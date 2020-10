Lukuaika noin 5 min

Kliseen mukaan vain muutos on pysyvää. Tänä vuonna tosin kliseestä tuli taas totta, ja silti muutoksen nopeus yllätti monet. Hyvä uutinen kuitenkin on, että muutoksen kanssa voi oppia elämään, tai jopa kukoistamaan. Pelkkä skenaariotyö ei riitä, kertovat uuden Un/known-toimiston perustajat.

Kaiken kokoisten yritysten pitäisi pystyä jatkuvasti kehittämään ymmärrystään, tekemään sen pohjalta kokeiluja ja niiden pohjalta edelleen ymmärtää lisää. Näiden ajatusten pohjalta on perustettu Un/known, joka lanseerattiin viime viikon torstaina.

”Muutos on nyt nopeaa, mutta ei muutosvauhti ole tästä hidastumassa jatkossakaan”, sanoo toimitusjohtaja Liisa Holma.

Se avaa paikan ketterälle strategiatoimistolle, hän uskoo.

”Pakko sinänsä ei ole hedelmällinen alusta muutokselle, vaan yritysten olisi hyvä nähdä että muutoksesta syntyy myös mahdollisuuksia”, Holma linjaa

Idea uudesta ketterämmän ja ihmislähtöisemmän strategiatoimistosta syntyi keväällä, ja kehittyi kesällä ja kulminoitui yrityksen perustamiseen elokuussa.

”Mietimme, että maailmassa tarvitaan toisenlaista tapaa miettiä uusia suuntia yrityksille ja innovaatioita. Tarvitaan jotain ketterämpää ja jotain, jossa mennään konkretian ja aidon ymmärryksen välillä”, kertoo Liisa Holma.

”Tarjoamme siis tuoretta näkemystä klassiseen strategiatyöhön ja innovaatioiden tekemiseen”, hän jatkaa.

Un/knownin perustajista Liisa Holma, Minna Mustakallio ja Sampo Axelsson puhuvat juuri tämän ylemmän tason strategian ja käytännön tekemisen välisen raon täyttämisestä.

Axelsson kuvailee myös, millä se täytetään. Hän korostaa, että kokeilukulttuurista on puhuttu suomalaisyrityksissä jo kymmenen vuotta, mutta kokeilut jäävät irrallisiksi.

”Avainasemassa mallissamme on syklisyys tai oikeastaan luuppimaisuus”, Axelsson sanoo.

Hän kuvailee Un/knownin tutkimuksen, kokeilun ja analyysin kehää, jossa tuloksia, oppeja ja aineksia konkreettisiin muutoksiin saadaan nopeasti ja prosessia toistamalla ymmärrys paranee jatkuvasti.

Enää ei ole aikaa staattiselle strategialle, jota toteutetaan vuosia. Pitää olla valmis kokeilemaan myös käytännössä ja toistamaan prosessia.

Sampo Axelsson on työskennellyt pitkään Milttonilla, ja kuuluu sen luovan yksikön Millton Creativen perustajiin. Axelssonin erikoisalaa on markkinoinnin strategia, joskin nimenomaan erikoisalan laajeneminen oli hänelle yksi motivaatiotekijä hypätä uuteen.

”Nopean muutoksen tuomat haasteet ovat sellaisia, joita ei pelkällä markkinoinnilla ratkaista”, Axelsson sanoo.

Kokemusta on

Teknologia- ja kulttuurijohtaja Minna Mustakallio puolestaan painottaa konsulttien oman kokemuksen merkitystä, kun asiakasyrityksissä halutaan saada muutoksia aikaan sekä ylhäällä strategiassa että niin sanotussa asiakasrajapinnassa ja siinä välissä.

”Konkreettisen tekemisen onnistuminen vaatii kokemusta konkretiasta”, Mustakallio kiteyttää.

Kokemusta perustajilla riittää. Perustajakuusikon kollektiivinen cv on suomalaisen liike-elämän yritysten Kuka kukin on -lista 2000-luvulta: Satama, Nokia, Tieto ja Miltton mainitaan. Nokia-taustaa on miltei kaikilla.

