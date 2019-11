Aamun ääni. Radio- ja tv-juontaja Anni Hautala, 37, on juontanut Aamulypsy-­ohjelmaa Radio Suomipopilla vuosina ­2006–2009 sekä uudelleen vuodesta 2013 alkaen. Televisiossa hän on juontanut muun muassa Idols-laulukilpailua. Ääninäyttelijänäkin toiminut Hautala on koulutukseltaan valtiotieteen ylioppilas.

KIMMO HAAPALA