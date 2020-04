Lukuaika noin 4 min

Tamperelainen kuluttajatuoteyhtiö Tammer Brands, entinen Tammer-Tukku, jatkaa laajenemistaan kansainvälisille markkinoille. Viime vuonna tamperelaisyrityksen lähes 90 miljoonan liikevaihdosta kolmannes tuli viennistä.

Nyt yhtiö aloittaa pitkäaikaisen harkinnan tuloksena Saksan markkinoiden valloituksen perinteisten jälleenmyyjäasiakkaiden sijaan Amazon-verkkokauppa-alustan avulla. Saksa on Amazonin toiseksi suurin markkina heti Yhdysvaltojen jälkeen kasvavalla noin 20 miljardin dollarin vuosimyynnillään.

”Saksan markkinassa on valtava potentiaali, ja näemme Amazonin tehokkaimpana väylänä aloittaa toiminta myös siellä. Markkinat indikoivat kovaa kysyntää monille brändeillemme. Ajan säästämiseksi aloitamme tässä markkinassa myynnin poikkeuksellisesti suoraan kuluttajille”, Tammer Brandsin kaupallinen johtaja Vesa Mäenpää kertoo.

Mäenpää kertoo M&M:lle, että nyt Tammer Brandsilla on meneillään arvonlisäverorekisteröinti Saksaan ja selvitys siitä, mitkä tuotteet sinne soveltuvat parhaiten. Yhtiö arvioi, että myynti saadaan Saksassa käyntiin alkusyksystä, kun arvonlisäverorekisteröinti on valmis.

Saksassa vaikuttaa Mäenpään mukaan olevan kysyntää Tammer Brandsin tuotteista esimerkiksi Mustang-grillausbrändille, jossa savustus on isossa osassa. Saksankielisellä alueella on myös paljon saunoja, joten myös saunatuotebrändi Rento on luonteva valinta Tammer Brandsin ensimmäisten Saksassa Amazon-myyntiin tulevien brändien joukkoon.

”Voimme myös valita myyntiin yksittäisiä tuotteita eri brändiemme alta ja vaihtaa tuoteportfoliota nopeastikin. Amazonissa vaihtelee jopa kuukausittain, mikä milloinkin liikkuu hyvin. Jatkuvasti uudistuvassa, yli 10 000 tuotteen valikoimassamme on aina kuluttajia kiinnostavia tuotteita”, Mäenpää sanoo.

Mäenpää kertoo, että Tammer Brandsilla on jo Saksassa joitakin B2B-asiakkaita. Painopiste halutaan siellä kuitenkin suoraan loppukuluttajille myymiseen, jossa yritys näkee suurimman potentiaalin.

”Markkina on niin erilainen verrattuna naapurimaihimme. Jos tuotteet menisivät paikallisten jälleenmyyjien kautta, pitäisi lokalisoida kaikki tuotepakkaukset ja manuaalit kerralla. Näin on helpompaa esimerkiksi lisätä saksankieliset ohjekirjat niihin tiettyihin tuotteisiin, joita Amazonin kautta myymme”, Mäenpää sanoo.

Jos tuotteita myytäisiin jälleenmyyjien kautta, Saksa olisi Tammer Brandsille myös logistisesti hankalampi kuin lähimmät naapurimaat. Mäenpää kertoo, että kun Amazon hoitaa Saksassa varastoinnin ja toimitukset kuluttajille, logistiikkaongelma poistuu ja kannattavuus paranee.

Apuna Amazon-myyntiin erikoistunut yritys

Tammer Brands näkee Amazonin suurena mahdollisuutena, mutta kovan kilpailun vuoksi menestyminen ei ole helppoa. Pelkkä tuotteiden myyntiin asettaminen ei vielä tuota juurikaan kauppoja.

Koska Tammer Brandsilla ei ole omaa Amazon-myyntiin erikoistunutta tiimiä, sopiva ratkaisu etsittiin yhtiön ulkopuolelta.

”Halusimme löytää kustannustehokkaan ja ketterän tavan laajentaa, joten päätimme ulkoistaa Amazon-myyntimme ja -markkinointimme ammattilaisille”, Mäenpää kertoo.

Tarkan esiselvityksen jälkeen Tammer Brands valitsi yhteistyökumppanikseen suomalaisen Amazoniin.fi-palvelun.

”Valinnassa painoi erityisesti heidän omien tuotteidensa myynnistä syntynyt vahva näyttö menestyksekkäästä Amazon-osaamisesta”, Mäenpää kertoo.

Amazoniin.fi-palvelun perusti noin vuosi sitten Jonne Välilän luotsaama Suomen Nettikauppa SNK Oy.

”Olemme myyneet omia tuotteitamme Amazonissa yli miljoonalla dollarilla, joten yritykset kyselivät meiltä, voisimmeko auttaa myös heitä menestymään Amazonissa. Linjasimme, että emme halua ainoastaan konsultoida, vaan olla yritysten mukana hands-on -tekemisessä, aivan kuten olemme päivittäin omien tuotteidemmekin kanssa. Amazon on vaikea ja jatkuvasti muuttuva kokonaisuus, joten olemalla aktiivisesti mukana saamme asiakkaille parhaan tuloksen”, toimitusjohtaja Välilä sanoo tiedotteessa.

Välilä toivoo Tammer Brands -yhteistyön näyttävän esimerkkiä ja rohkaisevan myös muita suomalaisia yrityksiä laajentamaan kansainväliseen Amazon-markkinaan.

Mäenpää kertoo, ettei Tammer Brands tällä hetkellä suunnittele tuotteidensa tuomista Amazon-myyntiin muissa maissa kuin Saksassa.

”Rekisteröintiasiat ovat aina maakohtaisia. Tässä on jo niin iso potentiaali, että työtä riittää moneksi vuodeksi. Myöhemmin voimme mahdollisesti harkita esimerkiksi Britanniaa, Yhdysvaltoja tai Italiaa”, hän sanoo.

Kuluttajia kiinnostavat nyt grillaus ja siivous

Tänä keväänä koronavirustilanne on näkynyt myös Tammer Brandsin liiketoiminnassa.

”Ennustettavuus on jonkin verran vaikeutunut, ja asiakkaat tekevät päätöksiä entistä lyhyemmällä aikajänteellä. Ne ovat enemmän varuillaan. Toki olemme joutuneet sopeuttamaan. Olemme varautuneet siihen, että kysyntä voi muuttua”, Mäenpää sanoo.

Yhtiössä on päätetty koko henkilöstöä koskevista lomautuksista korkeintaan kuukaudeksi kuluvan vuoden aikana. Yhtiön omistajat osallistuvat talkoisiin työskentelemällä kolme kuukautta palkatta.

Kevääseen yhtiössä on toistaiseksi oltu tyytyväisiä.

”Kevään myynti on sujunut kaikilta osin kohtuullisen hyvin. Erityisesti ovat korostuneet esimerkiksi grillaustuotteet ja muut kotona olemiseen liittyvät tuotteet, kuten pelit ja puutarha- ja sisustustuotteet. Siivoustuotteet ja puhdistusaineet ovat vetäneet todella hyvin, ja käsidesit ja hengityssuojaimet ovat menneet kuin kuumille kiville”, Mäenpää sanoo.

Tammer Brands laajensi brändiportfoliotaan äskettäin yrityskaupalla ostamalla Nord Clean -puhdistusainebrändin.

”Ajoitus ei olisi voinut koronan kannalta olla parempi. Kysyntä on ylittänyt kaikki odotukset”, Mäenpää sanoo.