Un/knowniin sulautuu myös kaksi vielä aktiivista pienempää yritystä eli innovaatiojohtaja Ulla Holman Shape Helsinki ja strategiajohtaja Ville Tikan Poem. Perustajiin kuuluu myös palvelumuotoilun konkari Petri Lattu, joka on saanut titteliksiin innovaatiojohtaja (innovation lead).

Un/known on ilmentymä sille, mitä suomalaisella toimisto- ja konsulttikentällä on tapahtumassa juuri nyt.

Joillakin yrityksillä ja toimistoilla menee huonosti haastavassa tilanteessa, ja heidän intresseissään tietysti on ehkä myös viestiä, että kaikilla menee huonosti. Meillä on kuitenkin myös paljon niitä yrityksiä, joilla menee jopa historiallisen hyvin tänä vuonna. ”Muutos on mahdollisuus” ei ole vain korulause.”

Minna Mustakallio sanoo, että tulevaisuudessa yhä tärkeämpää on yrityksen ymmärrys omasta asemastaan. Holma, Mustakallio ja Axelsson viittaavat ajatteluun, joka leviää Yhdysvalloissa. Vastuullisuus liukuu kaikkialle liiketoimintaan ja suuremmassa kuvassa yrityksen pitää ottaa huomioon muutakin kuin tulos. Se ohjaa ketterän strategian toimiston työtä.

”Tulevaisuuden kestävä (future-proof) strategia ottaa huomioon myös impactin eli yrityksen nettovaikutuksen yhteiskuntaan”, sanoo Liisa Holma.

Muutos tapahtuu nyt

1 Un/knownin perustajien puheissa vilahtavat puheissa usein englanninkieliset termit , mutta ei se häiritse. Näin käy joskus, kun puhutaan asioista, joissa Suomessa on paljon tekemistä.

Unknown on vielä tätä luettaessa helsinkiläinen, mutta nojaa jo perustamisenkin hetkellä sen verran ulkomaille, että verkkotunnuksenkin loppuosa on .global. Asennetta sekä tähän aikaan että varsinkin tulevaisuuteen kuvaa yksi perustajien yritykselleen kirjoittamista sloganeista.

”Olemme optimistien liittolaisia”, Liisa Holma sanoo.

2 Suomalainen toimisto- ja konsulttikenttä ei sikäli eroa alan kansainvälisestä tilanteesta, että meilläkin alan yrityksillä on kovia haasteita, mutta näkyvissä on myös kokonaan uudenlaisia avauksia ja osaamisen yhdistelmiä. Un/known on yksi lähestymistapa, mutta positiivisiksi signaaleiksi tulkittavia uutuuksia on muitakin. Viime viikkoina alaa on sähköistänyt Reaktorin Suomeen tuoma yksikkö Reaktor Creative, joka tuo menestyneen teknologiayrityksen tekemiseen luovan suunnittelun bränditoimiston palvelun.

Yhteistä on ainakin se, että tekijöiltä löytyy monipuolisia taustoja: Reaktor Creative synkronoi datan ja luovuuden, Un/known tuo omaan tarjoomaansa myös palvelumuotoilun, designin ja pitkän linjan strategiaosaamisen ulottuvuudet.

3 Millaisille yrityksille näitä uusia palveluita tarjotaan? Un/knownin Liisa Holma mainitsee ideaaliasiakkaana yritykset, jotka ”ovat jo polulla” eli käytännössä yritysjohtajat, jotka miettivät muutoksen myrskyn keskellä, mitä pitäisi tehdä, eikä niinkään enää, että pitäisikö tehdä jotain.

4 Tilausta uudenlaiselle ja ketterälle strategian tekemiselle on varmasti sekä meillä, että muualla. Tilannetta kuvaa hyvin se, että esimerkkiyritys Un/known aloitti elokuussa, mutta kysymykseen työtilanteesta tulee nopea vastaus.

”Ensimmäinen projekti on jo tehty”, huikkaa Minna Mustakallio.