolmannes, ilman kierrätystä jopa yli 40 prosenttia. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienempi on myös ympäristökuormitus.