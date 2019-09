Lukuaika noin 2 min

Henkilöstöyritys Barona kokeili kesällä uuden markkinointijohtajan etsinnässä harvinaista markkinointikeinoa. Kampanjan idea oli, että sata Baronan mielestä ansioitunutta suomalaista markkinoinnin tekijää saattoi löytää #BaronaCMO-kampanjasivustolle tekemällä Google-haun omalla nimellään.

Haun myötä Baronan uudeksi markkinointijohtajaksi valittiin kauppatieteiden maisteri Aarne Töllinen. 33-vuotias Töllinen aloittaa Baronalla lokakuun alussa.

Myös Töllinen kokeili nimensä googlaamista ja löysi linkin kampanjasivulle.

”En ollut etsimässä töitä, mutta kun törmäsin tähän sosiaalisessa mediassa, kävin uteliaisuuttani katsomassa, mitä Barona hakee. Minut sai kiinnostumaan äärimmäinen rehellisyys siitä, ettei Baronaa tunneta kaikesta, mitä se on. Se, että yritys on tiedostanut, mihin se tarvitsee markkinointiviestinnän tukea entistä enemmän, sai minut tutustumaan työnkuvaan tarkemmin”, Töllinen kertoo M&M:lle.

”Kun yritys kertoo avoimesti unelmistaan, haasteistaan ja jopa epäonnistumisistaan heti rekrytoinnin alkumetreillä, on lähtökohta yhteisen luottamuksen rakentumiselle hedelmällinen, ja luottamushan on työelämän peruskivi", Töllinen sanoo.

Myös Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen mainitsee nimitystiedotteessa, että kehitettävää on.

"Emme aina ole onnistuneet kertomaan kaikesta siitä, mitä jo teemme, mitä tavoittelemme ja minkä puolesta Baronalla työskentelemme. Siksi tarvitsimme näkemyksellisen ja toimeenpanokykyisen CMO:n johtamaan meidän ja toimintaympäristömme välistä vuorovaikutusta sekä kehittämään Barona-brändiä entistäkin vahvemmaksi. Aarne on tähän juuri oikea henkilö", Vanhala-Harmanen taustoittaa valintaa.

Töllinen siirtyy Baronalle sosiaali- ja terveysalalla toimivan Stellan markkinointiviestinnän ja kuluttajapalveluiden johtajan tehtävästä. Aiemmin Töllinen on työskennellyt muun muassa Tjäreborgin markkinointi- ja myyntijohtajana sekä ToinenPHD:n varatoimitusjohtajana.

Töllinen kertoo olevansa onnellinen valituksi tulemisesta ja erittäin innostunut uudesta tehtävästään. Ensimmäiset viikot menevät hyvin intensiivisesti ihmisten tapaamiseen.

”Sen jälkeen sitten on aika pohtia ja linjata, mihin suuntaan lähdemme Baronaa kehittämään”, Töllinen sanoo.

Baronassa on hänen mukaansa ainakin paljon tarinoita kerrottavaksi.

”Yli 40 000 suomalaista kohtaa työelämän pyörteissä Baronan kautta vuosittain, ja niissä tarinoissa on paljon ammennettavaa. Lisäksi on monta muutakin markkinaa kuin Suomi, ja niilläkin markkinointiviestinnällä on paljon tehtävää”, hän sanoo.

Vuonna 1999 perustettu Barona toimii Suomessa yli 40 paikkakunnalla ja kansainvälisesti kymmenessä maassa.

